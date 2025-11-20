Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби: небоскребы, Деревня Наследия, Эмиратский дворец, Президентский дворец и многое другое
Начало: У вашего отеля
«Захватывающие панорамы, блистательные дворцы, необъятные пространства мечетей — всё это на обзорной экскурсии по Абу-Даби»
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Круиз
Современный Дубай: экскурсия и круиз
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной башни Бурдж Халифа до прогулки на традиционной лодке по Дубай Марине. Откройте секреты успеха мегаполиса
Начало: В вашем отеле
«Панорамы шоссе Шейха Зайда и разрезающую облака башню Бурдж Халифа — главную визитную карточку Дубая с танцующими фонтанами у подножия»
Расписание: в среду и субботу в 12:30
Завтра в 12:30
13 дек в 12:30
$100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария20 ноября 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с Дубаем, особенно если отдых в другом Эмирате.
История страны была рассказана немного с перескоками и паузами, но в целом впечатление хорошее.
На тайминг экскурсии повлияли пробки, но это не зависит от организаторов.
- ММария5 ноября 2025Благодарим за прекрасную экскурсию!
Мы остались довольны всем!!!!
- ППетр18 сентября 2025Из экскурсии интересно: сам круиз, поездка на монорельсе (посмотреть как устроена пальма). Да и в целом все, цена - качество экскурсии оправдано. На раз можно, чтобы понять как дальше изучать Дубай
- NNikita13 сентября 2025Замечательная экскурсия,гид очень интересно рассказывал о различных объектах ОАЭ. Спасибо огромное за такую организацию нашего дня
Рекомендую данную экскурсию к посещению,будет интересно,много приятных впечатлений и красивых мест
- ЕЕлизавета3 августа 2025Фото в самых известных местах Дубая - музей будущего, башня бурдж халифа, световое шоу в 19:45. На Пальме Джумейре проехали одну остановку на рельсе. Ужин на корабле, Дубай Молл.
- ЕЕлена21 июня 2025Рекомендую 100%! Прекрасная, команда профессионалов своего дела! Всегда на связи ответят на любой вопрос. Если Вы как и Я первый
- ССания3 июня 2025Все понравилось, хорошая экскурсию, гид Елена- молодец, с юмором и интересно
- ООльга10 апреля 2025Все понравилось, отличный ужин (скорее обед) на корабле, не понятна остановка возле отеля «Парус», фотографировать там нечего! В целом впечатление хорошее, спасибо!
