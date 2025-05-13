Мои заказы

Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая

Увлекательное путешествие в Абу-Даби, где вы увидите роскошные дворцы, величественные мечети и погрузитесь в историю и культуру столицы ОАЭ
Путешествие к сокровищам Абу-Даби - это шанс увидеть роскошные дворцы, величественные мечети и атмосферные рынки.

Участники экскурсии посетят остров Саадият с Лувром, резиденцию президента Каср аль-Ватан и белоснежную мечеть шейха Зайда. Деревня наследия откроет традиции региона, а финиковый рынок удивит вкусами. Завершит день тематический фудтрак-парк Last Exit. Экскурсия позволяет ощутить душу города, где переплетаются традиции и инновации
5
49 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Роскошные дворцы и мечети
  • 🕌 Погружение в культуру и историю
  • 🌆 Современные архитектурные шедевры
  • 🍴 Уникальные вкусы региона
  • 🎨 Встреча Востока и Запада в Лувре
  • 🚗 Комфортный трансфер из Дубая

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с октября по март. В это время года погода наиболее комфортна для посещения достопримечательностей и прогулок, что делает путешествие особенно приятным.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая© Фаррух
Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая© Фаррух
Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая© Фаррух

Что можно увидеть

  • Остров Саадият
  • Лувр Абу-Даби
  • Каср аль-Ватан
  • Мечеть шейха Зайда
  • Деревня наследия
  • Финиковый рынок
  • Last Exit

Описание экскурсии

Остров Саадият и Лувр Абу-Даби. Восток встречается с Западом под величественным куполом. А экспонаты рассказывают многовековую историю человечества.

Каср аль-Ватан (резиденция президента). Дворец поражает своей роскошью. Его залы и сады словно сошли со страниц восточных сказок.

Мечеть шейха Зайда. Белоснежные мраморные арки, украшенные золотом, сияют на фоне голубого неба.

Деревня наследия (Heritage Village). Откройте дверь в прошлое, где традиционные рынки, мастерские и бедуинские шатры хранят историю Абу-Даби до эры небоскрёбов.

Финиковый рынок в Абу-Даби. Идеальная точка для знакомства с традициями и вкусами региона.

Last Exit (фудтрак-парк). Тематическая локация, погружающая во вселенную фильма «Безумный Макс».

Вы узнаете:

  • Как традиции бедуинов повлияли на развитие современного Абу-Даби
  • Какую роль играли торговля, финики и жемчуг в жизни региона до эпохи нефти
  • Почему кофе стал важной частью арабского гостеприимства
  • Каким образом нефть сделала Абу-Даби мировой столицей роскоши
  • Сколько весит купол Лувра Абу-Даби

Организационные детали

  • Дресс-код для посещения мечети, дворца и храма — закрытая длинная одежда для женщин и брюки для мужчин
  • В стоимость поездки входит трансфер из Дубая и Абу-Даби на автомобилях Kia Carnival и Chevrolet Impala. Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (обсудите это в переписке с гидом)
  • Дополнительные расходы (по желанию): посещение Лувра — $18 (рекомендуем взять с собой наушники, есть аудиогид), посещение резиденции — $18, обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$48
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаррух
Фаррух — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 295 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Фаррух, и я рад пригласить вас в удивительный мир Объединённых Арабских Эмиратов. Более 15 лет я живу в этой стране и изучаю её культуру и традиции, о
читать дальше

которых редко упоминают в путеводителях. Со мной и моей командой вы не только посетите знаковые достопримечательности, но и почувствуете истинный дух Эмиратов — от блеска современного Дубая до очарования традиционного Абу-Даби. Мы расскажем вам истории, которые оживят каждое место. Мы создаём индивидуальные маршруты, учитывая интересы гостей, будь то роскошные дворцы, уникальная архитектура, колоритная кухня или природа. Подарите себе яркие впечатления и полезные знания — давайте вместе сделаем вашу поездку ярким приключением!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
3
3
2
1

Фотографии от путешественников

Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Лия)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Лия)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Лия)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Лия)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Лия)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Лия)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Лия)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Лия)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Александр)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Александр)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Александр)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Александр)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Александр)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Александр)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Александра)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Александра)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Александра)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Александра)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Александра)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Александра)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Светлана)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Светлана)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Светлана)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Светлана)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Светлана)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Светлана)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Светлана)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Светлана)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Светлана)Восточная симфония: к шедеврам Абу-Даби из Дубая (Светлана)
А
Анастастасия
13 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Бек сделал все на высшем уровне, забрал/пивез во время, много рассказывал истории по дороге. Рекомендую
Дата посещения: 11 мая 2025
Е
Екатерина
12 ноя 2025
Экскурсию проводил Бек. Нам очень понравилась поездка. Отличный водитель, что особенно важно в при пробках в ОАЭ. Автомобиль комфортный, организатор учел индивидуальные ограничения по здоровью что позволило комфортно наслаждаться экскурсией.
читать дальше

Из дополнительных плюсов, Бек имел в запасе женские накидки для посещения мечети. Бек доброжелателен и сумел быстро сплотить группу, мы отлично провели время!
Маршрут продуман отлично и логично! Было время чтобы фотографировать! Спасибо организаторам!

