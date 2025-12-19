Мечеть, на открытие которой приезжали первые лица со всего мира, самый большой ковёр ручной работы, мангровые заросли с прячущимися в них птицами, поражающие масштабом развлекательные парки и музеи, рынки… Только представьте, всё это сконцентрировано в одном городе! И мы откроем его для вас.

Остров Саадият — культурный уголок Абу-Даби. По желанию мы с вами посетим Лувр, а также интерактивный музей Teamlab Phenomena, Музей естественной истории, Национальный музей шейха Зайда (1-1,5 ч на каждый музей)

. Здесь вы сможете попробовать овощи и фрукты со всего мира, свежие морепродукты, более 100 разновидностей фиников и даже шоколад с верблюжьим молоком Каср Аль Ватан — единственная доступная для посещения резиденции шейха. Решение открыть для туристов главный корпус, в котором проходят приёмы первых лиц, было принято правительством ОАЭ в 2019 году после множества запросов со всего мира (40-60 мин)

, где вы познакомитесь с тем, как жили бедуины до открытия месторождений нефти (30 мин) Мечеть Шейха Зайда — главная мечеть страны, на открытие которой приезжали первые лица со всего мира. В молитвенном зале находится самый большой в мире ковёр ручной работы и люстра, украшенная камнями Swarovski (1 ч)

Во время экскурсии мы погрузим вас в историю ОАЭ, расскажем, чем занимались бедуины до появления нефти, почему священным животным у них считается именно верблюд, поговорим про каждый из семи эмиратов, а также про их историю объединения. Вы узнаете о привилегиях местных, их отношении к жемчугу, а также о том, как им удалось стать независимой от нефти страной. В финале программы каждый наш гость получит памятный подарок.

