Бурдж-Халифа выделяется на городском горизонте и возвышается над центром Дубая на невероятные 830 метров. Оцените потрясающую круговую панораму этого сказочного эмирата с высоты птичьего полета. Вид прекрасен и днем, и ночью. Поднимитесь на самую «вершину мира» — 148 этаж Эта площадка попала в книгу рекордов Гиннесса в номинации «самая высокая смотровая площадка в мире». Вас без очереди проведут к отдельному суперскоростному лифту, на котором вы подниметесь на 125 этаж, потом пересадка на другой лифт на 148 этаж. На верхнем этаже есть смотровая площадка на улице и помещение с панорамным остеклением, предлагают чай, кофе и печенье. На этом уровне можно находиться максимум 30 минут. Дальше можно спуститься и еще погулять по 124 и 125 этажам. Поднимитесь на 125 этаж высочайшего здания в мире

Вычеркните еще один важный пункт из списка того, что нужно успеть в этой жизни. Насладитесь завораживающими видами на многие километры вокруг с балкона смотровой площадки. Узнайте все об архитектуре и технологическом совершенстве этого ближневосточного чуда и познакомьтесь с незабываемыми видами ночного города с помощью телескопов на смотровой площадке. А на память можно купить фотографию у входа на 125 этаж, чтобы поделиться этими невероятными впечатлениями с близкими. Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи Обладателей билета на 148 этаж запускают в лифты вниз тоже без очереди. Чтобы купить билет на 148 этаж Бурдж-Халифа, вам надо выбрать время: 9:25, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55 вечерние часы дешевле! Важно знать: Из-за огромного спроса организаторы ограничили время пребывания на 148 этаже. Вы можете провести там до 30 минут Оцените шоу фонтанов Дубая Со смотровой площадки самого высокого здания в мире под специально дублируемую музыку. Полюбуйтесь на крупнейший в мире танцующий фонтан на озере Бурдж-Халифа со своей площадки панорамного обзора. Чтобы занять удобные для просмотра места на это шоу, рекомендуется бронировать билеты как минимум за 30 минут до начала.