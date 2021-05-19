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Полезная информация об Аджмане

Что нужно знать об Аджмане: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Аджмане
00:5939
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇪 ОАЭ
Название городаАджман
По-английскиAjman
Население города490 035 чел.
Часовой поясAsia/Dubai
Средняя высота16 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Аджмане

Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Аджмана
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Аджмана
$
50
за чел.
Прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой
Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Аджмана
Пальма Джумейра и Дубай Марина — на морскую прогулку из Аджмана
$
300
за чел.
Круиз на скоростном катере с русскоговорящим капитаном по самым впечатляющим местам эмирата

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