Парк Мир Феррари в Абу-Даби - это место, где каждый почувствует себя настоящим гонщиком. Здесь находятся самые быстрые американские горки, уникальная автошкола и более 20 аттракционов. Подарите себе и близким незабываемые эмоции с входным билетом и бесплатным питанием. Это идеальное место для семейного отдыха и любителей адреналина. Откройте для себя мир скорости и роскоши в крупнейшем тематическом парке Ближнего Востока
5 причин купить этот трансфер
- 🎢 Самые быстрые горки
- 🚗 Уникальная автошкола
- 🎟 Входной билет в подарок
- 🍽 Бесплатное питание
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Парк Мир Феррари
Описание трансфер
Знаменитые аттракционы Ferrari Park Ferrari World — крупнейший крытый семейный тематический парк на Ближнем Востоке и уже одна из главных достопримечательностей Абу-Даби. Расположенный на острове Яс, он предлагает более 20 уникальных достопримечательностей, включая самые быстрые в мире американские горки со скоростью более 220 км. / час, 18 кинозалов, рестораны и роскошные магазины. Ещё один ключевой элемент тематического парка — уникальная автошкола Ferrari. Используя современные симуляторы, вы получите шанс почувствовать себя настоящим гонщиком Формулы-1. Незабываемые впечатления гарантированы как детям, так и взрослым! Важная информация:
Formula Rossa — самый скоростной аттракцион НЕ работает.
Парк работает по понедельникам с 10 до 18 часов, в остальные дни с 10 до 20 часов. Вы можете посетить парк в любое время.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Билет в Мир Феррари c открытой датой (до 1 месяца с даты покупки)
- Безлимитный доступ ко всем аттракционам, кроме картинга
- Питание внутри парка
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
Yas Island, Abu Dhabi
Когда и сколько длится?
Когда: Парк работает по понедельникам с 10 до 18 часов, в остальные дни с 10 до 20 часов. Вы можете посетить парк в любое время.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Билеты с открытой датой и временем посещения парка
- Питание по билетам доступно в любое время работы парка
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Viktor
12 июн 2025
Мечта, парк аттракционов феррари, и для мелких и для взрослых, американские горки афигенные, все советую хоть раз в жизни побывать зарядить эмоции
Обед так себе, но экономит средсва)
Обед так себе, но экономит средсва)
А
Антон
12 янв 2020
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