В Дубае находятся много достопримечательностей: башня Бурдж — Халифа, музыкальный фонтан, острова Пальм, Эмиратские башни, Дубай — Марина, отель Парус и многое другое. Чтобы увидеть всё это в самом крупном, красивейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов (далее — ОАЭ) Дубае и оставить лучшие воспоминания в памяти навсегда, необходимо знать правила поведения в этой стране и уважительно относится к жителям, которые, в большинстве своём, мусульмане.
Что нужно нужно помнить, посещая Дубай?
1. Молитва
Известно всем, что мусульмане очень часто молятся (5 раз в день), причём в самых разных местах. О молитве сообщают по телевидению, радио и из мечети по громкоговорителю. Мусульманин молится там, где его застало время молитвы. Туристам требуется вести себя культурно: нельзя смеяться, не стоит обсуждать происходящее, нельзя фотографировать и снимать, не нужно мешать молящимся. В мечеть в открытой одежде вход запрещён. Также не в каждую мечеть можно туристам (есть определённые мечети для туристов).
2. Питание
В ОАЭ есть традиции, которые касаются питания. Во период великого праздника мусульман — Рамадан запрещено пить, есть и курить до захода солнца. Поэтому туристам стоит воздержаться от всего перечисленного в общественных местах. Для того, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, намереваясь посетить данную страну, необходимо ознакомиться с мусульманским календарём.
3. Приветствие
Во время приветствия арабские мужчины используют рукопожатие, женщинам запрещено первым подавать руку, только если женщина сама проявила инициативу. Нужно помнить, что рукопожатие мусульман длится дольше. Рукопожатие используется и для прощания.
4. Правила посещения гостей
Если туристу выпадет возможность посетить дом араба, то ни в коем случае не стоит отказываться от угощения, это будет расценено как неуважение. При входе в дом обязательно нужно снять обувь. Когда человек присядет, нельзя обращать подошвы по направлению к хозяевам (такой жест является оскорбительным). Передавать и брать еду, питьё у арабов заведено только правой рукой. Левую руку называют не чистой, так как ей проводят все гигиенические процедуры в туалете.
5. Одежда
Шорты, майки, надетые на мужчине, откровенная одежда — на женщине предполагают неуважение к традициям арабского народа. Поэтому для прогулки придётся выбрать более скромные одеяния. В отеле на это, возможно, не обратят внимание, а вот возле мечети могут подойти и предупредить о нарушении. Если 2 предупреждения не подействуют на нарушителя, то предусмотрен штраф приблизительно 100$. В мечетях туристам предложат одежду: женщинам — платья в пол, мужчинам — длинные рубахи. На пляже исключается возможность загорать голышом. Оголить грудь — это развращающий акт, за который предусмотрено тюремное заключение.
6. Романтика
В Дубае целоваться, обниматься на улице не принято. Сидящая девушка на коленях у парня - это серьёзное нарушение. За данное правонарушение можно получить наказание в виде заключения под стражу на 10 дней. Исключением являются бары при отелях, дискотеки и ночные клубы. Единственное, что разрешается влюблённым, это гулять, взявшись за руки. Общественный транспорт оснащён женскими, мужскими и общими вагонами. Мужчинам запрещается входить в женский вагон, даже туристам. Флирт с арабами исключён. Запрещается начинать первыми разговор с местными женщинами (может быть оценено как домогательство).
7. Алкоголь
Алкоголь под строгим запретом. Разрешение существуют для туристов, но есть условности. Употреблять алкоголь в самолёте не нужно, так как есть риск вернуться. Открыто переносить алкоголь или перевозить в общественном транспорте запрещается. В Дубае в барах, находящихся при отелях, можно спокойно выпить любимого алкогольного напитка, но не следует выходить на улицу в таком виде, так как придётся ответить за нарушение предупреждением, штрафом, заключением за решётку. Арабам также не стоит в виде подарка преподносить алкогольные напитки. Если выпили в клубе, то стоит добраться до отеля на такси без приключений.
8. Фото
В ОАЭ запрещается фотографировать женщин. Но и не стоит рисковать фотографировать мужчин, потому что данное действие может быть принято как оскорбление. Правительственные здания также не стоит снимать, заподозрят в шпионаже. Фотографироваться на пляжах можно, но не на каждом (подскажет знак запрета). Лучше не испытывать судьбу, потому что мусульманский народ очень серьёзный.
9. Правила
На улицах запрещено громко разговаривать и по телефону в том числе. У арабов не нужно спрашивать о жене, семье. Предложить взятку полицейскому — это серьёзное преступление. Ругаться, драться строго запрещено, в противном случае, придётся заплатить штраф немалого размера либо угодить за решётку на целых 7 лет. За ряд правонарушений въезд в ОАЭ будет навсегда закрыт. Обмен паспорта не исправит положения, потому что при въезде сканируется сетчатка глаза.
Усвоив вышеперечисленные правила пребывания в ОАЭ, путешествие в Дубай принесёт исключительно положительные эмоции и оставит после себя прекрасные воспоминания.