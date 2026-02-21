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1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности

Оценить архитектуру города и насладиться природным оазисом в путешествии из Дубая
В отличие от Дубая, столица ОАЭ — более размеренная, уютная.

Даже природных мест и зелени здесь больше: вы убедитесь в этом, пройдя по удивительным набережным города.

И конечно, вы увидите такие визитные карточки Абу-Даби, как президентский дворец Каср аль-Ватан, мечеть Шейха Зайда, Лувр и набережная Корниш. А я погружу вас в историю этих мест.
4.9
128 отзывов
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности

Описание экскурсии

Деревня наследия. В историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в Эмиратах. Мы посетим этнический музей и посмотрим на газель, верблюда и арабского скакуна.

Часть комплекса закрыта на временную реконструкцию.

Лувр. Вы оцените современную архитектуру музея, сделаете эффектные фото среди его геометричных форм. При желании зайдёте внутрь, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций. Музей объединяет мировые культуры, чтобы пролить свет на историю человечества.

Набережная Корниш — любимое место для прогулок местных жителей. Здесь вас ждут виды небоскрёбов Абу-Даби, морские просторы и идеальный пляж — это все мы увидим проездом на машине. А вид на набережную корниш откроется с острова напротив.

Каср аль-Ватан — следующая точка нашего маршрута, и какая! Этот президентский дворец поразит вас роскошью своего убранства.

Мечеть Шейха Зайда — кульминация путешествия. Это самая большая мечеть Эмиратов — у неё целых 82 купола. Внутри её украшают невероятные люстры с полудрагоценными камнями и персидские ковры.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Имя гида вы узнаете за день до начала программы
  • По желанию можно вместо Лувра посетить центр цифрового искусства TeamLab Phenomena
  • Трансфер из Дубая входит в стоимость. Также можем начать экскурсию непосредственно из Абу-Даби. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату
  • По запросу экскурсия может быть проведена для группы более 4 человек, условия уточняйте в переписке
  • Лувр не работает по понедельникам
  • Дресс-код для посещения мечети и дворца — закрытая длинная одежда для женщин, мужчины в брюках

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Лувр: взрослые — 70 дирхам, дети до 18 лет — бесплатно
  • Президентский дворец: взрослые — 70 дирхам, дети — 30 дирхам
  • Обед в кафе/ресторане

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз
Азиз — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4982 туристов
Наша миссия — подарить вам самые яркие впечатления об отдыхе. Хотим рассказать всё самое интересное — о культуре, традициях, живой истории и удивительных фактах тех городов, что вы посещаете. Экскурсии проводим
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в дружеской атмосфере — всегда открыты к общению, готовы ответить на все вопросы и подстроить маршрут под ваши интересы. Особое внимание уделяем деталям — заботимся о вашем комфорте и делаем всё, чтобы у вас остались яркие впечатления о вашем отдыхе.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Брали индивидуальную экскурсию по Абу-Даби, нашим гидом был Шоха. Мы остались очень довольны. Шоха увлекательно рассказывает про ОАЭ, делится интересными фактами и легко отвечает на вопросы. Понравилось, что маршрут можно было гибко менять и выбирать, каким локациям уделить больше времени. Нам очень понравились резиденция и ТимЛаб. Всё было прекрасно организовано. Экскурсию однозначно рекомендую.
Брали индивидуальную экскурсию по Абу-Даби, нашим гидом был Шоха. Мы остались очень довольны. Шоха увлекательно рассказывает
Брали индивидуальную экскурсию по Абу-Даби, нашим гидом был Шоха. Мы остались очень довольны. Шоха увлекательно рассказывает
Брали индивидуальную экскурсию по Абу-Даби, нашим гидом был Шоха. Мы остались очень довольны. Шоха увлекательно рассказывает
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Е
Рекомендую экскурсию. Все вовремя, четко, никаких лишних локаций. Только самое необходимое. Азиз приятный молодой человек, отлично знает русских язык. Помогает с билетами. День полон чудесных впечатлений.
Рекомендую экскурсию. Все вовремя, четко, никаких лишних локаций. Только самое необходимое. Азиз приятный молодой человек, отлично
Рекомендую экскурсию. Все вовремя, четко, никаких лишних локаций. Только самое необходимое. Азиз приятный молодой человек, отлично
Рекомендую экскурсию. Все вовремя, четко, никаких лишних локаций. Только самое необходимое. Азиз приятный молодой человек, отлично
Рекомендую экскурсию. Все вовремя, четко, никаких лишних локаций. Только самое необходимое. Азиз приятный молодой человек, отлично
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В
Отличная экскурсия, экскурсию нам провёл приятный парень, по имени Малик. На протяжении всей экскурсии рассказывал историю ОАЭ и Абу Даби в частности и различные интересные факты. У нас было желание
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посетить Лувр, Малик сделал нам билеты за 10 минут.
Показал интересные локации, о которых мы даже не знали.

Советую каждому посетить данную экскурсию и если вам напишут, что ваш экскурсовод - Малик, знайте, вам повезло)

Отличная экскурсия, экскурсию нам провёл приятный парень, по имени Малик. На протяжении всей экскурсии рассказывал историю
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Е
экскурсия прошла прекрасно! была длинная пересадка в Абу даби, договорились на встречу в аэропорту. в назначенное время приехал гид Азиз на комфортном авто с кондиционером, в машине была зарядка и
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водичка. Гид учел все наши пожелания по программе, мы посмотрели весь город и интересующие нас достопримечательности с самых красивых ракурсов. такой формат очень комфортен, сами бы одурели от жары и поиска транспорта. А здесь-все с комфортом, помощь с билетами и интересный рассказ об истории и жизни арабских эмиратов. 10 из 10, всем рекомендую!

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Елена
Было супер. Спасибо Шохе за прекрасную экскурсию! Все было понятно, красиво, удобно! Очень рекомендуем экскурсию к посещению!
Было супер. Спасибо Шохе за прекрасную экскурсию! Все было понятно, красиво, удобно! Очень рекомендуем экскурсию к посещению!
Было супер. Спасибо Шохе за прекрасную экскурсию! Все было понятно, красиво, удобно! Очень рекомендуем экскурсию к посещению!
Было супер. Спасибо Шохе за прекрасную экскурсию! Все было понятно, красиво, удобно! Очень рекомендуем экскурсию к посещению!
Было супер. Спасибо Шохе за прекрасную экскурсию! Все было понятно, красиво, удобно! Очень рекомендуем экскурсию к посещению!
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Юлия
Экскурсию для нас проводил Шоха. Заранее выслал номер машины и подтвердил начало экскурсии. Рассказал нам историю эмиратов и показал все необходимые нам места. Везде ходил с нами, кроме Лура. Но и в Лувре вход и выход показал. В мечеть предоставил нам специальное платье. Организация – 5 из 5!
Экскурсию для нас проводил Шоха. Заранее выслал номер машины и подтвердил начало экскурсии. Рассказал нам историю
Экскурсию для нас проводил Шоха. Заранее выслал номер машины и подтвердил начало экскурсии. Рассказал нам историю
Экскурсию для нас проводил Шоха. Заранее выслал номер машины и подтвердил начало экскурсии. Рассказал нам историю
Экскурсию для нас проводил Шоха. Заранее выслал номер машины и подтвердил начало экскурсии. Рассказал нам историю
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