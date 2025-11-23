читать дальше

дозирована и не перегружена. Также удобно сделано, что можно перескакивать и перелистывать информацию, интерфейс понятный. Я даже потом еще раз переслушивала, освежив информацию пока помню визуально. Как предложение - я бы еще добавила картинки-фото, где это нужно, может акценты эффектные для запоминания визуальные. Я визуал, мне такая форма информации даже лучше

Но в целом, информации достаточно. Ваш гид заменил полноценно экскурсию