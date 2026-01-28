Несмотря на то, что вышла заминка с отелем (обязательно уточняйте не только название отеля, но и город), Даврон вышел из ситуации, и на экскурсии с нами был Сухроб. Все отлично организовано, ориентируются на пожелания, и дают много полезных советов. Экскурсия больше в виде дружеской поездки, нежели в классическом представлении туров. Привозят к музеям и дают свободное, в целом неограниченное время для посещения. Так же предоставляют входные билеты, которые можно оплатить позже гидам, а не стоять в кассе в очереди. Даврон также поздравил именинницу с днём рождения, что было особенно приятно. Ещё в машине предоставляли воду и газировку, и абаи для посещения мечети, что очень удобно.

Благодарю за заботу, комфорт, внимание и качественную услугу!

Безусловно рекомендую данную экскурсию!