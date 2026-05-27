Мы отправимся к высоким дюнам, будем кататься на джипах по барханам, попробуем сэндбординг и встретим закат среди бескрайних песков. Главный акцент — на красоте пустыни, свободе пространства и атмосферных моментах. Завершим поездку небольшой паузой с традиционным арабским кофе и финиками.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пустыня Аль-Хатим. Она находится всего в часе езды от Абу-Даби. Эти ландшафты настолько впечатляют, что их не раз выбирали для съёмок фильмов. Например, сцены фантастической саги «Дюна» снимали именно в пустынях Абу-Даби.

Катание по барханам. Мы отправимся вглубь пустыни на мощных джипах 4×4. Будут динамичные подъёмы на высокие гребни, плавные спуски и остановки в красивых точках с панорамными видами.

Сэндбординг и верблюды. Вы попробуете спуститься на доске по мягкому песчаному склону, прокатитесь на верблюде и сделаете атмосферные фотографии среди дюн. По желанию сможете взять напрокат багги или квадроциклы.

Закат в пустыне. Ближе к вечеру мы поднимемся на вершину бархана. Посмотрим, как пустыня меняет оттенки, а вокруг царит редкая тишина.

Арабский кофе и финики. В завершение устроим небольшую паузу прямо в пустыне: попробуем традиционный арабский кофе и финики — простой, но очень атмосферный ритуал гостеприимства среди песков.

Организационные детали