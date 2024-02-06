Уважаемые гости и путешественники! Предлагаем вам окунуться в мир самого богатого и колоритного Эмирата Ближнего Востока.
Для вашего комфортного путешествия мы предоставляем автомобиль с опытным гидом, который покажет вам достопримечательности и увлекательную историю столицы.
Для вашего комфортного путешествия мы предоставляем автомобиль с опытным гидом, который покажет вам достопримечательности и увлекательную историю столицы.
Ближайшие даты:
6
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фев
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Что вас ожидает:
- Самая большая мечеть имени Первого президента Шейха Зайда
- Золотой Отель Эмирейтц палас
- Дворец президента
- Набережная Абу-Даби
- Этнографическая деревня
- Лувр Абу-Даби
- Дом Авраама
- Финиковый рынок
Описание
Предлагаем вам окунуться в мир самого богатого и колоритного Эмирата Ближнего Востока. Для вашего комфортного путешествия мы предоставляем автомобиль с опытным гидом, который покажет вам достопримечательности и увлекательную историю столицы. Лувр Абу-Даби• Посетите первый художественный музей на Ближнем Востоке, расположенный как бы под открытым небом в открытом море.
- Ознакомьтесь с более чем 600 экспонатами со всего мира, представленными с 2017 года.
- Узнайте о том, какие общественные места и галереи готовятся к открытию в ближайшее время.
- Погрузитесь в общение и искусство времен без интернета, оцените идею галереи о нашем общественном развитии. Финиковый рынок• Проведите время в гостеприимной атмосфере, наслаждаясь разнообразием видов фиников и арабского кофе по старинным рецептам Саудовской Аравии.
- Откройте миру более 100 сортов фиников, включая королевский финик Majdul.
- Узнайте о финиках, которые любил Пророк Мухаммед. Этнографическая деревня• Посетите воссозданную традиционную деревню в пустыне, создающую контраст между прошлым и настоящим.
- Посмотрите фотографии острова Абу-Даби в 60-ые годы и познакомьтесь с бытом тех времен. Каср Аль-Ватан (Дворец Президентский)• Посетите действующий президентский дворец, который входит в 20 лучших памятников искусства и культуры в мире.
- Узнайте о символизме цветов мрамора внутренней отделки, восьми конечных звездах и подарках лидеров стран. Белая мечеть Шейха Зайда• Посетите самую большую мечеть в ОАЭ и одну из шести самых крупных в мире.
- Восхититесь самым большим ковром в мире, ручной работы иранских женщин, а также люстрами из золота и кристаллов Сваровски.
- Узнайте секреты мраморных цветов в узоре стен и колон мечети. Важно: Соблюдайте правила посещения мечети, учитывайте внешний вид в соответствии с требованиями. Дополнительные места посещения по вашему желанию:Emirates Palace. Роскошный дворец в стиле арабской культуры с отделкой более двух тонн золота. Возможность отведать золотой кофе или блюдо из мяса верблюда. Посещение смотровой площадки на высоте 300 метров с 360-градусным обзором. Важная информация:• Пожелания и дополнительные места посещения могут быть учтены по вашему запросу.
- По понедельникам Лувр закрыт и можно заменить смотровой площадкой.
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию и интересам.
- С собой необходимо иметь документы и деньги для сувениров.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Питьевая вода
- Детское кресло по запросу
- Что не входит
- Билеты:
- Лувр Абу-Даби — $20
- Каср аль-Вата — $20 (Президентский Дворец)
- Так же билеты можно купить на кассе.
- Обед — 25$ по желанию, но можно и попробовать традиционную кухню (мясо верблюда)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: От Отеля или по договору с гостямиЗавершение: По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- В стоимость экскурсии входят:
- Трансфер, услуги гида, питьевая вода, детское кресло по запросу.
- Дополнительно оплачиваются билеты:
- Лувр Абу-Даби — $20
- Каср аль-Вата — $20 (Президентский Дворец)
- Так же билеты можно купить на кассе.
- Обед — 25$ по желанию, но можно и попробовать традиционную кухню (мясо верблюда)
- Для гида дополнительных затрат на билеты не нужны!!!
- По понедельникам Лувр закрыт и можно заменить смотровой площадкой. Билеты на кассе.
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию и интересам Встречу вас в отеле в Абу-Даби или Дубае и после экскурсии отвезу обратно или куда вам удобнее.
- С собой иметь документы и деньги для сувениров.
- За вами приедет новенький комфортабельный авто CHEVROLET TRAVERSE
- ВСЕМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!!!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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