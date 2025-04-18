Крупнейший тематический парк Warner Brothers World в Абу-Даби предлагает 29 аттракционов и 6 тематических зон. Билет включает обед в одном из ресторанов парка. Встречи с любимыми героями из Готэм-Сити и

Метрополиса подарят незабываемые впечатления. Парк открыт ежедневно, а бесплатный автобус «Яс-экспресс» доставит вас на остров Яс. Билет не подлежит возврату или обмену. Дети до 11 лет должны быть в сопровождении взрослых, а до 3 лет билет не требуется

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения парка Warner Brothers с обедом - с октября по февраль. В это время погода в Абу-Даби наиболее комфортная, что делает прогулки по парку приятными. Парк находится в помещении, поэтому даже в жаркие месяцы, такие как март и апрель, можно насладиться аттракционами, но стоит учитывать возможную загруженность. В остальное время года, особенно летом, высокая температура может доставить дискомфорт при перемещении на открытых участках, но внутри парка вы всё равно сможете отлично провести время.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.