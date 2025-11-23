Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Абу-Даби на русском языке, цены от $7. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
Пешая
1 час
7 отзывов
Аудиогид
Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
Познакомьтесь с исламской культурой и историей ОАЭ с помощью аудиогида по мечети шейха Зайда. Узнайте больше без спешки и групповых туров
Начало: У входа в Мечеть
«Аудиогид включает не просто перечень интересных мест в мечети шейха Зайда, но и комментарии об истории ОАЭ, обрядах и искусстве ислама, чтобы ваш визит в святыню стал ещё более наполненным»
Завтра в 09:30
26 дек в 09:30
$7 за человека
Аудиогид по дворцу Каср аль-Ватан в Абу-Даби
1 час
Аудиогид
Аудиогид по дворцу Каср аль-Ватан в Абу-Даби
Увидеть роскошные интерьеры и познакомиться с историей эмиратов
Начало: У входа в Каср аль-Ватан
«Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные»
Завтра в 10:00
26 дек в 10:00
$7 за человека
Билет в Лувр Абу-Даби и аудиопрогулка по району Саадият
Пешая
2 часа
Билеты
Билет в Лувр Абу-Даби и аудиопрогулка по району Саадият
Посетите Лувр Абу-Даби и насладитесь аудиопрогулкой по Саадияту. Откройте для себя культурные сокровища и архитектурные шедевры этого уникального региона
Начало: У Лувра Абу-Даби
«Лувр Абу-Даби (аудиогид внутри не предоставляется) — музей с уникальными постоянными экспозициями и временными выставками, где представлены знаковые произведения искусства со всего мира, включая шедевры из Парижа»
Завтра в 10:30
26 дек в 10:30
$31 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    23 ноября 2025
    Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
    Wow! Экскурсия очень понравилась! Содержание проработано и структурировано! Рассказ и о мечети, и о религии.
    Однозначно рекомендую!
    P.S. Спуститесь вниз, в ТЦ
    читать дальше

    можно купить платок или спец платье с капюшоном, если с собой не захватили. Там же есть и фастфуд и кофейни. И забронируйте по ссылке из письма пропуск на посещение.

    Wow! Экскурсия очень понравилась! Содержание проработано и структурировано! Рассказ и о мечети, и о религии
  • K
    Khalil
    28 апреля 2025
    Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
    Все понятно, доступно, удобно.
    Свобода перемещения, без привязки к экскурсии.
    Спасибо.
  • С
    Сергей
    14 апреля 2025
    Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
    По факту прошли быстрее, чем длительность экскурсии, там как конвейер, идёшь вместе с потоком туристов, затем дослушали на скамейке. Так норм, часто вами пользуюсь, рекомендую!
    По факту прошли быстрее, чем длительность экскурсии, там как конвейер, идёшь вместе с потоком туристов, затем
  • А
    Алсу
    11 февраля 2025
    Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
    Экскурсия понравилась. Информация интересная, понятная, не затянута.

    Процесс получения экскурсии тоже понятен. Прослушала до экскурсии и в мечети уже рассказала семье интересные нюансы.
  • Е
    Елена
    29 января 2025
    Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
    Мне понравился ваш продукт. Видно, что проделана большая работа по его созданию. Очень удобно построено - все точки понятны, информация
    читать дальше

    дозирована и не перегружена. Также удобно сделано, что можно перескакивать и перелистывать информацию, интерфейс понятный. Я даже потом еще раз переслушивала, освежив информацию пока помню визуально. Как предложение - я бы еще добавила картинки-фото, где это нужно, может акценты эффектные для запоминания визуальные. Я визуал, мне такая форма информации даже лучше
    Но в целом, информации достаточно. Ваш гид заменил полноценно экскурсию

  • A
    Alen
    29 января 2025
    Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
    понравился аудиогид) спасибо!
  • П
    Полина
    8 января 2025
    Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
    Нас все спрашивали: а где вы взяли аудиогид на русском)) Очень хороший продукт и помог погрузиться в тему. Нам все завидовали. Дали на вас ссылку)

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
  2. Аудиогид по дворцу Каср аль-Ватан в Абу-Даби
  3. Билет в Лувр Абу-Даби и аудиопрогулка по району Саадият
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Отель Emirates Palace
  3. Президентский дворец Абу-Даби
  4. Эмирейтс Палас
  5. Самое главное
  6. Лувр
  7. Набережная
  8. Башни Этихад
  9. Парк Феррари
  10. Остров Яс
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в декабре 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 31. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Аудиогиды», 7 ⭐ отзывов, цены от $7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль