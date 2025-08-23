И Игорь Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана Все было хорошо организовано. Нам с женой все очень понравилось. Спасибо

I Irina Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана это просто незабываемый круиз был,красота огромная… воспоминания на всю жизнь точно

О Ольга Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана читать дальше - очень красиво в подсветке. Получается красивая фотосессия на прекрасном фоне города-праздника! Шоу небольшое, но музыка звучит до конца прогулки. Замечательно потанцевали! Спасибо за яркие впечатления! Очень яркие впечатления от прогулки! Вкуснейший ужин! Хорошо, что начинается чуть раньше, чем открытие! Пока плыли, любовались постройками Дубай Марина

С Светлана Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана Виктория огромное спасибо за полученные эмоции!!! Незабываемые впечатления! Рекомендую данную поездку, мы в восторге!!!

Я Яна Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.

Е Евгения Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана читать дальше вина за 175 дирхам - отличный австралийский Шираз))) Звезду сняла за то, прогулку перенесли, очень хотелось именно на ДР попасть, и самое главное - прогулка длилась 1,5 а не 2 часа. По факту дорога туда-обратно больше времени заняла. Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку