Мини-группа
до 5 чел.
Незабываемый полет на вертолете над Дубаем + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: Ежедневно, время под запрос
Завтра в 14:00
14 фев в 14:00
$305 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Полет на вертолете над Дубаем. Самые лучшие виды Дубая
Начало: Dubai Police Academy
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
14 фев в 09:00
$215 за человека
Индивидуальная
Впечатляющий полет на вертолете + Пустынное Сафари с ужином и трансфером
Начало: Ваш отель
«Полёт на вертолёте – необычное путешествие, роскошь, доступная именно вам»
Расписание: Ежедневно,время под запрос.
$275 за человека
