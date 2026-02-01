Мои заказы

Необычные экскурсии по Аджману

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Аджмане на русском языке, цены от $215. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Полет на вертолете над Дубаем. Самые лучшие виды Дубая
На вертолёте
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Полет на вертолете над Дубаем. Самые лучшие виды Дубая
Начало: Dubai Police Academy
Расписание: ежедневно
4 фев в 09:00
5 фев в 09:00
$215 за человека
Незабываемый полет на вертолете над Дубаем + сафари с премиум ужином
На вертолёте
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Незабываемый полет на вертолете над Дубаем + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
4 фев в 14:00
5 фев в 14:00
$305 за человека
Полёт на воздушном шаре над пустыней Рас-эль-Хаймы с рассветом и сафари
На воздушном шаре
4 часа
Групповая
до 19 чел.
Полёт на воздушном шаре над пустыней Рас-эль-Хаймы с рассветом и сафари
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 05:00
4 фев в 05:00
$299.22 за человека

