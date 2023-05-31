Соверши полёт на вертолёте!

Трансфер осуществляется из вашего отеля самостоятельно, либо на комфортабельном Toyota Land Cruiser или Toyota Sequoia за дополнительную оплату.

Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города. Дневные полёты продемонстрируют потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Вы увидите бесконечную гладь моря с переливающимися на волнах бликами солнца. Сочетание роскоши и комфорта, арабской экзотики и развитой туристической инфраструктуры. Эта экскурсия станет для вас приключением с настоящими потрясающими эмоциями!

Воплощайте свои мечты в реальность - совершите незабываемый полёт на вертолёте в Дубае!