Найдено 3 экскурсии в категории « Для школьников » в Аджмане на русском языке, цены от $89. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Билеты 2 часа Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure Посетите IMG Worlds of Adventure в Дубае! Этот крытый парк аттракционов порадует всех возрастов. Динозавры, герои Marvel и Cartoon Networks ждут вас Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road Расписание: Ежедневно $ 100 за билет 🚶 Пешая Билеты 5 часов Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей Начало: Дубай, улица Шейх Заед Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 89 за билет Билеты 6 часов Из Аджмана: билет в Motiongate - парк развлечений в Дубае Добро пожаловать в Motiongate! Погрузитесь в мир голливудских фильмов и мультфильмов с захватывающими аттракционами и тематическими зонами Начало: Community Saih Shuaib 2 Расписание: Ежедневно $ 89 за билет Другие экскурсии Аджмана

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Для школьников»

Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год для школьников, цены от $89. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август