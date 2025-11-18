Мои заказы

Обзорная экскурсия по Абу-Даби: история, культура и святые места

Приглашаем вас на обзорную автомобильно-пешеходную экскурсию по столице Объединённых Арабских Эмиратов. Познакомьтесь с Абу-Даби, увидев все его главные достопримечательности всего за один день!
Описание экскурсии

История, культура и архитектура за один день Приглашаю вас в насыщенное путешествие по главным достопримечательностям столицы ОАЭ. Мы посетим величественную Белую мечеть шейха Зайда, заглянем в сердце современной культуры — Лувр Абу-Даби, откроем тайны роскошного президентского дворца Каср аль-Ватан и почувствуем дух толерантности в Доме Авраама — уникальном комплексе трёх религий. Важная информация:
На экскурсии мы будем посещать святые места, пожалуйста, соблюдайте соответствующий дресс-код.

Со вторника по воскресенье (по договоренности с гидом о времени)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белая мечеть шейха Зайда
  • Лувр Абу-Даби
  • Дворец Каср аль-Ватан
  • Дом Авраама
Что включено
  • Русскоговоряший лицензированный гид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Билеты за дополнительную плату
  • Встреча с других эмиратов за дополнительную плату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абу-Даби, улица Лувр, 1
Завершение: Абу-Даби, улица шейха Зайда, 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

