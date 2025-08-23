Мои заказы

Прогулки и экскурсии на лодке в Аджмане

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Аджмане на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
На лодке
2 часа
8 отзывов
Билеты
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
«Обратите внимание, что это не познавательная прогулка, а ужин с шоу на лодке доу»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
10 дек в 18:30
12 дек в 18:30
$70 за билет
Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями
На автобусе
На лодке
Музыкальные теплоходы
10 часов
Круиз
Из Аджмана - в Дубай: за видами с высоты, круизом и впечатлениями
Современные небоскрёбы, легендарная смотровая The View at The Palm и ужин на лодке
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на автобусе Yutong, билеты на The View at The Palm, круиз на лодке и ужин в формате шведского стола»
Расписание: в понедельник в 11:00
8 дек в 11:00
15 дек в 11:00
$98 за человека
Морской круиз в Диббу: всё включено
На автобусе
На лодке
13 часов
Круиз
Морской круиз в Диббу: всё включено
Прогулка на лодке доу, снорклинг у Дибба-Рок, каяки, сапы - из Аджмана
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    23 августа 2025
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Все было хорошо организовано. Нам с женой все очень понравилось. Спасибо
  • I
    Irina
    2 июня 2025
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    это просто незабываемый круиз был,красота огромная… воспоминания на всю жизнь точно
  • О
    Ольга
    2 февраля 2025
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Очень яркие впечатления от прогулки! Вкуснейший ужин! Хорошо, что начинается чуть раньше, чем открытие! Пока плыли, любовались постройками Дубай Марина
    читать дальше

    - очень красиво в подсветке. Получается красивая фотосессия на прекрасном фоне города-праздника! Шоу небольшое, но музыка звучит до конца прогулки. Замечательно потанцевали! Спасибо за яркие впечатления!

  • С
    Светлана
    18 сентября 2024
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Виктория огромное спасибо за полученные эмоции!!! Незабываемые впечатления! Рекомендую данную поездку, мы в восторге!!!
  • Я
    Яна
    24 января 2024
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
  • Е
    Евгения
    23 ноября 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку
    читать дальше

    вина за 175 дирхам - отличный австралийский Шираз))) Звезду сняла за то, прогулку перенесли, очень хотелось именно на ДР попасть, и самое главное - прогулка длилась 1,5 а не 2 часа. По факту дорога туда-обратно больше времени заняла.

  • О
    Оксана
    6 июня 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Милый тёплый вечер на кораблике по заливу. Поздравили с днём рождения, который у меня был в этот день, преподнесли пирожное). Было развлекательное шоу, играла музыка. Я довольна)

