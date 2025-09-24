Мои заказы

Мечеть Шейха Зайда в Фуджейре – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Шейха Зайда в Фуджейре» в Абу-Даби на русском языке, цены от $70, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
По Абу-Даби - на кабриолете
На машине
На кабриолете
6 часов
-
30%
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
$364$520 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Абу-Даби
На машине
7 часов
23 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Здравствуй, Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу арабского гостеприимства на экскурсии «Здравствуй, Абу-Даби». Вас ждут величественные мечети, роскошные дворцы и культурные открытия
Начало: От удобного вам адреса
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
25 сен в 11:00
$70 за человека
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в мир роскоши и истории на VIP-экскурсии по Абу-Даби. На комфортабельном Mercedes вас ждут Лувр, президентский дворец и мечеть шейха Зайда
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Завтра в 09:30
25 сен в 09:30
$550 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Мечеть Шейха Зайда в Фуджейре»

Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в сентябре 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Мечеть Шейха Зайда в Фуджейре" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 550 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
