Экскурсии в Ferrari World из Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Феррари» в Абу-Даби на русском языке, цены от $200, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
«Ferrari world единственный в мире тематический парк аттракционов по тематике феррари где сможете прокатиться на самой быстрой американской горки в мире (фотостоп по желанию)»
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250$200 за всё до 6 чел.
Великолепие и очарование Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
«сможете посетить Ferrari World и Рынок фиников»
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Незабываемый Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
«Фотостоп на тематическом парке аттракционов Ferrari world»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Незабываемый Абу-Даби
    Гид Садир просто супер! Рассказал, показал все! Вме знает! Молодец! Очень рекомендуем!
  • Х
    Хамида
    1 мая 2024
    Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
    Отличная экскурсия,много интересной информации,спасибо гиду)все как надо,чистая машину,комфортное вождение.
  • S
    Sitora
    30 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
    Списались, встретились, познакомились с Садриддином… …. Чистый, комфортабельный автомобиль, что имело немаловажное значение, так как были представители трёх поколений и
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    планировались дальние поездки. Садр… оказался пунктуальным, организованным, аккуратным, воспитанным гидом- полиглотом. Благодаря высокому профессионализму, эрудированности, его увлечённости любимым делом, наше путешествие превратилось в современную сказку. Садриддин приятный в общении, харизматичный человек. Помог рационально и креативно составить план поездок, осторожно, не навязчиво внося коррективы в наши предложения, организовать новые, захватывающие путешествия. Речь хорошо поставлена, изобилует интересными фактами, притчами, выдержками из произведений классиков …. В результате провели удачный, интереснейший отпуск с грамотным, любящим свое дело, добрым, надёжным человеком. С большим удовольствием будем рекомендовать Садриддина нашим многочисленным друзьям- любителям путешествий, родне, хорошим знакомым.

  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Великолепие и очарование Абу-Даби
    Хочется сказать огромное спасибо Юлии за экскурсию. Встретил гид нас вовремя. По дороге отвечала на все интересующие вопросы. Чтобы избежать
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    очередь, все входные билеты были приобретены Юлией за ранее! Огромное впечатление произвела мечеть. Несмотря на рамадан мы все успели посетить. С нами были дети 6 и 11 лет, дорога прошла на удивление легко. В обществе Юлии даже не заметили как вернулись обратно. Спасибо большое за прекрасное времяпрепровождение!!!!

  • А
    Алина
    12 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
    Поездка прошла супер. Посмотрели все топовые места. Узнали много интересного Спасибо Садридину за классный день
  • Ю
    Юля
    28 сентября 2023
    Сказка под названием Абу-Даби
    Экскурсия была интересной и насыщенной. Амир знает много языков, легкий на подъем, интеллигентный и умный молодой человек. Буду обращаться в будущем к нему сама и советовать своим друзьям и родственникам. Спасибо ему огромное.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Парк Феррари»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
  2. Великолепие и очарование Абу-Даби
  3. Незабываемый Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Парк Феррари" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 320 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Парк Феррари», 15 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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