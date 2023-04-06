Оценить архитектуру города и насладиться природным оазисом в путешествии из Дубая
Даже природных мест и зелени здесь больше: вы убедитесь в этом, пройдя по деревянным дорожкам над водой в удивительном мангровом парке.
И конечно, вы увидите такие визитные карточки Абу-Даби, как президентский дворец Каср аль-Ватан, мечеть Шейха Зайда, Лувр и набережная Корниш. А я погружу вас в историю этих мест.
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даты
Описание
Что вас ожидает
🌿 Мангровый парк. Вы пройдёте по фотогеничному променаду — Jubail Mangrove Park Boardwalk, который тянется примерно на 2 км и позволяет разглядеть мангры, растущие прямо в солёной воде, а также жильцов зарослей — рыб и птичек. Имейте в виду, что уровень воды меняется во время прилива и отлива.
🌿 Лувр. Вы оцените современную архитектуру музея, сделаете эффектные фото среди его геометричных форм. При желании зайдёте внутрь, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций. Музей объединяет мировые культуры, чтобы пролить свет на историю человечества.
🌿 Набережная Корниш — любимое место для прогулок местных жителей. Здесь вас ждут виды небоскрёбов Абу-Даби, морские просторы и идеальный пляж.
🌿 Каср аль-Ватан — следующая точка нашего маршрута, и какая! Этот президентский дворец поразит вас роскошью своего убранства.
🌿 Мечеть Шейха Зайда — кульминация путешествия. Это самая большая мечеть Эмиратов — у неё целых 82 купола. Внутри её украшают невероятные люстры с полудрагоценными камнями и персидские ковры.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Трансфер из Дубая входит в стоимость. Также можем начать экскурсию непосредственно из Абу-Даби. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату.
- По запросу экскурсия может быть проведена для группы более 4 человек, условия уточняйте в переписке
- Билеты в мангровый парк входят в стоимость экскурсии
- Дресс-код для посещения мечети и дворца — закрытая длинная одежда для женщин и мужчин
Дополнительные расходы (по желанию)
- Лувр: взрослые — 18$, дети до 18 лет — бесплатно
- Президентский дворец: взрослые — 18$, дети — 10$
- Обед в кафе/ресторане
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.