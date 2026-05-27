Каякинг по мангровому заповеднику - фламинго и дикая природа Аджмана
Понаблюдать за розовыми фламинго в естественной среде и увидеть рыб-прыгунов
Буквально в 10 минутах от небоскрёбов Аджмана находится заповедник, где в тишине мангровых каналов живут фламинго, белые цапли и рыбы-прыгуны. Вы сядете в каяк и отправитесь на неспешную прогулку по лагуне — опыт каякинга не обязателен. И откроете для себя особую красоту природы эмирата.
Описание экскурсии
Инструктаж и старт. Перед выходом на воду вы получите весло и спасательный жилет. Инструктор покажет базовую технику гребли — опыт каякинга не нужен.
Мангровые каналы. Маршрут проходит по спокойной лагуне природного заповедника. По берегам — мангровые деревья, которые очищают воду, защищают побережье и служат домом для сотен видов рыб и птиц. Гид расскажет, как устроена эта экосистема и почему мангры так важны для Персидского залива.
Канал фламинго. Если позволит прилив, проплывём в особую часть заповедника, где круглый год живут большие стаи розовых фламинго. Здесь одно из лучших мест в ОАЭ для наблюдения за птицами в естественной среде.
Обитатели заповедника. По пути встретим цапель, скоп и редких прибрежных птиц. На илистых берегах можно заметить рыб-прыгунов — необычных существ, которые передвигаются по суше с помощью плавников.
Организационные детали
Вас будет сопровождать англоязычный гид из нашей команды. Однако даже без знания языка маршрут комфортен — природа говорит сама за себя
После бронирования на сайте вам нужно полностью оплатить программу переводом на счёт в ОАЭ или по СБП на карту РФ — мы пришлём вам подтверждение об оплате
В стоимость включены: 2- или 3-местный каяк, весло, спасательный жилет и доступ на территорию заповедника
Дополнительно по желанию оплачивается: водонепроницаемый чехол для телефона (~€11), полотенце (~€5), камера хранения (~€3), водные тапочки (~€14), бутылка для воды (~€11)
Обратите внимание: мы не предоставляем трансфер — к началу маршрута вам нужно добираться самостоятельно
Минимальный возраст — 4 года, на каждых 2 детей необходим 1 взрослый (18+); максимальный вес участника — около 120–130 кг
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый
$65
Дети до 12 лет
$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Al zorah nature reserve
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Аджмане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 36 туристов
Я живу в ОАЭ с 2017 года и за это время успела узнать страну с самых разных сторон. Для меня экскурсии — это возможность показать путешественникам не только небоскрёбы, но читать дальшеуменьшить
и культуру, традиции и характер каждого эмирата.
Я работаю вместе с опытной командой русскоговорящих гидов. Мы создаём маршруты, которые помогают увидеть настоящую жизнь страны и почувствовать её атмосферу. На экскурсиях вас ждут интересные истории, внимание к деталям и ответы на любые вопросы — от повседневной жизни до культурных традиций.
Летом мы живём и работаем на Алтае — ещё одном месте, которое искренне любим. Здесь нас вдохновляют горные перевалы, реки, озёра, тишина природы и особая энергия этого региона.
Мы проводим авторские программы и показываем Алтай так, чтобы после поездки хотелось вернуться снова.
При этом наша команда продолжает круглый год работать и в ОАЭ. Алтай и ОАЭ — это два совершенно разных направления, которые мы очень любим и с удовольствием открываем для путешественников.
