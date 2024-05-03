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очередь, все входные билеты были приобретены Юлией за ранее! Огромное впечатление произвела мечеть. Несмотря на рамадан мы все успели посетить. С нами были дети 6 и 11 лет, дорога прошла на удивление легко. В обществе Юлии даже не заметили как вернулись обратно. Спасибо большое за прекрасное времяпрепровождение!!!!