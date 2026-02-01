Билеты
Лучший выборУжин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
13 фев в 18:30
16 фев в 18:30
$70 за билет
Групповая
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
7 фев в 15:00
$55 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари из Аджмана: закат в пустыне без шоу-программ
Атмосферное знакомство с красными дюнами: джипы, сэндбординг и арабский кофе с финиками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
7 фев в 14:00
8 фев в 14:00
$45 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Аджмане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Аджману в феврале 2026
Сейчас в Аджмане в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 70. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год для иностранцев, 8 ⭐ отзывов, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель