Экскурсия по Абу-Даби предлагает уникальную возможность увидеть резиденцию правителя и прогуляться по мангровым лесам. Туристы узнают о традициях местных жителей и их планах на будущее. Визит в Мечеть Шейха Заида и фотостоп на набережной столицы добавят ярких впечатлений.
Это идеальный способ познакомиться с жизнью шейхов и миллиардеров, а также понять, где вершится большая политика страны
Это идеальный способ познакомиться с жизнью шейхов и миллиардеров, а также понять, где вершится большая политика страны
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Узнать о жизни шейхов
- 🕌 Посетить Мечеть Шейха Заида
- 🌿 Прогуляться по мангровым лесам
- 📸 Сделать фото на набережной
- 🏛 Увидеть резиденцию правителя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Мечеть Шейха Заида
- Набережная Абу-Даби
- Резиденция правителя
Описание экскурсии
Откройте для себя Абу-Даби
Абу-Даби — это город, полный разнообразия и удивительных открытий. Если вы находитесь в самом сердце Объединенных Арабских Эмиратов, обязательно уделите время для изучения столицы!
Что вас ждет в Абу-Даби?
- Традиции местных жителей: На экскурсии вы сможете познакомиться с культурой и обычаями, которые делают этот город уникальным.
- Политический центр: Узнайте, где принимаются важные решения и где живут шейхи и миллиардеры.
- Мечеть Шейха Заида: Посетите одну из самых красивых мечетей в мире, которая впечатляет своей архитектурой и величием.
- Набережная: Сделайте остановку на столичной набережной, чтобы насладиться живописными видами и запечатлеть их на фото.
Прогулка по Мангровым лесам
Не упустите возможность прогуляться по таинственным мангровым лесам, которые подарят вам уникальные впечатления и возможность насладиться природой.
Абу-Даби ждет вас с открытыми объятиями! Погрузитесь в атмосферу этого удивительного города и создайте незабываемые воспоминания.
Время начала экскурсии согласовывается заранее.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Придорожная закусочная (Last exit) тематика фильма Безумный Макс
- Мечеть шейха Зайда
- Резиденция правителя (Qasr al Watan)
- Президентский отель (Emirates palace)
- Французский музей Лувр
Что включено
- Профессиональный гид
- Индивидуальный автомобиль
- Страховка
- Wi-fi
Что не входит в цену
- Трансфер из других эмиратах оплачивается дополнительно, кроме Дубай и Абу-Даби
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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