Мечеть, на открытие которой приезжали первые лица со всего мира, самый большой ковёр ручной работы, мангровые заросли с прячущимися в них птицами, поражающие масштабом развлекательные парки и музеи, рынки… Только представьте, всё это сконцентрировано в одном городе! И мы откроем его для вас.
Описание водной прогулки
- Остров Саадият — культурный уголок Абу-Даби. По желанию мы с вами посетим Лувр, а также интерактивный музей Teamlab Phenomena, Музей естественной истории, Национальный музей шейха Зайда (1-1,5 ч на каждый музей)
- Мангровый парк — мангровые деревья растут на песке на мелководье прямо в солёной воде. Это необычный парк, в котором посетители ходят по мостикам над водой, а под ними проплывают рыбки
- Главный рынок Абу-Даби. Здесь вы сможете попробовать овощи и фрукты со всего мира, свежие морепродукты, более 100 разновидностей фиников и даже шоколад с верблюжьим молоком
- Каср Аль Ватан — единственная доступная для посещения резиденции шейха. Решение открыть для туристов главный корпус, в котором проходят приёмы первых лиц, было принято правительством ОАЭ в 2019 году после множества запросов со всего мира (40-60 мин)
- Историческая деревня, где вы познакомитесь с тем, как жили бедуины до открытия месторождений нефти (30 мин)
- Мечеть Шейха Зайда — главная мечеть страны, на открытие которой приезжали первые лица со всего мира. В молитвенном зале находится самый большой в мире ковёр ручной работы и люстра, украшенная камнями Swarovski (1 ч)
Во время экскурсии мы погрузим вас в историю ОАЭ, расскажем, чем занимались бедуины до появления нефти, почему священным животным у них считается именно верблюд, поговорим про каждый из семи эмиратов, а также про их историю объединения. Вы узнаете о привилегиях местных, их отношении к жемчугу, а также о том, как им удалось стать независимой от нефти страной. В финале программы каждый наш гость получит памятный подарок.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- Поедем на Chrysler Voyager (Premuim Van), Genesis G80, Kia Karnival, Kia Sedona или Toyota Camry, также по запросу можем предоставить кабриолет, автомобиль бизнес-класса или автобус
- Для посещения некоторых локаций нужно иметь с собой закрытую одежду
- Отдельно по желанию оплачиваются: обед, билеты в Лувр — 70 дирхам за чел. (дети до 18 лет бесплатно), в резиденцию шейха — 75 дирхам за взрослого, 35 дирхам за ребёнка, Teamlab Phenomena — 150 дирхам за взрослого, 50 дирхам за ребёнка до 12 лет. В некоторые парки можем предоставить билеты по более выгодным ценам — уточняйте при бронировании
- По запросу и за доплату можем забрать из других эмиратов
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Экскурсия длится около 9 часов
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарид — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 962 туристов
Представители нашей команды очень высококвалифицированны, дружелюбны и общительны, и у каждого из нас есть цель сделать ваш отдых в ОАЭ незабываемым. Благодаря нашему многолетнему опыту можем гарантировать наилучшее времяпрепровождение на территории Объединенных Арабских Эмиратов. ОАЭ — это та страна, которая развивается не по дням, а по часам, так давайте же вместе с вами погрузимся в эту прекрасную атмосферу!
