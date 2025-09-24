-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
$364
$520 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Здравствуй, Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу арабского гостеприимства на экскурсии «Здравствуй, Абу-Даби». Вас ждут величественные мечети, роскошные дворцы и культурные открытия
Начало: От удобного вам адреса
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
25 сен в 11:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в мир роскоши и истории на VIP-экскурсии по Абу-Даби. На комфортабельном Mercedes вас ждут Лувр, президентский дворец и мечеть шейха Зайда
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Завтра в 09:30
25 сен в 09:30
$550 за всё до 4 чел.
