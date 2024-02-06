VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас

Индивидуальный трансфер в Абу-Даби
5
1 оценка
Уважаемые гости и путешественники! Предлагаем вам окунуться в мир самого богатого и колоритного Эмирата Ближнего Востока.

Для вашего комфортного путешествия мы предоставляем автомобиль с опытным гидом, который покажет вам достопримечательности и увлекательную историю столицы.
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
10
фев
11
фев
12
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Что вас ожидает:

  • Самая большая мечеть имени Первого президента Шейха Зайда
  • Золотой Отель Эмирейтц палас
  • Дворец президента
  • Набережная Абу-Даби
  • Этнографическая деревня
  • Лувр Абу-Даби
  • Дом Авраама
  • Финиковый рынок

Описание

Предлагаем вам окунуться в мир самого богатого и колоритного Эмирата Ближнего Востока. Для вашего комфортного путешествия мы предоставляем автомобиль с опытным гидом, который покажет вам достопримечательности и увлекательную историю столицы. Лувр Абу-Даби• Посетите первый художественный музей на Ближнем Востоке, расположенный как бы под открытым небом в открытом море.
  • Ознакомьтесь с более чем 600 экспонатами со всего мира, представленными с 2017 года.
  • Узнайте о том, какие общественные места и галереи готовятся к открытию в ближайшее время.
  • Погрузитесь в общение и искусство времен без интернета, оцените идею галереи о нашем общественном развитии. Финиковый рынок• Проведите время в гостеприимной атмосфере, наслаждаясь разнообразием видов фиников и арабского кофе по старинным рецептам Саудовской Аравии.
  • Откройте миру более 100 сортов фиников, включая королевский финик Majdul.
  • Узнайте о финиках, которые любил Пророк Мухаммед. Этнографическая деревня• Посетите воссозданную традиционную деревню в пустыне, создающую контраст между прошлым и настоящим.
  • Посмотрите фотографии острова Абу-Даби в 60-ые годы и познакомьтесь с бытом тех времен. Каср Аль-Ватан (Дворец Президентский)• Посетите действующий президентский дворец, который входит в 20 лучших памятников искусства и культуры в мире.
  • Узнайте о символизме цветов мрамора внутренней отделки, восьми конечных звездах и подарках лидеров стран. Белая мечеть Шейха Зайда• Посетите самую большую мечеть в ОАЭ и одну из шести самых крупных в мире.
  • Восхититесь самым большим ковром в мире, ручной работы иранских женщин, а также люстрами из золота и кристаллов Сваровски.
  • Узнайте секреты мраморных цветов в узоре стен и колон мечети. Важно: Соблюдайте правила посещения мечети, учитывайте внешний вид в соответствии с требованиями. Дополнительные места посещения по вашему желанию:Emirates Palace. Роскошный дворец в стиле арабской культуры с отделкой более двух тонн золота. Возможность отведать золотой кофе или блюдо из мяса верблюда. Посещение смотровой площадки на высоте 300 метров с 360-градусным обзором. Важная информация:• Пожелания и дополнительные места посещения могут быть учтены по вашему запросу.
  • По понедельникам Лувр закрыт и можно заменить смотровой площадкой.
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию и интересам.
  • С собой необходимо иметь документы и деньги для сувениров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Питьевая вода
  • Детское кресло по запросу
Что не входит
  • Билеты:
  • Лувр Абу-Даби — $20
  • Каср аль-Вата — $20 (Президентский Дворец)
  • Так же билеты можно купить на кассе.
  • Обед — 25$ по желанию, но можно и попробовать традиционную кухню (мясо верблюда)
Где начинаем и завершаем?
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В стоимость экскурсии входят:
  • Трансфер, услуги гида, питьевая вода, детское кресло по запросу.
  • Дополнительно оплачиваются билеты:
  • Лувр Абу-Даби — $20
  • Каср аль-Вата — $20 (Президентский Дворец)
  • Так же билеты можно купить на кассе.
  • Обед — 25$ по желанию, но можно и попробовать традиционную кухню (мясо верблюда)
  • Для гида дополнительных затрат на билеты не нужны!!!
  • По понедельникам Лувр закрыт и можно заменить смотровой площадкой. Билеты на кассе.
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию и интересам Встречу вас в отеле в Абу-Даби или Дубае и после экскурсии отвезу обратно или куда вам удобнее.
  • С собой иметь документы и деньги для сувениров.
  • За вами приедет новенький комфортабельный авто CHEVROLET TRAVERSE
  • ВСЕМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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