Экскурсию проводил Бек. Нам очень понравилась поездка. Отличный водитель, что особенно важно в при пробках вЭкскурсию проводил Бек. Нам очень понравилась поездка. Отличный водитель, что особенно важно в при пробках вЭкскурсию проводил Бек. Нам очень понравилась поездка. Отличный водитель, что особенно важно в при пробках вЭкскурсию проводил Бек. Нам очень понравилась поездка. Отличный водитель, что особенно важно в при пробках вЭкскурсию проводил Бек. Нам очень понравилась поездка. Отличный водитель, что особенно важно в при пробках в
Л
Лия
9 ноя 2025
Все прошло шикарно! 😍
Наш гид Бек все рассказывал очень интересно и понравилось, что было весело группе и без занудства😬
Поездили по всем локациям, которые были в программе и не только!
Спасибо большое вашей команде за такое замечательное проверенное время 😍 в следующий раз только к вам🎉
Все прошло шикарно! 😍Все прошло шикарно! 😍Все прошло шикарно! 😍Все прошло шикарно! 😍Все прошло шикарно! 😍Все прошло шикарно! 😍Все прошло шикарно! 😍Все прошло шикарно! 😍
В
Виктория
5 ноя 2025
Всё отлично, спасибо. Рекомендую.
Александр
Александр
3 ноя 2025
Гид Бек молодец. Отлично водит, интересно рассказывает об истории ОАЭ, несмотря на небольшой опыт в этой сфере. Любит свою работу, поэтому и интересно. Все локации по списку объехали, всё здорово, впечатления получил!
Гид Бек молодец. Отлично водит, интересно рассказывает об истории ОАЭ, несмотря на небольшой опыт в этойГид Бек молодец. Отлично водит, интересно рассказывает об истории ОАЭ, несмотря на небольшой опыт в этойГид Бек молодец. Отлично водит, интересно рассказывает об истории ОАЭ, несмотря на небольшой опыт в этойГид Бек молодец. Отлично водит, интересно рассказывает об истории ОАЭ, несмотря на небольшой опыт в этойГид Бек молодец. Отлично водит, интересно рассказывает об истории ОАЭ, несмотря на небольшой опыт в этойГид Бек молодец. Отлично водит, интересно рассказывает об истории ОАЭ, несмотря на небольшой опыт в этой
Людмила
Людмила
2 ноя 2025
Ездили в Абу-Даби с экскурсоводом Беком. Все отлично спланировано, Бек по дороге рассказал нам много фактов про Эмираты, узнали много о достопримечательностях, которые посетили. В целом, остались только приятные впечатления.
А
Александра
25 окт 2025
Классно продуманный маршрут, локации - супер. Гид Бек - отличный водитель, приятный собеседник. Под наши желания маршрут был немного адаптирован, спасибо
Классно продуманный маршрут, локации - супер. Гид Бек - отличный водитель, приятный собеседник. Под наши желанияКлассно продуманный маршрут, локации - супер. Гид Бек - отличный водитель, приятный собеседник. Под наши желанияКлассно продуманный маршрут, локации - супер. Гид Бек - отличный водитель, приятный собеседник. Под наши желанияКлассно продуманный маршрут, локации - супер. Гид Бек - отличный водитель, приятный собеседник. Под наши желанияКлассно продуманный маршрут, локации - супер. Гид Бек - отличный водитель, приятный собеседник. Под наши желанияКлассно продуманный маршрут, локации - супер. Гид Бек - отличный водитель, приятный собеседник. Под наши желания
В
Виктор
19 окт 2025
Понравилась локация по мотивам «безумного Макса», дворец и мечеть. Гид был Шоха, все просто и понятно, хорошо говорит на русском.
С
Светлана
18 окт 2025
Невероятной красоты мечеть и дворец - действительно шедевры! Мы очень рады, что выбрали эту экскурсию и посетили Абу-Даби, погрузились в восточный колорит, увидели красивейшие объекты и ощутили особую энергетику этих
читать дальше

