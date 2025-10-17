Погрузитесь в магию Абу-Даби за один день с профессиональным русскоговорящим гидом! Вас ждёт захватывающее путешествие по самым известным и удивительным достопримечательностям столицы ОАЭ. Мы начнём с мечети Шейха Зайда — одного из самых величественных и красивых религиозных комплексов мира, где вы сможете насладиться великолепием белоснежного мрамора и золотых куполов. Затем вы отправитесь во дворец Qasr Al Watan, который поражает своей роскошью и величием. Откроются двери этого исторического здания, где вы узнаете больше о культуре и традициях Арабских Эмиратов. Не забудем заглянуть в знаменитый Эмирейтс Палас, который является настоящим символом роскоши и элегантности. Этот дворец восхищает своей архитектурой и атмосферой. Далее мы отправимся к башням Etihad Towers — современному чуду архитектуры, с которого открывается захватывающий вид на город и Персидский залив. Прогуляемся по живописной набережной Корниш, насладимся видами и сделаем незабываемые фотографии. Вы побываете на финиковом рынке, где сможете почувствовать настоящий восточный колорит, и заглянем в мир искусства в Лувре Абу-Даби — месте, где собраны шедевры мировой культуры. И, конечно, на экзотической части маршрута вас ждёт Безумний Макс, где снимался культовый фильм! Один день в Абу-Даби с Улугбеком Ахмедовым — это не просто экскурсия, это путешествие, которое останется с вами на всю жизнь. Важная информация:

Продолжительность тура: 8-10 часов • Транспорт: Комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем • Язык экскурсии: Русский • Основные достопримечательности: Мечеть Шейха Зайда, дворец Qasr Al Watan, Эмирейтс Палас, башни Etihad Towers, набережная Корниш, финиковый рынок, Лувр Абу-Даби, Безумний Макс • Безопасность: Профессиональный водитель, безопасное вождение, индивидуальный подход.