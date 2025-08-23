Билеты
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
«Обратите внимание, что это не познавательная прогулка, а ужин с шоу на лодке доу»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
10 дек в 18:30
12 дек в 18:30
$70 за билет
Круиз
Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями
Современные небоскрёбы, легендарная смотровая The View at The Palm и ужин на лодке
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на автобусе Yutong, билеты на The View at The Palm, круиз на лодке и ужин в формате шведского стола»
Расписание: в понедельник в 11:00
8 дек в 11:00
15 дек в 11:00
$98 за человека
Круиз
Морской круиз в Диббу: всё включено
Прогулка на лодке доу, снорклинг у Дибба-Рок, каяки, сапы - из Аджмана
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь23 августа 2025Все было хорошо организовано. Нам с женой все очень понравилось. Спасибо
- IIrina2 июня 2025это просто незабываемый круиз был,красота огромная… воспоминания на всю жизнь точно
- ООльга2 февраля 2025Очень яркие впечатления от прогулки! Вкуснейший ужин! Хорошо, что начинается чуть раньше, чем открытие! Пока плыли, любовались постройками Дубай Марина
- ССветлана18 сентября 2024Виктория огромное спасибо за полученные эмоции!!! Незабываемые впечатления! Рекомендую данную поездку, мы в восторге!!!
- ЯЯна24 января 2024Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
- ЕЕвгения23 ноября 2023Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку
- ООксана6 июня 2023Милый тёплый вечер на кораблике по заливу. Поздравили с днём рождения, который у меня был в этот день, преподнесли пирожное). Было развлекательное шоу, играла музыка. Я довольна)