мест, там чувствуешь себя иначе, чем в Дубае.
За это можно закрыть глаза на небольшие минусы, без которых к сожалению не обошлось. Оценку не снижаю, но пишу чтобы будущие гости были к ним готовы, а организаторы обратили внимание и совершенствовали сервис.
- Организатор Фаррух - был всегда на связи и очень оперативно реагировал. Но гид-водитель Умид почему-то не отвечал напрямую и приходилось каждый раз повторно обращаться с теми же вопросами к Фарруху.
- Забрали нас с опозданием на час от обозначенного времени, и сообщили об этом только когда мы уже ждали машину в холле. Мы понимаем, что дорожная ситуация бывает непредсказуема, но гид не предупредил заранее, точно зная что опаздывает, и это было неприятно, неуважительно по отношению к гостям.
- По дороге в Абу-Даби Умид сразу нас попросил задавать вопросы, при этом сам ещё ничего не рассказал… Хотелось бы сначала получить какую-то базовую информацию по тематике экскурсии, на основании которой уже конечно вопросы возникнут.
В остальном все понравилось:
- Интересные локации, прекрасная архитектура.
- Тайминг на каждом объекте был четко обозначен гидом и все участники группы были пунктуальны.
- Гибкость гида, учитывал пожелания участников.
- Комфортное вождение и вода в машине.
- Интересные рассказы гида об объектах которые посещали, когда разговорились))
- Умид предоставил абаи женщинам для посещения дворца и мечети.
- В завершении вечера (уже в темноте) гид заехал на дополнительную локацию и фото-стоп с красивейшим видом на мечеть в подсветке.
Очень всем рекомендуем выделить день и съездить в Абу-Даби - незабываемые впечатления обеспечены!

Невероятной красоты мечеть и дворец - действительно шедевры! Мы очень рады, что выбрали эту экскурсию иНевероятной красоты мечеть и дворец - действительно шедевры! Мы очень рады, что выбрали эту экскурсию иНевероятной красоты мечеть и дворец - действительно шедевры! Мы очень рады, что выбрали эту экскурсию иНевероятной красоты мечеть и дворец - действительно шедевры! Мы очень рады, что выбрали эту экскурсию иНевероятной красоты мечеть и дворец - действительно шедевры! Мы очень рады, что выбрали эту экскурсию иНевероятной красоты мечеть и дворец - действительно шедевры! Мы очень рады, что выбрали эту экскурсию иНевероятной красоты мечеть и дворец - действительно шедевры! Мы очень рады, что выбрали эту экскурсию иНевероятной красоты мечеть и дворец - действительно шедевры! Мы очень рады, что выбрали эту экскурсию иНевероятной красоты мечеть и дворец - действительно шедевры! Мы очень рады, что выбрали эту экскурсию иНевероятной красоты мечеть и дворец - действительно шедевры! Мы очень рады, что выбрали эту экскурсию и
К
Кристина
28 сен 2025
Спасибо организатору за интересную, содержательную и насыщенную поездку!
Программа идеально составлена и соответствует описанию. Водитель (он же гид) вел машину аккуратно и рассказывал нам много интересных фактов о стране.
В машине нас
читать дальше

было пятеро, поэтому было максимально комфортно) Абаи для посещения Дворца и Мечети гид нам выдал.
Обед - по желанию)
Конечно хотелось бы больше времени на локациях, но при такой насыщенной программе и желании успеть на все локации это просто невозможно.
Еще раз огромное спасибо за классную поездку!)

Спасибо организатору за интересную, содержательную и насыщенную поездку!Спасибо организатору за интересную, содержательную и насыщенную поездку!Спасибо организатору за интересную, содержательную и насыщенную поездку!Спасибо организатору за интересную, содержательную и насыщенную поездку!Спасибо организатору за интересную, содержательную и насыщенную поездку!
О
Олег
7 сен 2025
Всё супер, рекомендую!!!
Всё супер, рекомендую!!!
М
Марина
23 июл 2025
Я бы назвала это гид-водитель. Но точно не экскурсия.
Нас отвезли до места, другого места, третьего места. Так что с нами скорее был водитель. Если вы ждете интересных историй или исторического экскурса, то вам не сюда.
Но в целом водитель хороший, добрый, вождение аккуратное. Куда обещали туда и привезли. И обратно)
Ф
Фатима
19 июл 2025
Очень понравился! Все идеально! Рекомендую! Гид хороший, грамотный, все рассказывал!
И
Ирина
23 июн 2025
Советую экскурсию с гидом Бек, очень информативно, доступно и интересно. Гид очень внимательный к любым просьбам, для нас предоставил абаи для посещения мечети.
Л
Людмила
16 июн 2025
Прекрасный сервис! Были проблемы с бронированием из-за интернета, ребята помогли, спасибо большое Фуркаду! Это важно, тк в другой день уже на успели бы на экскурсию. Экскурсию проводил Отабек. Очень эрудированный
читать дальше

молодой человек. Рассказ интересный, на прекрасном русском, ни одного вопроса не осталось без ответа. Было интересно, узнала много нового о стране, городе, исламе. Локации чудесные, красиво, все спланировано. Благодарю! Хочу вернуться и посмотреть с этой компанией другие локации.
Из "недостатков" мне не хватало времени на каждой локации. Экскурсия однодневная, очень насыщенная, посмотрели красоты обзорно. Но теперь есть план, можно приехать самим и задержаться, например в Лувре, подольше.
В общем, всем рекомендую.

Входит в следующие категории Дубая

