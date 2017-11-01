7 вещей, которые лучше не делать в Дубае

Дубай — туристический центр Объединённых Арабских Эмиратов. Это город, где история тесно переплетается с современностью. Высочайшие небоскрёбы, роскошные отели и огромные торговые центры вряд ли оставят кого-то равнодушным. Но, тем не менее, это также город строгих правил поведения, которые следует соблюдать.

Девушка в Дубае смотрим на отель Бурдж эль-Араб

1. Распитие алкоголя

В Дубае нет полного запрета на потребление алкоголя. Однако вы должны соблюдать определённые правила, иначе вы можете столкнуться с большими неприятностями. Туристы могут заказать выпивку в отельных барах и ресторанах, но не переусердствуйте. Нахождение в общественных местах в нетрезвом виде здесь не допускается. И, пожалуйста, никогда не садитесь за руль под воздействием алкоголя. За это можно запросто угодить за решётку.

2. Никаких наркотиков

Не связываться с наркотиками в Дубае! По местным законам хранение, употребление и продажа наркотических веществ запрещены и может караться вплоть до смертной казни. Даже если следы наркотических веществ будут обнаружены у вас в крови, то это станет причиной вашего ареста. Будьте внимательны при ввозе лекарств. Казалось бы, такие обычные препараты, как «Валокордин» или некоторые успокоительные и обезболивающие средства могут оказаться запрещёнными к ввозу.

3. Фотографирование местных жителей

Очень часто туристы хотят сделать несколько фотографий с местными жителями в национальных костюмах. Помните, что это разрешается делать только с их позволения. В Дубае считается грубым и недопустимым фотографировать людей, особенно женщин, без разрешения.

4. Публичное проявление чувств

Выставлять чувства напоказ считается неприличным в Дубае. Самые невинные жесты могут стать причинами проблем. Воздержитесь от всех форм поцелуев, поглаживания и обнимания на публике.

5. Сквернословие и богохульство

Сдерживайте свои гнев и эмоции. Не выражайтесь нецензурно в общественных местах, если не хотите получить внушительный штраф. И ни в коем случае не высказывайте любые кощунственные или пренебрежительные замечания об исламе - это считается серьезным преступлением. Относитесь с уважением к другим людям и их вероисповеданию.

6. Нудизм

Вы можете находиться в купальных костюмах только на пляже, в бассейне или в аквапарке, но не в общественных местах. Нагота и нахождение топлес не разрешены.

7. Вызывающая одежда

Тщательно продумывайте ваш гардероб перед выходом в город. Избегайте слишком открытой и обтягивающей одежды. Выбирайте вещи без глубоких декольте и с закрытыми плечами. Шорты и юбки должны достигать уровня колен. Достаточно одной жалобы от местного жителя, чтобы вас оштрафовали за непристойный вид.