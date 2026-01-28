Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби вместе с нами! Мы организуем увлекательные экскурсии в столицу ОАЭ с русскоговорящими гидами и водителями.
Вас ждёт погружение в арабскую культуру, архитектуру и атмосферу без спешки и с максимальным комфортом.
Описание экскурсииЗнакомство со столицей Обзорная экскурсия по Абу-Даби — это насыщенное, вдохновляющее и тщательно продуманное путешествие по самым знаковым местам столицы ОАЭ. Вас ждёт погружение в арабскую культуру, архитектуру и атмосферу без спешки и с максимальным комфортом. Самые известные достопримечательности Главная жемчужина маршрута — мечеть шейха Зайда. Белоснежный мрамор, золотые купола, хрустальные люстры и изысканная отделка создают ощущение величия и умиротворения. Затем мы сделаем остановку у Лувра Абу-Даби — одного из самых современных и узнаваемых музеев мира, поражающего своей архитектурой и куполом «небесного света». Вас ждёт визит в Emirates Palace — настоящий дворец, где роскошь чувствуется в каждой детали. Сделаем фотостоп у культовых Etihad Towers, известных по «Форсажу 7», и прогуляемся по морской набережной Корниш, откуда открываются живописные виды на город. В бедуинской деревне Heritage Village вы увидите, как выглядел Абу-Даби до нефти: старинные постройки, ремесленные лавки и сцены из кочевой жизни. История и культура На финиковом рынке можно будет попробовать разные сорта фиников, купить восточные сладости и сувениры. Экскурсия проходит в тёплой, дружеской атмосфере. Я помогу вам увидеть Абу-Даби не глазами туриста, а как живой, многогранный город. Лучшие виды, живые рассказы, забота о комфорте и индивидуальный подход — всё для того, чтобы вы наслаждались каждым моментом. Важная информация:
- Маршрут можно адаптировать под ваши интересы, чтобы экскурсия стала по-настоящему незабываемой.
- Формат: индивидуальная экскурсия только для вас.
- Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение.
Время согласовывается с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Лувр Абу-Даби (внешний осмотр)
- Парк Ferrari World (внешний осмотр)
- Финиковый рынок
- Деревня Наследия (Heritage Village)
- Башни Этихад
- Дворец Эмирейтс
- Набережная Корниш
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время согласовывается с гидом
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Lilia
28 янв 2026
Очень понравилось. Даврон сделал все, чтобы нам было интересно, очень рекомендую
Evgeniya
11 янв 2026
A good experience and tour covering all the main attractions and landmarks of Abu Dhabi. Special thanks to guide Davron for an engaging tour, the city's history, and the positive atmosphere.
Михаил
5 дек 2025
Мы были на экскурсии в Абу-Даби с Давроном — и это было невероятно! Даврон оказался потрясающе интересным рассказчиком: всю дорогу он делился фактами, историями и тонкостями местной культуры так увлекательно,
Олеся
23 ноя 2025
Все прошло отлично, и рады, что данная экскурсия состоялась. Выбирала по стоимости и возможности подстроить маршрут под себя, в итоге сама экскурсия по времени прошла даже дольше, чем 9 часов.
Константин
13 ноя 2025
Даврон прекрасный гид, все рассказал, показал, заранее купил билеты, чтобы не стоять в очередях. Было интересно узнать про историю Эмиратов и Абу Даби. Спасибо!
Aleksandr
6 окт 2025
🌟 Мы были на экскурсии с Довроном — и это было просто великолепно!
Доврон — отличный гид: рассказывает интересно, с душой и лёгким юмором. Рядом с ним был Рамон — тоже
Ольга
6 окт 2025
🌟 Мы были на экскурсии с Довроном — и это было просто великолепно!
Татьяна
2 окт 2025
Прекрасная возможность познакомиться с городом за день и осмотреть с комфортом основные локации. Спасибо Даврону за обзор города и индивидуальный подход.
Сергей
1 сен 2025
Спасибо большое Даврону за великолепную экскурсию в Абу-Даби!
Заранее в машине у него всё было подготовлено для клиентов: Фанта, кола, вода без газа — мелочи, но очень приятные и заботливые. Даврон делает всё с душой, ничего не жалеет для своих гостей.
Огромная благодарность за тёплое отношение и незабываемый день! 🙏 Всем рекомендуем экскурсии именно у Даврона.
Nina
30 авг 2025
Экскурсия в Абу-Даби с Давроном превзошла все наши ожидания! 🌟 Мы посетили мечеть шейха Зайда, побывали в самых красивых и значимых местах столицы Эмиратов. Даврон рассказал историю города простым и
Geneva
19 авг 2025
Заявленная программа полностью соответствует! Посетили все основные достопримечательности Абу-даби. Наш экскурсовод Даврон на месте все организовывает (билеты, напитки), что значительно экономит время на мелочах,а больше времени можно уделить экскурсиями. Путешествие получилось комфортным. Благодарю Даврона за надежность, ответственность,пунктуальность,советы по экскурсиям. Рекомендую.
Татьяна
22 июл 2025
Отличный гид, комфортное авто
Alexandr
19 июл 2025
Экскурсия понравилась. Привезли на все локации, которые заранее обговорили. По пути рассказали об истории Эмиратов. Также помогли с билетами на местах и сделали хорошие фото. Всем рекомендую.
10 июл 2025
Экскурсия очень понравилась - спокойно, комфортно. Посмотрели все, что хотели. Было много рассказов - о Дубае, Абу-даби, вообще о жизни в ОАЭ. На обратном пути заехали в магазин за сладостями. Даврон, спасибо! Побольше хороших экскурсий и заказчиков!!!
Богданова
11 мая 2025
Программа была выполнена на 100 %! Все что запланировали все успели. Спасибо Даврону за интересную, насыщенную и безопасную экскурсию!!!
