Особенно популярным и романтичным является вечерний круиз с ужином по каналу Аль Раха в Абу-Даби на традиционной арабской лодке доу. В стоимость экскурсии включены ужин по системе шведский стол и безалкогольные напитки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Набережная Яс Абу-Даби
- Остров Аль Мунира
- Остров Аль Дана
- Район Аль Хадиль
- Район Аль Зейна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Эти арабские доу, которые в течение многих десятилетий были основным способом морского транспорта, создают уникальное сочетание прошлого и будущего, контрастируя с современным урбанистическим обликом.
Древнейшие арабские торговые лодки доу, которые веками использовались для торговли в море, теперь используются для спокойных прогулок по каналам Персидского залива.
В наше время, когда огромные грузовые суда и современные лайнеры заменили их в торговле, эти лодочки стали привлекательными для туристических прогулок.
Что вы увидите:
- Набережная Яс Абу-Даби.
- Остров Аль Мунира.
- Остров Аль Дана.
- Район Аль Хадиль.
- Район Аль Зейна.
Важная информация:
- Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
- Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Круиз с ужином на арабской лодке по каналу Аль Раха в Абу-Даби (20:30 - 22:30)
- Ужин шведский стол
- Безалкогольные напитки
- Трансфер
- Что не входит
- За дополнительную плату можно:
- Заказать торт по особому случаю
- Заказать алкогольные напитки
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Сбор из отеля (групповой трансфер – ожидание может составить до 30 минут)
- Посадка на борт в 20:00
- Круиз с ужином на арабской лодке в Абу-Даби (20:30 - 22:30)
- Форма одежды smart casual.
- В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи.
- Места заранее не бронируются. По прибытии занимаются свободные места
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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