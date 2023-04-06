В отличие от Дубая, столица ОАЭ — более размеренная, уютная. Даже природных мест и зелени здесь больше: вы убедитесь в этом, пройдя по деревянным дорожкам над водой в удивительном мангровом парке. И конечно, вы увидите такие визитные карточки Абу-Даби, как президентский дворец Каср аль-Ватан, мечеть Шейха Зайда, Лувр и набережная Корниш. А я погружу вас в историю этих мест.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌿 Мангровый парк. Вы пройдёте по фотогеничному променаду — Jubail Mangrove Park Boardwalk, который тянется примерно на 2 км и позволяет разглядеть мангры, растущие прямо в солёной воде, а также жильцов зарослей — рыб и птичек. Имейте в виду, что уровень воды меняется во время прилива и отлива.

🌿 Лувр. Вы оцените современную архитектуру музея, сделаете эффектные фото среди его геометричных форм. При желании зайдёте внутрь, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций. Музей объединяет мировые культуры, чтобы пролить свет на историю человечества.

🌿 Набережная Корниш — любимое место для прогулок местных жителей. Здесь вас ждут виды небоскрёбов Абу-Даби, морские просторы и идеальный пляж.

🌿 Каср аль-Ватан — следующая точка нашего маршрута, и какая! Этот президентский дворец поразит вас роскошью своего убранства.

🌿 Мечеть Шейха Зайда — кульминация путешествия. Это самая большая мечеть Эмиратов — у неё целых 82 купола. Внутри её украшают невероятные люстры с полудрагоценными камнями и персидские ковры.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Трансфер из Дубая входит в стоимость. Также можем начать экскурсию непосредственно из Абу-Даби. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату.

По запросу экскурсия может быть проведена для группы более 4 человек, условия уточняйте в переписке

Билеты в мангровый парк входят в стоимость экскурсии

Дресс-код для посещения мечети и дворца — закрытая длинная одежда для женщин и мужчин

Дополнительные расходы (по желанию)