1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
«Ferrari world единственный в мире тематический парк аттракционов по тематике феррари где сможете прокатиться на самой быстрой американской горки в мире (фотостоп по желанию)»
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
«сможете посетить Ferrari World и Рынок фиников»
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
«Фотостоп на тематическом парке аттракционов Ferrari world»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 мая 2024Гид Садир просто супер! Рассказал, показал все! Вме знает! Молодец! Очень рекомендуем!
- ХХамида1 мая 2024Отличная экскурсия,много интересной информации,спасибо гиду)все как надо,чистая машину,комфортное вождение.
- SSitora30 апреля 2024Списались, встретились, познакомились с Садриддином… …. Чистый, комфортабельный автомобиль, что имело немаловажное значение, так как были представители трёх поколений и
- ООльга10 апреля 2024Хочется сказать огромное спасибо Юлии за экскурсию. Встретил гид нас вовремя. По дороге отвечала на все интересующие вопросы. Чтобы избежать
- ААлина12 февраля 2024Поездка прошла супер. Посмотрели все топовые места. Узнали много интересного Спасибо Садридину за классный день
- ЮЮля28 сентября 2023Сказка под названием Абу-ДабиЭкскурсия была интересной и насыщенной. Амир знает много языков, легкий на подъем, интеллигентный и умный молодой человек. Буду обращаться в будущем к нему сама и советовать своим друзьям и родственникам. Спасибо ему огромное.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Парк Феррари»
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