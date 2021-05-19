Полезная информация об Аджмане
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Местное время в Аджмане
00:5939
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇪 ОАЭ
|Название города
|Аджман
|По-английски
|Ajman
|Население города
|490 035 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Dubai
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря
Где находится Аджман на карте
Календарь низких цен на туры в Аджман
Популярные экскурсии в Аджмане
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50
за чел.
Прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой
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300
за чел.
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