Эти арабские доу, которые в течение многих десятилетий были основным способом морского транспорта, создают уникальное сочетание прошлого и будущего, контрастируя с современным урбанистическим обликом.

Древнейшие арабские торговые лодки доу, которые веками использовались для торговли в море, теперь используются для спокойных прогулок по каналам Персидского залива.

В наше время, когда огромные грузовые суда и современные лайнеры заменили их в торговле, эти лодочки стали привлекательными для туристических прогулок.

Что вы увидите:

Набережная Яс Абу-Даби.

Остров Аль Мунира.

Остров Аль Дана.

Район Аль Хадиль.

Район Аль Зейна.

Важная информация: