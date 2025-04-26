Этот билет предоставляет доступ ко всем смотровым площадкам Бурдж-Халифа, включая Sky Lounge на 148, 124 и 125 этажах. Посетители смогут насладиться приоритетным входом, избегая очередей, и получить напиток на выбор.

На высоте 585 метров открывается потрясающий вид на Дубай и Арабский берег. Внутри башни вас ждут образцы искусства и архитектуры, включая уникальные панели и гранитные полы. Также вы увидите впечатляющую трехэтажную лестницу и фонтан с подсветкой

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Описание билета

Все включено: уникальный опыт на Бурдж Халифа

Приобретая этот билет, вы получаете исключительный доступ ко всем смотровым площадкам Бурдж Халифа, а также возможность приоритетного входа. Это значит, что вы сможете миновать основную очередь и сразу подняться на 154 этаж башни, где вас встретят освежающий напиток и изысканные канапе.

Захватывающие виды и уникальные детали

После наслаждения на 154 этаже вы сможете спуститься ниже и посетить другие смотровые площадки. На уровнях 154, 153 и 152 с уличной террасы вам откроется потрясающий вид на Дубай и Арабский берег, простирающийся до самого горизонта с высоты 585 метров.

Искусство и архитектура

В ходе экскурсии вы сможете полюбоваться образцами исторического искусства и архитектуры, представленными на этажах заведения. Обратите внимание на:

Панели с перламутровым эффектом

Полы из черного гранита

Элементы из нержавеющей стали и стекла

Уникальные конструкции

Во время вашего пребывания вы увидите трехэтажную лестницу, подвешенную к потолочной раме на 154-м этаже, а также фонтан с подсвеченными струями, расположенный внутри изогнутой лестницы. Эти элементы создают неповторимую атмосферу и делают ваше посещение незабываемым.

Откройте для себя великолепие Бурдж Халифа и создайте свои собственные впечатления, которые останутся с вами надолго!