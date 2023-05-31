Из Аджмана
Поднявшись в воздух на вертолете, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города Дубай. Вас ждут потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Вы увидите бесконечную гладь моря с переливающимися на волнах бликами солнца. Сочетание роскоши и комфорта, арабской экзотики и развитой туристической инфраструктуры. Эта вертолетная экскурсия станет для вас настоящим приключением с невероятными эмоциями.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Побережье Персидского залива
- Мировые острова
- Бурдж-Аль-Араб
- Бурдж-Халифа
- Atlantis The Palm
- Побережье Джумейра-Бич
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Соверши полёт на вертолёте!
Трансфер осуществляется из вашего отеля самостоятельно, либо на комфортабельном Toyota Land Cruiser или Toyota Sequoia за дополнительную оплату.
Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города. Дневные полёты продемонстрируют потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Вы увидите бесконечную гладь моря с переливающимися на волнах бликами солнца. Сочетание роскоши и комфорта, арабской экзотики и развитой туристической инфраструктуры. Эта экскурсия станет для вас приключением с настоящими потрясающими эмоциями!
Воплощайте свои мечты в реальность - совершите незабываемый полёт на вертолёте в Дубае!
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Незабываемый полёт на вертолёте над Дубае
- Великолепный обзорный вид на самые красивых исторические здания и «визитные карточки» города
- Что не входит
- Трансфер из вашего отеля на комфортабельном Toyota Land Cruiser или Toyota Sequoia за дополнительную оплату
- Перекус и вода
- Личные расходы на транспорт
- Место начала и завершения?
- Dubai Police Academy
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Бронирование экскурсии только по 100% предоплате организатору. Подробности у менеджера
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании