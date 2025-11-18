Обзорная экскурсия по Абу-Даби: история, культура и святые места

История, культура и архитектура за один день Приглашаю вас в насыщенное путешествие по главным достопримечательностям столицы ОАЭ. Мы посетим величественную Белую мечеть шейха Зайда, заглянем в сердце современной культуры — Лувр Абу-Даби, откроем тайны роскошного президентского дворца Каср аль-Ватан и почувствуем дух толерантности в Доме Авраама — уникальном комплексе трёх религий. Важная информация:

На экскурсии мы будем посещать святые места, пожалуйста, соблюдайте соответствующий дресс-код.