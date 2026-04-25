Мои заказы

Аудиогид по дворцу Каср аль-Ватан в Абу-Даби

Увидеть роскошные интерьеры и познакомиться с историей эмиратов
ОАЭ — страна бедуинов и ловцов жемчуга, которая стала экономическим чудом всего за полвека. Как это произошло? Об этом и многом другом вы узнаете из нашего аудиогида.

А ещё побываете внутри Президентского дворца, рассмотрите шикарные залы и погрузитесь в богатое арабское наследие.
Описание аудиогида

Вы посетите

  • Залы, где проходят встречи лидеров всего мира
  • Президентский банкетный зал
  • Дворцовую библиотеку
  • Хранилище президентских орденов и подарков
  • Дом мудрости Абу-Даби

Вы узнаете

  • Как один японец обрушил экономику сразу всех стран залива
  • Каким чудом эмираты в течение одного поколения шагнули из Средневековья сразу в 21 век
  • Какими изобретениями местных жителей вы пользуетесь каждый день

А ещё

  • Когда-нибудь задумывались о том, что подарить президенту?
  • Помните, кем на самом деле был Аладдин?
  • Готовы сказать, что связывает эмираты и Ктулху, если не море?

И это только часть секретов, которые мы приготовили для вас;)

Организационные детали

  • Входной билет в Каср Аль-Ватан и билет на шоу «Дворец в движении» не включены в стоимость, их необходимо приобрести отдельно заранее
  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$14
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Каср аль-Ватан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Абу-Даби
Провёл экскурсии для 4171 туриста
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
читать дальшеуменьшить

в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Входит в следующие категории Абу-Даби

