Круиз
Морской круиз в Диббу: всё включено
Прогулка на лодке доу, снорклинг у Дибба-Рок, каяки, сапы - из Аджмана
Начало: У вашего отеля
«11:00–16:30 — 5-часовой морской круиз»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
$75 за человека
-
4%
Круиз
Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями
Современные небоскрёбы, легендарная смотровая The View at The Palm и ужин на лодке
Начало: У вашего отеля
«16:30–17:30 — круиз по Дубай Марине с ужином»
Расписание: в понедельник в 11:00
16 фев в 11:00
23 фев в 11:00
$94
$98 за человека
Круиз
Расписание: Ежедневно в 07:30.
$85 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Круизы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Аджмане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Аджману в феврале 2026
Сейчас в Аджмане в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 94 со скидкой до 4%.
Заказывайте круизы и водные туры из Аджмана с гидом в 2026 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия