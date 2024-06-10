Абу-Даби - самый богатый эмират страны.
Вас ждет знакомство с его блистательной столицей! Оцените небоскрёбы Этихад и дворец Президента, осмотрите мечеть шейха Зайда и пройдитесь по набережной Корниш. Также прикоснитесь к
Вас ждет знакомство с его блистательной столицей! Оцените небоскрёбы Этихад и дворец Президента, осмотрите мечеть шейха Зайда и пройдитесь по набережной Корниш. Также прикоснитесь к
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Индивидуальный подход
- 🕌 Знаменитые достопримечательности
- 🚗 Комфортные автомобили
- 📸 Фотосессии на фоне небоскрёбов
- 🏖 Прогулка по набережной
- 🎢 Возможность добавить платные достопримечательности
Что можно увидеть
- Мечеть шейха Зайда
- Дворец Президента
- Деревня бедуинов
- Башни Этихад
- Набережная Корниш
- Места из фильма «Безумный Макс»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1 день вы:
- Посетите роскошную мечеть шейха Зайда
- Увидите дворец Президента
- Побываете в деревне бедуинов
- Сфотографируетесь на фоне башен Этихад
- Погуляете по благоустроенной набережной Корниш
- Увидите места из фильма «Безумный Макс»
По желанию мы можем добавить в программу достопримечательности с платным входом: тематический парк Феррари и музей Лувр.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на современных автомобилях классов «Комфорт» и «Комфорт+»
- По запросу мы можем поставить детское кресло
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Amal — ваша команда гидов в Абу-Даби
Проживая в Дубае уже более 8 лет, я не только знаю каждый его уголок, но и полон страсти к делу. Моё желание делиться удивительными историями, показывать тайные места и известные достопримечательности побуждает меня стать вашим надёжным гидом и организатором. Вместе с командой профессионалов познакомим вас с ОАЭ с заботой и комфортом.Задать вопрос
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