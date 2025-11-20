Мои заказы

Красивые виды и панорамы Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Абу-Даби на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
На машине
4.5 часа
149 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби: небоскребы, Деревня Наследия, Эмиратский дворец, Президентский дворец и многое другое
Начало: У вашего отеля
«Захватывающие панорамы, блистательные дворцы, необъятные пространства мечетей — всё это на обзорной экскурсии по Абу-Даби»
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Современный Дубай: экскурсия из Абу-Даби и круиз с ужином по Дубай Марине
На автобусе
На лодке
8 часов
9 отзывов
Круиз
Современный Дубай: экскурсия и круиз
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной башни Бурдж Халифа до прогулки на традиционной лодке по Дубай Марине. Откройте секреты успеха мегаполиса
Начало: В вашем отеле
«Панорамы шоссе Шейха Зайда и разрезающую облака башню Бурдж Халифа — главную визитную карточку Дубая с танцующими фонтанами у подножия»
Расписание: в среду и субботу в 12:30
Завтра в 12:30
13 дек в 12:30
$100 за человека
Все грани Абу-Даби
На машине
6 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.

