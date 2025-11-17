Добро пожаловать в Абу-Даби — город, где история и современность встречаются лицом к лицу. За 6 часов вы увидите главные символы столицы ОАЭ, узнаете о культуре, религии, архитектуре и образе жизни эмиратов. Я расскажу вам не только факты, но и то, что обычно остаётся "за кадром". Что вас ждёт:• Белая мечеть шейха Зайда — главный символ страны. Вы узнаете, почему её называют «мечетью мира», как её строили, и какие детали не видны на первый взгляд.

Лувр Абу-Даби — шедевр архитектуры. Под куполом-звёздным небом познакомитесь с экспонатами со всего света.

Qasr Al Watan — президентский дворец. Увидим мозаичные залы, библиотеку и знаковую архитектуру.

Дом Авраама — уникальное место, где мечеть, церковь и синагога объединены. Символ толерантности в регионе. Я провожу экскурсию на русском языке, с остановками для фото, с кондиционированным транспортом и персональным подходом. Важная информация:.

При посещении мечети необходимо иметь закрытую одежду (длинные рукава, без декольте, платок для женщин) • Возьмите с собой воду, головной убор, солнцезащиту • Встреча в холле вашего отеля.