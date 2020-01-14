Перед посещением ОАЭ и в частности Дубая – очень важно понимать их законы, правила, традиционные устои, в том числе религиозные, исламские. Нужно понимать, где и когда нельзя употреблять алкоголь и курить, какую одежду можно надевать, почему нельзя прикасаться левой рукой к людям, еде, деньгам... и многое другое

Дубай, ОАЭ

В Дубае находятся много достопримечательностей: башня Бурдж — Халифа, музыкальный фонтан, острова Пальм, Эмиратские башни, Дубай — Марина, отель Парус и многое другое. Чтобы увидеть всё это в самом крупном, красивейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов (далее — ОАЭ) Дубае и оставить лучшие воспоминания в памяти навсегда, необходимо знать правила поведения в этой стране и уважительно относится к жителям, которые, в большинстве своём, мусульмане.

Что нужно нужно помнить, посещая Дубай?

1. Молитва

Мечеть Джумейра

Известно всем, что мусульмане очень часто молятся (5 раз в день), причём в самых разных местах. О молитве сообщают по телевидению, радио и из мечети по громкоговорителю. Мусульманин молится там, где его застало время молитвы. Туристам требуется вести себя культурно: нельзя смеяться, не стоит обсуждать происходящее, нельзя фотографировать и снимать, не нужно мешать молящимся. В мечеть в открытой одежде вход запрещён. Также не в каждую мечеть можно туристам (есть определённые мечети для туристов).

2. Питание

Питание в общественных местах, во время празднования Рамадана (тут тоже есть свои правила)

В ОАЭ есть традиции, которые касаются питания. Во период великого праздника мусульман — Рамадан запрещено пить, есть и курить до захода солнца. Поэтому туристам стоит воздержаться от всего перечисленного в общественных местах. Для того, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, намереваясь посетить данную страну, необходимо ознакомиться с мусульманским календарём.

3. Приветствие

Чаще всего в качестве приветствия используется рукопожатия, но есть свои правила Арабское приветствие носами, да-да и такое есть

Во время приветствия арабские мужчины используют рукопожатие, женщинам запрещено первым подавать руку, только если женщина сама проявила инициативу. Нужно помнить, что рукопожатие мусульман длится дольше. Рукопожатие используется и для прощания.

4. Правила посещения гостей

Посещая дом араба, обязательно снимайте обувь

Если туристу выпадет возможность посетить дом араба, то ни в коем случае не стоит отказываться от угощения, это будет расценено как неуважение. При входе в дом обязательно нужно снять обувь. Когда человек присядет, нельзя обращать подошвы по направлению к хозяевам (такой жест является оскорбительным). Передавать и брать еду, питьё у арабов заведено только правой рукой. Левую руку называют не чистой, так как ей проводят все гигиенические процедуры в туалете.

5. Одежда

Стенд с правилами дресс-кода на посещение мечети Правила посещения торгово-развлекательного центра - Dubai Mall

Шорты, майки, надетые на мужчине, откровенная одежда — на женщине предполагают неуважение к традициям арабского народа. Поэтому для прогулки придётся выбрать более скромные одеяния. В отеле на это, возможно, не обратят внимание, а вот возле мечети могут подойти и предупредить о нарушении. Если 2 предупреждения не подействуют на нарушителя, то предусмотрен штраф приблизительно 100$. В мечетях туристам предложат одежду: женщинам — платья в пол, мужчинам — длинные рубахи. На пляже исключается возможность загорать голышом. Оголить грудь — это развращающий акт, за который предусмотрено тюремное заключение.

6. Романтика

Запрет на проявление романтических чувств в общественных местах

В Дубае целоваться, обниматься на улице не принято. Сидящая девушка на коленях у парня - это серьёзное нарушение. За данное правонарушение можно получить наказание в виде заключения под стражу на 10 дней. Исключением являются бары при отелях, дискотеки и ночные клубы. Единственное, что разрешается влюблённым, это гулять, взявшись за руки. Общественный транспорт оснащён женскими, мужскими и общими вагонами. Мужчинам запрещается входить в женский вагон, даже туристам. Флирт с арабами исключён. Запрещается начинать первыми разговор с местными женщинами (может быть оценено как домогательство).

7. Алкоголь

Алкоголь в Дубаи под запретом (исключение бары при отелях)

Алкоголь под строгим запретом. Разрешение существуют для туристов, но есть условности. Употреблять алкоголь в самолёте не нужно, так как есть риск вернуться. Открыто переносить алкоголь или перевозить в общественном транспорте запрещается. В Дубае в барах, находящихся при отелях, можно спокойно выпить любимого алкогольного напитка, но не следует выходить на улицу в таком виде, так как придётся ответить за нарушение предупреждением, штрафом, заключением за решётку. Арабам также не стоит в виде подарка преподносить алкогольные напитки. Если выпили в клубе, то стоит добраться до отеля на такси без приключений.

8. Фото

Не стоит испытывать судьбу и фотографировать местных женщин

В ОАЭ запрещается фотографировать женщин. Но и не стоит рисковать фотографировать мужчин, потому что данное действие может быть принято как оскорбление. Правительственные здания также не стоит снимать, заподозрят в шпионаже. Фотографироваться на пляжах можно, но не на каждом (подскажет знак запрета). Лучше не испытывать судьбу, потому что мусульманский народ очень серьёзный.

9. Правила

Полиция Дубая

На улицах запрещено громко разговаривать и по телефону в том числе. У арабов не нужно спрашивать о жене, семье. Предложить взятку полицейскому — это серьёзное преступление. Ругаться, драться строго запрещено, в противном случае, придётся заплатить штраф немалого размера либо угодить за решётку на целых 7 лет. За ряд правонарушений въезд в ОАЭ будет навсегда закрыт. Обмен паспорта не исправит положения, потому что при въезде сканируется сетчатка глаза.