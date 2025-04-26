5 причин купить этот билет
- 🚀 Приоритетный вход без очередей
- 🌆 Потрясающие виды на Дубай
- 🍹 Напиток в Sky Lounge
- 🎨 Уникальная архитектура и дизайн
- 📸 Отличные возможности для фото
Что можно увидеть
- Бурдж-Халифа
- Арабский берег
Описание билета
Все включено: уникальный опыт на Бурдж Халифа
Приобретая этот билет, вы получаете исключительный доступ ко всем смотровым площадкам Бурдж Халифа, а также возможность приоритетного входа. Это значит, что вы сможете миновать основную очередь и сразу подняться на 154 этаж башни, где вас встретят освежающий напиток и изысканные канапе.
Захватывающие виды и уникальные детали
После наслаждения на 154 этаже вы сможете спуститься ниже и посетить другие смотровые площадки. На уровнях 154, 153 и 152 с уличной террасы вам откроется потрясающий вид на Дубай и Арабский берег, простирающийся до самого горизонта с высоты 585 метров.
Искусство и архитектура
В ходе экскурсии вы сможете полюбоваться образцами исторического искусства и архитектуры, представленными на этажах заведения. Обратите внимание на:
- Панели с перламутровым эффектом
- Полы из черного гранита
- Элементы из нержавеющей стали и стекла
Уникальные конструкции
Во время вашего пребывания вы увидите трехэтажную лестницу, подвешенную к потолочной раме на 154-м этаже, а также фонтан с подсвеченными струями, расположенный внутри изогнутой лестницы. Эти элементы создают неповторимую атмосферу и делают ваше посещение незабываемым.
Откройте для себя великолепие Бурдж Халифа и создайте свои собственные впечатления, которые останутся с вами надолго!
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет на все смотровые площадки
- Wi-Fi во всем здании
- Приоритетная очередь
- Чай, кофе или бокал шампанского
- Канапе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Вы должны прибыть на стойку регистрации Бурдж-Халифа за 20-30 минут до подъема. Билеты принимаются как в печатном, так и в электронном виде
- Возьмите с собой удостоверение личности
- Гостям необходимо забрать билеты и VIP-наклейки на стойке и войти в зону ожидания Sky Lounge на первом этаже. Гид придет и проведет инструктаж для группы перед входом в обсерваторию. Гостям необходимо следовать за гидом по приоритетной очереди
- Детские коляски не допускаются в лифт, их нужно оставить внизу и забрать после возвращения со смотровой площадки
- Если вы опоздаете, вам необходимо попросить у сотрудников стойки регистрации разрешения использовать ваш билет. Тогда администрация Бурдж-Халифа будет решать, разрешить ли вход. В случае отмены возврат средств не производится, и необходимо будет приобрести новый билет