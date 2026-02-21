В отличие от Дубая, столица ОАЭ — более размеренная, уютная. Даже природных мест и зелени здесь больше: вы убедитесь в этом, пройдя по удивительным набережным города. И конечно, вы увидите такие визитные карточки Абу-Даби, как президентский дворец Каср аль-Ватан, мечеть Шейха Зайда, Лувр и набережная Корниш. А я погружу вас в историю этих мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Деревня наследия. В историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в Эмиратах. Мы посетим этнический музей и посмотрим на газель, верблюда и арабского скакуна.

Часть комплекса закрыта на временную реконструкцию.

Лувр. Вы оцените современную архитектуру музея, сделаете эффектные фото среди его геометричных форм. При желании зайдёте внутрь, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций. Музей объединяет мировые культуры, чтобы пролить свет на историю человечества.

Набережная Корниш — любимое место для прогулок местных жителей. Здесь вас ждут виды небоскрёбов Абу-Даби, морские просторы и идеальный пляж — это все мы увидим проездом на машине. А вид на набережную корниш откроется с острова напротив.

Каср аль-Ватан — следующая точка нашего маршрута, и какая! Этот президентский дворец поразит вас роскошью своего убранства.

Мечеть Шейха Зайда — кульминация путешествия. Это самая большая мечеть Эмиратов — у неё целых 82 купола. Внутри её украшают невероятные люстры с полудрагоценными камнями и персидские ковры.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Имя гида вы узнаете за день до начала программы

По желанию можно вместо Лувра посетить центр цифрового искусства TeamLab Phenomena

Трансфер из Дубая входит в стоимость. Также можем начать экскурсию непосредственно из Абу-Даби. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату

По запросу экскурсия может быть проведена для группы более 4 человек, условия уточняйте в переписке

Лувр не работает по понедельникам

Дресс-код для посещения мечети и дворца — закрытая длинная одежда для женщин, мужчины в брюках

Дополнительные расходы (по желанию)