ОАЭ — страна бедуинов и ловцов жемчуга, которая стала экономическим чудом всего за полвека. Как это произошло? Об этом и многом другом вы узнаете из нашего аудиогида.
А ещё побываете внутри Президентского дворца, рассмотрите шикарные залы и погрузитесь в богатое арабское наследие.
Описание аудиогида
Вы посетите
- Залы, где проходят встречи лидеров всего мира
- Президентский банкетный зал
- Дворцовую библиотеку
- Хранилище президентских орденов и подарков
- Дом мудрости Абу-Даби
Вы узнаете
- Как один японец обрушил экономику сразу всех стран залива
- Каким чудом эмираты в течение одного поколения шагнули из Средневековья сразу в 21 век
- Какими изобретениями местных жителей вы пользуетесь каждый день
А ещё…
- Когда-нибудь задумывались о том, что подарить президенту?
- Помните, кем на самом деле был Аладдин?
- Готовы сказать, что связывает эмираты и Ктулху, если не море?
И это только часть секретов, которые мы приготовили для вас;)
Организационные детали
- Входной билет в Каср Аль-Ватан и билет на шоу «Дворец в движении» не включены в стоимость, их необходимо приобрести отдельно заранее
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$14
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Каср аль-Ватан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Абу-Даби
Провёл экскурсии для 4171 туриста
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру.
