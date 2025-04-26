Бурдж-Халифа - это уникальная возможность увидеть Дубай с высоты 830 метров.
Входной билет позволяет подняться на 148, 124 и 125 этажи, где открываются потрясающие виды на город и Персидский залив. На
Входной билет позволяет подняться на 148, 124 и 125 этажи, где открываются потрясающие виды на город и Персидский залив. На
5 причин купить этот билет
- 🌆 Потрясающие виды на Дубай
- 🚀 Быстрый подъем на лифте
- 📸 Возможность сделать фото
- ☕ Чай и кофе на 148 этаже
- 🎶 Шоу фонтанов с высоты
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Бурдж-Халифа
- Дубай
- Персидский залив
Описание билета
Бурдж-Халифа выделяется на городском горизонте и возвышается над центром Дубая на невероятные 830 метров. Оцените потрясающую круговую панораму этого сказочного эмирата с высоты птичьего полета. Вид прекрасен и днем, и ночью. Поднимитесь на самую «вершину мира» — 148 этаж Эта площадка попала в книгу рекордов Гиннесса в номинации «самая высокая смотровая площадка в мире». Вас без очереди проведут к отдельному суперскоростному лифту, на котором вы подниметесь на 125 этаж, потом пересадка на другой лифт на 148 этаж. На верхнем этаже есть смотровая площадка на улице и помещение с панорамным остеклением, предлагают чай, кофе и печенье. На этом уровне можно находиться максимум 30 минут. Дальше можно спуститься и еще погулять по 124 и 125 этажам. Поднимитесь на 125 этаж высочайшего здания в мире
Вычеркните еще один важный пункт из списка того, что нужно успеть в этой жизни. Насладитесь завораживающими видами на многие километры вокруг с балкона смотровой площадки. Узнайте все об архитектуре и технологическом совершенстве этого ближневосточного чуда и познакомьтесь с незабываемыми видами ночного города с помощью телескопов на смотровой площадке. А на память можно купить фотографию у входа на 125 этаж, чтобы поделиться этими невероятными впечатлениями с близкими. Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи Обладателей билета на 148 этаж запускают в лифты вниз тоже без очереди. Чтобы купить билет на 148 этаж Бурдж-Халифа, вам надо выбрать время: 9:25, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55 вечерние часы дешевле! Важно знать: Из-за огромного спроса организаторы ограничили время пребывания на 148 этаже. Вы можете провести там до 30 минут Оцените шоу фонтанов Дубая Со смотровой площадки самого высокого здания в мире под специально дублируемую музыку. Полюбуйтесь на крупнейший в мире танцующий фонтан на озере Бурдж-Халифа со своей площадки панорамного обзора. Чтобы занять удобные для просмотра места на это шоу, рекомендуется бронировать билеты как минимум за 30 минут до начала.
Ежедневно с 9:00 до 23:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет на выбранное время
- Использование обзорных телескопов
- Wi-Fi во всем здании
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
- Аудиогид
- Трансфер
Место начала и завершения?
1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Покажите входной билет на стойке предоплаченных билетов. Адрес: Дубай Молл «На вершине»
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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