читать дальше

в Абу-Даби, Королевский дворец, отель Эмирайтс Палас, мечеть Шейха Зайда. По дороге останавливались на питс-стопе, созданном по мотивам фильма «Безумный Макс». Обедали морепродуктами в прекрасном ресторане на рыбном базаре. Заезжали на финиковый рынок и купили местных сладостей для сувениров. Султонбек очень приятный и гостеприимный человек, общение с ним было легким и веселым!!! Благодарим еще раз за поездку, всем рекомендуем, это незабываемо!!!

P.S. Русский язык у Султонбека на высшем уровне👍