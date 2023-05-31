Из Аджмана: полёт на вертолёте

Из Аджмана

Описание
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Ответы на вопросы
Поднявшись в воздух на вертолете, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города Дубай. Вас ждут потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Вы увидите бесконечную гладь моря с переливающимися на волнах бликами солнца. Сочетание роскоши и комфорта, арабской экзотики и развитой туристической инфраструктуры. Эта вертолетная экскурсия станет для вас настоящим приключением с невероятными эмоциями.
Из Аджмана: полёт на вертолёте
Из Аджмана: полёт на вертолёте
Из Аджмана: полёт на вертолёте
Из Аджмана: полёт на вертолёте
Из Аджмана: полёт на вертолёте
Из Аджмана: полёт на вертолёте
Ближайшие даты:
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Побережье Персидского залива
  • Мировые острова
  • Бурдж-Аль-Араб
  • Бурдж-Халифа
  • Atlantis The Palm
  • Побережье Джумейра-Бич
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Соверши полёт на вертолёте!
Трансфер осуществляется из вашего отеля самостоятельно, либо на комфортабельном Toyota Land Cruiser или Toyota Sequoia за дополнительную оплату.
Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города. Дневные полёты продемонстрируют потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Вы увидите бесконечную гладь моря с переливающимися на волнах бликами солнца. Сочетание роскоши и комфорта, арабской экзотики и развитой туристической инфраструктуры. Эта экскурсия станет для вас приключением с настоящими потрясающими эмоциями!
Воплощайте свои мечты в реальность - совершите незабываемый полёт на вертолёте в Дубае!

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Незабываемый полёт на вертолёте над Дубае
  • Великолепный обзорный вид на самые красивых исторические здания и «визитные карточки» города
Что не входит
  • Трансфер из вашего отеля на комфортабельном Toyota Land Cruiser или Toyota Sequoia за дополнительную оплату
  • Перекус и вода
  • Личные расходы на транспорт
Место начала и завершения?
Dubai Police Academy
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Бронирование экскурсии только по 100% предоплате организатору. Подробности у менеджера
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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