Буквально в 10 минутах от небоскрёбов Аджмана находится заповедник, где в тишине мангровых каналов живут фламинго, белые цапли и рыбы-прыгуны. Вы сядете в каяк и отправитесь на неспешную прогулку по лагуне — опыт каякинга не обязателен. И откроете для себя особую красоту природы эмирата.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Инструктаж и старт. Перед выходом на воду вы получите весло и спасательный жилет. Инструктор покажет базовую технику гребли — опыт каякинга не нужен.

Мангровые каналы. Маршрут проходит по спокойной лагуне природного заповедника. По берегам — мангровые деревья, которые очищают воду, защищают побережье и служат домом для сотен видов рыб и птиц. Гид расскажет, как устроена эта экосистема и почему мангры так важны для Персидского залива.

Канал фламинго. Если позволит прилив, проплывём в особую часть заповедника, где круглый год живут большие стаи розовых фламинго. Здесь одно из лучших мест в ОАЭ для наблюдения за птицами в естественной среде.

Обитатели заповедника. По пути встретим цапель, скоп и редких прибрежных птиц. На илистых берегах можно заметить рыб-прыгунов — необычных существ, которые передвигаются по суше с помощью плавников.

Организационные детали

Вас будет сопровождать англоязычный гид из нашей команды. Однако даже без знания языка маршрут комфортен — природа говорит сама за себя

После бронирования на сайте вам нужно полностью оплатить программу переводом на счёт в ОАЭ или по СБП на карту РФ — мы пришлём вам подтверждение об оплате

В стоимость включены: 2- или 3-местный каяк, весло, спасательный жилет и доступ на территорию заповедника

Дополнительно по желанию оплачивается: водонепроницаемый чехол для телефона (~€11), полотенце (~€5), камера хранения (~€3), водные тапочки (~€14), бутылка для воды (~€11)

Обратите внимание: мы не предоставляем трансфер — к началу маршрута вам нужно добираться самостоятельно