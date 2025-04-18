Крупнейший тематический парк Warner Brothers World в Абу-Даби предлагает 29 аттракционов и 6 тематических зон. Билет включает обед в одном из ресторанов парка. Встречи с любимыми героями из Готэм-Сити и
Лучшее время для посещения парка Warner Brothers с обедом - с октября по февраль. В это время погода в Абу-Даби наиболее комфортная, что делает прогулки по парку приятными. Парк находится в помещении, поэтому даже в жаркие месяцы, такие как март и апрель, можно насладиться аттракционами, но стоит учитывать возможную загруженность. В остальное время года, особенно летом, высокая температура может доставить дискомфорт при перемещении на открытых участках, но внутри парка вы всё равно сможете отлично провести время.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Готэм-Сити
- Метрополис
Описание билета
Что вы получите
Доступ к 29 красочным аттракционам и 6 тематическим интерактивным зонам парка Warner Brothers.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите к турникетам парка Warner Brothers и покажите свой билет на экране смартфона
3. Парк открыт каждый день с 11:00 до 19:00 часов
Важная информация
- Тематический парк Warner Brothers находится в Абу-Даби, на острове Яс. Добраться сюда можно на бесплатном автобусе «Яс-экспресс»
- Дети до 11 лет должны быть в сопровождении взрослых
- Детям до 3 лет билет не нужен
- Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1.30 метра
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$95
|Дети 3-7 лет
|$80
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Warner Brothers World
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 14631 туриста
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
18 апр 2025
Это было большое путешествие в детство! Все очень понравилось. Павильон Warner Brothers - это небольшой городок. С детьми здесь можно "потеряться"на целый день! Но и для взрослых есть весьма увлекательные атракционы, да и просто прогуляться по улицам Warner Brothers просто здорово! А ещё в стоимость входит обед, который был весьма кстати!
David
15 апр 2025
Ну это масштабное место. Прям куча фотозон, фотки крутые! Детям до 8 лет и/или слабонервным/впечатлительным, кто на американские горки не пойдет останется 3-4 аттракциона. То есть это в основном про острые ощущения! Мои дети лишь на 2-х аттракционах захотели прокатиться на остальных испугались. В общем ВНИМАТЕЛЬНО прочтите то, куда вы идете, иначе будете жалеть
А
Анастасия
12 апр 2025
Я сравнивала цены на разных сайтах, в том числе и на официальном сайте парка, все были +- похожие. Но выбрала это предложение, потому что здесь включен обед: это очень удобно
