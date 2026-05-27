Джип-сафари в пустыне Абу-Даби: закат среди дюн без кемпов и шоу

Только барханы до горизонта, золото уходящего солнца и вы
Мы отправимся к высоким дюнам, будем кататься на джипах по барханам, попробуем сэндбординг и встретим закат среди бескрайних песков. Главный акцент — на красоте пустыни, свободе пространства и атмосферных моментах. Завершим поездку небольшой паузой с традиционным арабским кофе и финиками.
Описание экскурсии

Пустыня Аль-Хатим. Она находится всего в часе езды от Абу-Даби. Эти ландшафты настолько впечатляют, что их не раз выбирали для съёмок фильмов. Например, сцены фантастической саги «Дюна» снимали именно в пустынях Абу-Даби.

Катание по барханам. Мы отправимся вглубь пустыни на мощных джипах 4×4. Будут динамичные подъёмы на высокие гребни, плавные спуски и остановки в красивых точках с панорамными видами.

Сэндбординг и верблюды. Вы попробуете спуститься на доске по мягкому песчаному склону, прокатитесь на верблюде и сделаете атмосферные фотографии среди дюн. По желанию сможете взять напрокат багги или квадроциклы.

Закат в пустыне. Ближе к вечеру мы поднимемся на вершину бархана. Посмотрим, как пустыня меняет оттенки, а вокруг царит редкая тишина.

Арабский кофе и финики. В завершение устроим небольшую паузу прямо в пустыне: попробуем традиционный арабский кофе и финики — простой, но очень атмосферный ритуал гостеприимства среди песков.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожниках Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol
  • В стоимость включены трансфер из Абу-Даби и обратно, сэндбординг, прогулка на верблюде, арабский кофе и финики
  • Сафари не рекомендуется беременным женщинам и людям с серьёзными проблемами со спиной
  • Дополнительные развлечения по желанию: квадроцикл — $45 (20 минут), багги — $150 (около 30 минут)
  • По желанию можно добавить посещение туристического кемпа с ужином и вечерней шоу-программой — дополнительно $25 за чел.
  • С вами будет опытный водитель с лицензией на проведение сафари и стажем более 10 лет катания по дюнам

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 36 туристов
Я живу в ОАЭ с 2017 года и за это время успела узнать страну с самых разных сторон. Для меня экскурсии — это возможность показать путешественникам не только небоскрёбы, но
и культуру, традиции и характер каждого эмирата. Я работаю вместе с опытной командой русскоговорящих гидов. Мы создаём маршруты, которые помогают увидеть настоящую жизнь страны и почувствовать её атмосферу. На экскурсиях вас ждут интересные истории, внимание к деталям и ответы на любые вопросы — от повседневной жизни до культурных традиций. Летом мы живём и работаем на Алтае — ещё одном месте, которое искренне любим. Здесь нас вдохновляют горные перевалы, реки, озёра, тишина природы и особая энергия этого региона. Мы проводим авторские программы и показываем Алтай так, чтобы после поездки хотелось вернуться снова. При этом наша команда продолжает круглый год работать и в ОАЭ. Алтай и ОАЭ — это два совершенно разных направления, которые мы очень любим и с удовольствием открываем для путешественников.

Входит в следующие категории Абу-Даби

