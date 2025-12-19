Откройте для себя столицу ОАЭ — величественный Абу-Даби, где традиции исламского мира встречаются с ультрасовременной архитектурой.
Вы посетите одну из самых красивых мечетей планеты, увидите Президентский дворец или Лувр Абу-Даби и прогуляетесь по набережной Корниш. Тур идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть настоящий облик страны.
Вы посетите одну из самых красивых мечетей планеты, увидите Президентский дворец или Лувр Абу-Даби и прогуляетесь по набережной Корниш. Тур идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть настоящий облик страны.
Описание экскурсииПутешествие в сердце ОАЭ Откройте для себя настоящий Абу-Даби — столицу, где гармонично сочетаются вековые традиции и впечатляющая современность. Это город амбиций, политических решений и роскоши, где древние арабские ценности переплетаются с архитектурными шедеврами XXI века. Во время тура вы узнаете о культурном наследии, пути развития страны и жизни местных жителей, а также увидите районы, где располагаются резиденции шейхов. Ключевые достопримечательности маршрута Первой остановкой станет великолепная мечеть шейха Зайда — жемчужина исламской архитектуры и одна из самых красивых мечетей мира. Белоснежный мрамор, гигантские купола, уникальная мозаика и роскошные интерьеры создают атмосферу возвышенного спокойствия. Далее вас ждёт прогулка по набережной Корниш с её панорамами небоскрёбов и лазурного Персидского залива. По программе — выбор одной из двух главных достопримечательностей: Президентский дворец Каср аль-Ватан с его грандиозными залами или Лувр Абу-Даби — музей мирового уровня под легендарным архитектурным куполом. Финальные впечатления Экскурсия завершится посещением рынка фиников, где вы сможете попробовать лучшие сорта и выбрать угощения на память. Это путешествие позволит вам увидеть столицу Эмиратов через призму культуры, роскоши и энергичного современного ритма — именно то, что делает Абу-Даби уникальным. Важная информация:
• Время отправления:
— 9:00–10:00 из Шарджи и Аджмана — 10:00–11:00 из Дубая • Дни проведения:
- Экскурсия с посещением Лувра проходит по вторникам и пятницам.
- Экскурсия с посещением дворца Каср Аль-Ватан проходит по четвергам и воскресеньям.
- Рекомендуется надевать повседневную, непрозрачную одежду. Женщинам следует покрывать голову платком при посещении мечети. Татуировки должны быть закрыты одеждой.
- Абая для посещения мечети доступна к покупке на месте.
- В автобусе может быть прохладно из-за кондиционера — рекомендуется тёплая одежда.
Вторник, пятница - с посещением музея Лувр. Четверг, воскресенье - с посещением дворца Каср Аль-Ватан.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Набережная Корниш
- Музей Лувр Абу Даби
- Дворец Каср Аль-Ватан
- Рынок фиников
Что включено
- Трансфер из отелей Дубая, Шарджи, Аджмана
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед (25$ взрослый, 15$ - за ребенка)
- Входные билеты в Лувр - 18$
- Входные билеты в Каср Аль-Ватан (18$ взрослый, 10$ ребенок)
- Абайя для посещения мечети
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница - с посещением музея Лувр. Четверг, воскресенье - с посещением дворца Каср Аль-Ватан.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Время отправления:
- 9:00-10:00 из Шарджи и Аджмана
- 10:00-11:00 из Дубая
- Дни проведения:
- Экскурсия с посещением Лувра проходит по вторникам и пятницам
- Экскурсия с посещением дворца Каср Аль-Ватан проходит по четвергам и воскресеньям
- Рекомендуется надевать повседневную, непрозрачную одежду. Женщинам следует покрывать голову платком при посещении мечети. Татуировки должны быть закрыты одеждой
- Абая для посещения мечети доступна к покупке на месте
- В автобусе может быть прохладно из-за кондиционера - рекомендуется тёплая одежда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
Индивидуальная
до 4 чел.
Все грани Абу-Даби
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 10:00
21 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
Сегодня в 13:00
23 дек в 13:00
$85 за человека
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
Погрузиться в мир роскоши и увидеть визитные карточки города на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:30
21 дек в 11:30
22 дек в 11:30
$57
$63 за человека