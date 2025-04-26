Небоскреб Бурдж-Халифа: входной билет в Sky Lounge (148, 124 и 125 этажи)

Посетите легендарный Бурдж-Халифа и насладитесь панорамой Дубая с высоты 585 метров. Приоритетный вход и напиток в Sky Lounge сделают ваш визит незабываемым
Этот билет предоставляет доступ ко всем смотровым площадкам Бурдж-Халифа, включая Sky Lounge на 148, 124 и 125 этажах. Посетители смогут насладиться приоритетным входом, избегая очередей, и получить напиток на выбор.
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На высоте 585 метров открывается потрясающий вид на Дубай и Арабский берег. Внутри башни вас ждут образцы искусства и архитектуры, включая уникальные панели и гранитные полы. Также вы увидите впечатляющую трехэтажную лестницу и фонтан с подсветкой

5 причин купить этот билет

  • 🚀 Приоритетный вход без очередей
  • 🌆 Потрясающие виды на Дубай
  • 🍹 Напиток в Sky Lounge
  • 🎨 Уникальная архитектура и дизайн
  • 📸 Отличные возможности для фото
Небоскреб Бурдж-Халифа: входной билет в Sky Lounge (148, 124 и 125 этажи)
Небоскреб Бурдж-Халифа: входной билет в Sky Lounge (148, 124 и 125 этажи)
Небоскреб Бурдж-Халифа: входной билет в Sky Lounge (148, 124 и 125 этажи)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 19:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Бурдж-Халифа
  • Арабский берег

Описание билета

Все включено: уникальный опыт на Бурдж Халифа

Приобретая этот билет, вы получаете исключительный доступ ко всем смотровым площадкам Бурдж Халифа, а также возможность приоритетного входа. Это значит, что вы сможете миновать основную очередь и сразу подняться на 154 этаж башни, где вас встретят освежающий напиток и изысканные канапе.

Захватывающие виды и уникальные детали

После наслаждения на 154 этаже вы сможете спуститься ниже и посетить другие смотровые площадки. На уровнях 154, 153 и 152 с уличной террасы вам откроется потрясающий вид на Дубай и Арабский берег, простирающийся до самого горизонта с высоты 585 метров.

Искусство и архитектура

В ходе экскурсии вы сможете полюбоваться образцами исторического искусства и архитектуры, представленными на этажах заведения. Обратите внимание на:

  • Панели с перламутровым эффектом
  • Полы из черного гранита
  • Элементы из нержавеющей стали и стекла

Уникальные конструкции

Во время вашего пребывания вы увидите трехэтажную лестницу, подвешенную к потолочной раме на 154-м этаже, а также фонтан с подсвеченными струями, расположенный внутри изогнутой лестницы. Эти элементы создают неповторимую атмосферу и делают ваше посещение незабываемым.

Откройте для себя великолепие Бурдж Халифа и создайте свои собственные впечатления, которые останутся с вами надолго!

Ежедневно с 09:00 до 21:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет на все смотровые площадки
  • Wi-Fi во всем здании
  • Приоритетная очередь
  • Чай, кофе или бокал шампанского
  • Канапе
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Услуги гида
  • Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd
Завершение: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Вы должны прибыть на стойку регистрации Бурдж-Халифа за 20-30 минут до подъема. Билеты принимаются как в печатном, так и в электронном виде
  • Возьмите с собой удостоверение личности
  • Гостям необходимо забрать билеты и VIP-наклейки на стойке и войти в зону ожидания Sky Lounge на первом этаже. Гид придет и проведет инструктаж для группы перед входом в обсерваторию. Гостям необходимо следовать за гидом по приоритетной очереди
  • Детские коляски не допускаются в лифт, их нужно оставить внизу и забрать после возвращения со смотровой площадки
  • Если вы опоздаете, вам необходимо попросить у сотрудников стойки регистрации разрешения использовать ваш билет. Тогда администрация Бурдж-Халифа будет решать, разрешить ли вход. В случае отмены возврат средств не производится, и необходимо будет приобрести новый билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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