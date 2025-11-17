Узнайте Абу-Даби глазами местного жителя — мечеть, Лувр, дворец и больше. Истории, фото и комфорт в одном туре.
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Абу-Даби — город, где история и современность встречаются лицом к лицу. За 6 часов вы увидите главные символы столицы ОАЭ, узнаете о культуре, религии, архитектуре и образе жизни эмиратов. Я расскажу вам не только факты, но и то, что обычно остаётся "за кадром". Что вас ждёт:• Белая мечеть шейха Зайда — главный символ страны. Вы узнаете, почему её называют «мечетью мира», как её строили, и какие детали не видны на первый взгляд.
- Лувр Абу-Даби — шедевр архитектуры. Под куполом-звёздным небом познакомитесь с экспонатами со всего света.
- Qasr Al Watan — президентский дворец. Увидим мозаичные залы, библиотеку и знаковую архитектуру.
Дом Авраама — уникальное место, где мечеть, церковь и синагога объединены. Символ толерантности в регионе. Я провожу экскурсию на русском языке, с остановками для фото, с кондиционированным транспортом и персональным подходом. Важная информация:.
Дом Авраама — уникальное место, где мечеть, церковь и синагога объединены. Символ толерантности в регионе. Я провожу экскурсию на русском языке, с остановками для фото, с кондиционированным транспортом и персональным подходом. Важная информация:.
При посещении мечети необходимо иметь закрытую одежду (длинные рукава, без декольте, платок для женщин) • Возьмите с собой воду, головной убор, солнцезащиту • Встреча в холле вашего отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Лувр
- Дворец Qasr Al Watan
- Дом Авраама
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в холле вашего отеля в Абу-Даби 1
Завершение: Завершение в центре Абу-Даби или возвращение в отель по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
- При посещении мечети необходимо иметь закрытую одежду (длинные рукава, без декольте, платок для женщин)
- Возьмите с собой воду, головной убор, солнцезащиту
- Встреча в холле вашего отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОдин день в восточной сказке
Проведите день в Абу-Даби, наслаждаясь роскошью и культурой. Посетите мечети, музеи и парки, узнайте больше о традициях и истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
18 ноя в 19:00
$251
$295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
21 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
18 ноя в 13:00
21 ноя в 13:00
$85 за человека