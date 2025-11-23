Аудиогид
Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
Познакомьтесь с исламской культурой и историей ОАЭ с помощью аудиогида по мечети шейха Зайда. Узнайте больше без спешки и групповых туров
Начало: У входа в Мечеть
«Аудиогид включает не просто перечень интересных мест в мечети шейха Зайда, но и комментарии об истории ОАЭ, обрядах и искусстве ислама, чтобы ваш визит в святыню стал ещё более наполненным»
Завтра в 09:30
26 дек в 09:30
$7 за человека
Аудиогид
Аудиогид по дворцу Каср аль-Ватан в Абу-Даби
Увидеть роскошные интерьеры и познакомиться с историей эмиратов
Начало: У входа в Каср аль-Ватан
«Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные»
Завтра в 10:00
26 дек в 10:00
$7 за человека
Билеты
Билет в Лувр Абу-Даби и аудиопрогулка по району Саадият
Посетите Лувр Абу-Даби и насладитесь аудиопрогулкой по Саадияту. Откройте для себя культурные сокровища и архитектурные шедевры этого уникального региона
Начало: У Лувра Абу-Даби
«Лувр Абу-Даби (аудиогид внутри не предоставляется) — музей с уникальными постоянными экспозициями и временными выставками, где представлены знаковые произведения искусства со всего мира, включая шедевры из Парижа»
Завтра в 10:30
26 дек в 10:30
$31 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia23 ноября 2025Wow! Экскурсия очень понравилась! Содержание проработано и структурировано! Рассказ и о мечети, и о религии.
Однозначно рекомендую!
P.S. Спуститесь вниз, в ТЦ
- KKhalil28 апреля 2025Все понятно, доступно, удобно.
Свобода перемещения, без привязки к экскурсии.
Спасибо.
- ССергей14 апреля 2025По факту прошли быстрее, чем длительность экскурсии, там как конвейер, идёшь вместе с потоком туристов, затем дослушали на скамейке. Так норм, часто вами пользуюсь, рекомендую!
- ААлсу11 февраля 2025Экскурсия понравилась. Информация интересная, понятная, не затянута.
Процесс получения экскурсии тоже понятен. Прослушала до экскурсии и в мечети уже рассказала семье интересные нюансы.
- ЕЕлена29 января 2025Мне понравился ваш продукт. Видно, что проделана большая работа по его созданию. Очень удобно построено - все точки понятны, информация
- AAlen29 января 2025понравился аудиогид) спасибо!
- ППолина8 января 2025Нас все спрашивали: а где вы взяли аудиогид на русском)) Очень хороший продукт и помог погрузиться в тему. Нам все завидовали. Дали на вас ссылку)
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Аудиогиды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в декабре 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 31. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Аудиогиды», 7 ⭐ отзывов, цены от $7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль