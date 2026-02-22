Это знакомство с Абу-Даби с необычного ракурса.
Вы прокатитесь на гидроцикле вдоль знаковых достопримечательностей города или отправитесь к островам с чистой лазурной водой.
Подберём формат под ваш темп: можно спокойно любоваться панорамами или добавить скорости и адреналина.
Вы прокатитесь на гидроцикле вдоль знаковых достопримечательностей города или отправитесь к островам с чистой лазурной водой.
Подберём формат под ваш темп: можно спокойно любоваться панорамами или добавить скорости и адреналина.
Описание экскурсии
Один из трёх вариантов маршрута:
- Катание вдоль побережья. Вам откроются с воды панорамные виды на главные символы Абу-Даби — Etihad Towers, Emirates Palace и президентский дворец Qasr Al Watan
- Поездка к острову Хударият, откуда открываются виды на мост Хударият и современную прибрежную зону
- Острова с лазурной и кристально чистой водой, где чувствуется уединение и контраст с городским пейзажем. Иногда здесь даже можно встретить дельфинов
Маршрут можно адаптировать под любой формат — от спокойной прогулки с остановками для фото до более динамичного катания по открытой воде.
Организационные детали
- Перед стартом мы проведём обязательный инструктаж по управлению гидроциклом и технике безопасности. Выдадим спасательные жилеты
- Вы можете кататься самостоятельно или в сопровождении инструктора из нашей команды
- Дети младше 18 лет могут участвовать только в качестве пассажиров вместе со взрослым. Катание не рекомендуется беременным женщинам
- Трансфер не предоставляется. Дорога из центра города до места старта занимает в среднем 10–20 минут, в зависимости от трафика
- Оплата оставшейся суммы на месте только в дирхамах
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У InterContinental Abu Dhabi Marina
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 41 туриста
Я живу в ОАЭ с 2017 года и за это время успела узнать страну с самых разных сторон. Для меня экскурсии — это возможность показать путешественникам не только небоскрёбы, но
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка очень понравилась! Было весело и легко. Нас встретили, все рассказали и дали насладиться по полной катанием на гидроциклах, ещё и любезно пофотографировали. Всем рекомендую, эмоции непередаваемые, ещё виды шикарные!!!
Анна
Ответ организатора:
Регина, очень рада, что понравилось ❤️ Пусть от поездки останутся только положительные эмоции и впечатления, яркие фото и отличное настроение на год вперед☀️
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