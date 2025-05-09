Уникальный Абу-Даби: неподвластная времени красота

Откройте для себя удивительный мир Абу-Даби: от величественной резиденции правителя до спокойных мангровых лесов и мечети Шейха Заида
Экскурсия по Абу-Даби предлагает уникальную возможность увидеть резиденцию правителя и прогуляться по мангровым лесам. Туристы узнают о традициях местных жителей и их планах на будущее. Визит в Мечеть Шейха Заида и фотостоп на набережной столицы добавят ярких впечатлений.

Это идеальный способ познакомиться с жизнью шейхов и миллиардеров, а также понять, где вершится большая политика страны

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Узнать о жизни шейхов
  • 🕌 Посетить Мечеть Шейха Заида
  • 🌿 Прогуляться по мангровым лесам
  • 📸 Сделать фото на набережной
  • 🏛 Увидеть резиденцию правителя
Уникальный Абу-Даби: неподвластная времени красота
Уникальный Абу-Даби: неподвластная времени красота
Уникальный Абу-Даби: неподвластная времени красота
Ближайшие даты:
9
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мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Мечеть Шейха Заида
  • Набережная Абу-Даби
  • Резиденция правителя

Описание экскурсии

Откройте для себя Абу-Даби

Абу-Даби — это город, полный разнообразия и удивительных открытий. Если вы находитесь в самом сердце Объединенных Арабских Эмиратов, обязательно уделите время для изучения столицы!

Что вас ждет в Абу-Даби?

  • Традиции местных жителей: На экскурсии вы сможете познакомиться с культурой и обычаями, которые делают этот город уникальным.
  • Политический центр: Узнайте, где принимаются важные решения и где живут шейхи и миллиардеры.
  • Мечеть Шейха Заида: Посетите одну из самых красивых мечетей в мире, которая впечатляет своей архитектурой и величием.
  • Набережная: Сделайте остановку на столичной набережной, чтобы насладиться живописными видами и запечатлеть их на фото.

Прогулка по Мангровым лесам

Не упустите возможность прогуляться по таинственным мангровым лесам, которые подарят вам уникальные впечатления и возможность насладиться природой.

Абу-Даби ждет вас с открытыми объятиями! Погрузитесь в атмосферу этого удивительного города и создайте незабываемые воспоминания.

Время начала экскурсии согласовывается заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Придорожная закусочная (Last exit) тематика фильма Безумный Макс
  • ‭ Мечеть шейха Зайда
  • ‭ Резиденция правителя (Qasr al Watan)
  • ‭ Президентский отель (Emirates palace)
  • ‭ Французский музей Лувр
Что включено
  • Профессиональный гид
  • Индивидуальный автомобиль
  • Страховка
  • Wi-fi
Что не входит в цену
  • Трансфер из других эмиратах оплачивается дополнительно, кроме Дубай и Абу-Даби
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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