Абу-Даби - это место, где традиции встречаются с современностью.
Гости столицы смогут увидеть президентский дворец Каср аль-Ватан, величественную мечеть шейха Зайда с её 82 куполами и Лувр с его уникальной архитектурой.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🏛 Посещение Лувра
- 🕌 Величественная мечеть
- 🏖 Прогулка по набережной
- 🎨 Уникальная архитектура
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Деревня наследия
- Лувр
- Набережная Корниш
- Каср аль-Ватан
- Мечеть шейха Зайда
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Деревня наследия В историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в Эмиратах. Мы посетим этнический музей и посмотрим на газель, верблюда и арабского скакуна. Лувр Вы оцените современную архитектуру музея, сделаете эффектные фото среди его геометричных форм. При желании зайдёте внутрь, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций. Музей объединяет мировые культуры, чтобы пролить свет на историю человечества. Набережная Корниш Любимое место для прогулок местных жителей. Здесь вас ждут виды небоскрёбов Абу-Даби, морские просторы и идеальный пляж — это все мы увидим проездом на машине. А вид на набережную корниш откроется с острова напротив. Каср аль-Ватан Следующая точка нашего маршрута президентский дворец, который поразит вас роскошью своего убранства. Мечеть Шейха Зайда Это самая большая мечеть Эмиратов — у неё целых 82 купола. Внутри её украшают невероятные люстры с полудрагоценными камнями и персидские ковры. Важная информация:
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Имя гида вы узнаете за день до начала программы.
- По запросу экскурсия может быть проведена для группы более 4 человек, условия уточняйте в переписке.
- Лувр не работает по понедельникам.
- Дресс-код для посещения мечети и дворца — закрытая длинная одежда для женщин, мужчины в брюках.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
20 янв 2025
Это был чудесный день благодаря нашему замечательному гиду Султонбеку!!! На комфортабельном автомобиле он показал нам основные достопримечательности, рассказал много интересного из истории ОАЭ и жизни местных жителей. Мы посетили Лувр
Т
Тамара
14 янв 2025
Лучший гид - Султан!
Г
Глеб
9 дек 2024
Экскурсия с Султаном по Абу-Даби прошло очень благоприятно,все услуги даже лучше чем я ожидал ничего не мешал сегодняшней экскурси Например:Оформление билетов,некие сложности и. т. д Им желаю успехов
Входит в следующие категории Абу-Даби
