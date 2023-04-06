1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк

Оценить архитектуру города и насладиться природным оазисом в путешествии из Дубая

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В отличие от Дубая, столица ОАЭ — более размеренная, уютная.

Даже природных мест и зелени здесь больше: вы убедитесь в этом, пройдя по деревянным дорожкам над водой в удивительном мангровом парке.

И конечно, вы увидите такие визитные карточки Абу-Даби, как президентский дворец Каср аль-Ватан, мечеть Шейха Зайда, Лувр и набережная Корниш. А я погружу вас в историю этих мест.
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
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Описание

Что вас ожидает

🌿 Мангровый парк. Вы пройдёте по фотогеничному променаду — Jubail Mangrove Park Boardwalk, который тянется примерно на 2 км и позволяет разглядеть мангры, растущие прямо в солёной воде, а также жильцов зарослей — рыб и птичек. Имейте в виду, что уровень воды меняется во время прилива и отлива.

🌿 Лувр. Вы оцените современную архитектуру музея, сделаете эффектные фото среди его геометричных форм. При желании зайдёте внутрь, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций. Музей объединяет мировые культуры, чтобы пролить свет на историю человечества.

🌿 Набережная Корниш — любимое место для прогулок местных жителей. Здесь вас ждут виды небоскрёбов Абу-Даби, морские просторы и идеальный пляж.

🌿 Каср аль-Ватан — следующая точка нашего маршрута, и какая! Этот президентский дворец поразит вас роскошью своего убранства.

🌿 Мечеть Шейха Зайда — кульминация путешествия. Это самая большая мечеть Эмиратов — у неё целых 82 купола. Внутри её украшают невероятные люстры с полудрагоценными камнями и персидские ковры.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Трансфер из Дубая входит в стоимость. Также можем начать экскурсию непосредственно из Абу-Даби. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату.
  • По запросу экскурсия может быть проведена для группы более 4 человек, условия уточняйте в переписке
  • Билеты в мангровый парк входят в стоимость экскурсии
  • Дресс-код для посещения мечети и дворца — закрытая длинная одежда для женщин и мужчин

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Лувр: взрослые — 18$, дети до 18 лет — бесплатно
  • Президентский дворец: взрослые — 18$, дети — 10$
  • Обед в кафе/ресторане

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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