Деревня наследия. В историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в Эмиратах. Мы посетим этнический музей и посмотрим на газель, верблюда и арабского скакуна.
Часть комплекса закрыта на временную реконструкцию.
Лувр. Вы оцените современную архитектуру музея, сделаете эффектные фото среди его геометричных форм. При желании зайдёте внутрь, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций. Музей объединяет мировые культуры, чтобы пролить свет на историю человечества.
Набережная Корниш — любимое место для прогулок местных жителей. Здесь вас ждут виды небоскрёбов Абу-Даби, морские просторы и идеальный пляж — это все мы увидим проездом на машине. А вид на набережную корниш откроется с острова напротив.
Каср аль-Ватан — следующая точка нашего маршрута, и какая! Этот президентский дворец поразит вас роскошью своего убранства.
Мечеть Шейха Зайда — кульминация путешествия. Это самая большая мечеть Эмиратов — у неё целых 82 купола. Внутри её украшают невероятные люстры с полудрагоценными камнями и персидские ковры.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Имя гида вы узнаете за день до начала программы
По желанию можно вместо Лувра посетить центр цифрового искусства TeamLab Phenomena
Трансфер из Дубая входит в стоимость. Также можем начать экскурсию непосредственно из Абу-Даби. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату
По запросу экскурсия может быть проведена для группы более 4 человек, условия уточняйте в переписке
Лувр не работает по понедельникам
Дресс-код для посещения мечети и дворца — закрытая длинная одежда для женщин, мужчины в брюках
Дополнительные расходы (по желанию)
Лувр: взрослые — 70 дирхам, дети до 18 лет — бесплатно
Президентский дворец: взрослые — 70 дирхам, дети — 30 дирхам
Обед в кафе/ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4982 туристов
Наша миссия — подарить вам самые яркие впечатления об отдыхе. Хотим рассказать всё самое интересное — о культуре, традициях, живой истории и удивительных фактах тех городов, что вы посещаете.
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в дружеской атмосфере — всегда открыты к общению, готовы ответить на все вопросы и подстроить маршрут под ваши интересы. Особое внимание уделяем деталям — заботимся о вашем комфорте и делаем всё, чтобы у вас остались яркие впечатления о вашем отдыхе.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Брали индивидуальную экскурсию по Абу-Даби, нашим гидом был Шоха. Мы остались очень довольны. Шоха увлекательно рассказывает про ОАЭ, делится интересными фактами и легко отвечает на вопросы. Понравилось, что маршрут можно было гибко менять и выбирать, каким локациям уделить больше времени. Нам очень понравились резиденция и ТимЛаб. Всё было прекрасно организовано. Экскурсию однозначно рекомендую.
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Е
Екатерина
Рекомендую экскурсию. Все вовремя, четко, никаких лишних локаций. Только самое необходимое. Азиз приятный молодой человек, отлично знает русских язык. Помогает с билетами. День полон чудесных впечатлений.
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В
Владислав
Отличная экскурсия, экскурсию нам провёл приятный парень, по имени Малик. На протяжении всей экскурсии рассказывал историю ОАЭ и Абу Даби в частности и различные интересные факты. У нас было желание читать дальшеуменьшить
посетить Лувр, Малик сделал нам билеты за 10 минут. Показал интересные локации, о которых мы даже не знали.
Советую каждому посетить данную экскурсию и если вам напишут, что ваш экскурсовод - Малик, знайте, вам повезло)
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Е
Елена
экскурсия прошла прекрасно! была длинная пересадка в Абу даби, договорились на встречу в аэропорту. в назначенное время приехал гид Азиз на комфортном авто с кондиционером, в машине была зарядка и читать дальшеуменьшить
водичка. Гид учел все наши пожелания по программе, мы посмотрели весь город и интересующие нас достопримечательности с самых красивых ракурсов. такой формат очень комфортен, сами бы одурели от жары и поиска транспорта. А здесь-все с комфортом, помощь с билетами и интересный рассказ об истории и жизни арабских эмиратов. 10 из 10, всем рекомендую!
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Елена
Было супер. Спасибо Шохе за прекрасную экскурсию! Все было понятно, красиво, удобно! Очень рекомендуем экскурсию к посещению!
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Юлия
Экскурсию для нас проводил Шоха. Заранее выслал номер машины и подтвердил начало экскурсии. Рассказал нам историю эмиратов и показал все необходимые нам места. Везде ходил с нами, кроме Лура. Но и в Лувре вход и выход показал. В мечеть предоставил нам специальное платье. Организация – 5 из 5!
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