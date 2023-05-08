Индивидуальная экскурсия в Аджман: катание на Toyota Land Cruiser 200 Extreme
Вы отправитесь на сафари по выжженным солнцем барханам, сфотографируетесь на гребне песчаной дюны и увидите места, затерянные среди самой большой пустыни на Аравийском полуострове. Вас ждет настоящий экстрим на песчаных барханах, фотографии на фоне фантастических пейзажей.
Опытные водители составят оптимальный маршрут, чтобы вы не успели устать и получили самые яркие впечатления от этого приключения.
Опытные водители составят оптимальный маршрут, чтобы вы не успели устать и получили самые яркие впечатления от этого приключения.
Ближайшие даты:
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
11
мая
мая
12
мая
мая
13
мая
мая
14
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле.
Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн.
Экскурсионный тур включает в себя:
- Extreme - катание по песчаным дюнам - 30 минут;
- Возможность сделать превосходные фотографии в пустыне.
ежедневно 08:00-12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Extreme-катание по песчаным дюнам
- Возможность насладиться непривычным ландшафтом и сделать превосходные фотографии
- Доставка от/до места проведения экскурсии из отелей в городах Шарджа, Дубай и Аджман
- Что не входит
- Катание на квадроциклах и багги
- Еда и напитки
- Личные расходы
- Доставка от/до места проведения экскурсии в случае проживания туристов в любых других городах
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется. Просим подъезжать к Marina View Hotel
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно 08:00-12:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Стандартная стоимость экскурсии указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман. Заказ принимается от 4 человека.
- Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Аджмана
Круиз
2 часа
Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
Круиз на скоростном катере с русскоговорящим капитаном по самым впечатляющим местам эмирата
в любом отеле Аджмана
Завтра
8 мая
9 мая
11 мая
$500 за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Сегодня
Завтра
8 мая
9 мая
от 44$37.40 за человека
Групповая
6 часов
Сегодня
Завтра
8 мая
9 мая
$70 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании