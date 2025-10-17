Экскурсия по Абу-Даби с Улугбеком Ахмедовым Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби: увидите мечеть Шейха Зайда, дворец Qasr Al Watan, Эмирейтс Палас, башни Etihad Towers, прогуляетесь по набережной Корниш, посетите финиковый рынок, а также побываете в Лувре Абу-Даби и заглянете в мир Безумного Макса. Увлекательные истории, комфортный транспорт и безопасность — всё это в одном туре!
Описание экскурсии
Погрузитесь в магию Абу-Даби за один день с профессиональным русскоговорящим гидом! Вас ждёт захватывающее путешествие по самым известным и удивительным достопримечательностям столицы ОАЭ. Мы начнём с мечети Шейха Зайда — одного из самых величественных и красивых религиозных комплексов мира, где вы сможете насладиться великолепием белоснежного мрамора и золотых куполов. Затем вы отправитесь во дворец Qasr Al Watan, который поражает своей роскошью и величием. Откроются двери этого исторического здания, где вы узнаете больше о культуре и традициях Арабских Эмиратов. Не забудем заглянуть в знаменитый Эмирейтс Палас, который является настоящим символом роскоши и элегантности. Этот дворец восхищает своей архитектурой и атмосферой. Далее мы отправимся к башням Etihad Towers — современному чуду архитектуры, с которого открывается захватывающий вид на город и Персидский залив. Прогуляемся по живописной набережной Корниш, насладимся видами и сделаем незабываемые фотографии. Вы побываете на финиковом рынке, где сможете почувствовать настоящий восточный колорит, и заглянем в мир искусства в Лувре Абу-Даби — месте, где собраны шедевры мировой культуры. И, конечно, на экзотической части маршрута вас ждёт Безумний Макс, где снимался культовый фильм! Один день в Абу-Даби с Улугбеком Ахмедовым — это не просто экскурсия, это путешествие, которое останется с вами на всю жизнь. Важная информация:
Продолжительность тура: 8-10 часов • Транспорт: Комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем • Язык экскурсии: Русский • Основные достопримечательности: Мечеть Шейха Зайда, дворец Qasr Al Watan, Эмирейтс Палас, башни Etihad Towers, набережная Корниш, финиковый рынок, Лувр Абу-Даби, Безумний Макс • Безопасность: Профессиональный водитель, безопасное вождение, индивидуальный подход.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Увидим мечеть Шейха Зайда
- Дворец Qasr Al Watan
- Отель Emirates Palace
- Башни Etihad Towers
- Финиковый рынок
- Набережную Корниш
- Безумний Макс (кроме туристических бронирований) и музей Лувр
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель (Абу-Даби, Дубай)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Продолжительность тура: 8-10 часов
- Транспорт: Комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем
- Язык экскурсии: Русский
- Основные достопримечательности: Мечеть Шейха Зайда, дворец Qasr Al Watan, Эмирейтс Палас, башни Etihad Towers, набережная Корниш, финиковый рынок, Лувр Абу-Даби, Безумний Макс
- Безопасность: Профессиональный водитель, безопасное вождение, индивидуальный подход
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
17 окт 2025
Экскурсия понравилась. Были в начале октября. Посмотрели Президентский дворец, мечеть безумно красивая. Было довольно комфортно с Улугбеком, на все вопросы он отвечал, подстраивался под наши желания, все понравилось. За узбекское кафе отдельное спасибо!) Рекомендую, всем однозначно. Спасибо за экскурсию
А
Александра
24 сен 2025
Это была просто невероятная экскурсия по Абу-Даби! ✨ Мы остались в полном восторге 😍 Улугбек — замечательный гид: всё рассказал понятно, интересно и с душой. Во время поездки мы не
Р
Роза
22 сен 2025
Мы бронировали экскурсию по Абу-Даби у Улугбека – всё прошло просто шикарно! 🌟 Экскурсия была отлично организована, очень комфортно и интересно. Нам всё понравилось: от маршрута до подачи материала. Уже во второй раз бронируем у него экскурсию, и снова остались в восторге. Большое спасибо за прекрасные впечатления! 🙌
Р
Роза
28 авг 2025
Вчера у нас была экскурсия с гидом Улугбеком — это просто восторг! 🌟
