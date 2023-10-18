Ужин на арабской лодке доу в Абу-Даби

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Особенно популярным и романтичным является вечерний круиз с ужином по каналу Аль Раха в Абу-Даби на традиционной арабской лодке доу. В стоимость экскурсии включены ужин по системе шведский стол и безалкогольные напитки.
Ужин на арабской лодке доу в Абу-Даби
Ужин на арабской лодке доу в Абу-Даби
Ужин на арабской лодке доу в Абу-Даби
Ужин на арабской лодке доу в Абу-Даби
Ужин на арабской лодке доу в Абу-Даби
Ужин на арабской лодке доу в Абу-Даби
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Набережная Яс Абу-Даби
  • Остров Аль Мунира
  • Остров Аль Дана
  • Район Аль Хадиль
  • Район Аль Зейна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Эти арабские доу, которые в течение многих десятилетий были основным способом морского транспорта, создают уникальное сочетание прошлого и будущего, контрастируя с современным урбанистическим обликом.
Древнейшие арабские торговые лодки доу, которые веками использовались для торговли в море, теперь используются для спокойных прогулок по каналам Персидского залива.
В наше время, когда огромные грузовые суда и современные лайнеры заменили их в торговле, эти лодочки стали привлекательными для туристических прогулок.

Что вы увидите:

  • Набережная Яс Абу-Даби.
  • Остров Аль Мунира.
  • Остров Аль Дана.
  • Район Аль Хадиль.
  • Район Аль Зейна.

Важная информация:

  • Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
  • Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз с ужином на арабской лодке по каналу Аль Раха в Абу-Даби (20:30 - 22:30)
  • Ужин шведский стол
  • Безалкогольные напитки
  • Трансфер
Что не входит
  • За дополнительную плату можно:
  • Заказать торт по особому случаю
  • Заказать алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Сбор из отеля (групповой трансфер – ожидание может составить до 30 минут)
  • Посадка на борт в 20:00
  • Круиз с ужином на арабской лодке в Абу-Даби (20:30 - 22:30)
  • Форма одежды smart casual.
  • В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи.
  • Места заранее не бронируются. По прибытии занимаются свободные места
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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