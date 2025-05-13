читать дальше

мест, там чувствуешь себя иначе, чем в Дубае.

За это можно закрыть глаза на небольшие минусы, без которых к сожалению не обошлось. Оценку не снижаю, но пишу чтобы будущие гости были к ним готовы, а организаторы обратили внимание и совершенствовали сервис.

- Организатор Фаррух - был всегда на связи и очень оперативно реагировал. Но гид-водитель Умид почему-то не отвечал напрямую и приходилось каждый раз повторно обращаться с теми же вопросами к Фарруху.

- Забрали нас с опозданием на час от обозначенного времени, и сообщили об этом только когда мы уже ждали машину в холле. Мы понимаем, что дорожная ситуация бывает непредсказуема, но гид не предупредил заранее, точно зная что опаздывает, и это было неприятно, неуважительно по отношению к гостям.

- По дороге в Абу-Даби Умид сразу нас попросил задавать вопросы, при этом сам ещё ничего не рассказал… Хотелось бы сначала получить какую-то базовую информацию по тематике экскурсии, на основании которой уже конечно вопросы возникнут.

В остальном все понравилось:

- Интересные локации, прекрасная архитектура.

- Тайминг на каждом объекте был четко обозначен гидом и все участники группы были пунктуальны.

- Гибкость гида, учитывал пожелания участников.

- Комфортное вождение и вода в машине.

- Интересные рассказы гида об объектах которые посещали, когда разговорились))

- Умид предоставил абаи женщинам для посещения дворца и мечети.

- В завершении вечера (уже в темноте) гид заехал на дополнительную локацию и фото-стоп с красивейшим видом на мечеть в подсветке.

Очень всем рекомендуем выделить день и съездить в Абу-Даби - незабываемые впечатления обеспечены!