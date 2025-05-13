Путешествие к сокровищам Абу-Даби - это шанс увидеть роскошные дворцы, величественные мечети и атмосферные рынки.
Участники экскурсии посетят остров Саадият с Лувром, резиденцию президента Каср аль-Ватан и белоснежную мечеть шейха Зайда. Деревня наследия откроет традиции региона, а финиковый рынок удивит вкусами. Завершит день тематический фудтрак-парк Last Exit. Экскурсия позволяет ощутить душу города, где переплетаются традиции и инновации
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Роскошные дворцы и мечети
- 🕌 Погружение в культуру и историю
- 🌆 Современные архитектурные шедевры
- 🍴 Уникальные вкусы региона
- 🎨 Встреча Востока и Запада в Лувре
- 🚗 Комфортный трансфер из Дубая
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с октября по март. В это время года погода наиболее комфортна для посещения достопримечательностей и прогулок, что делает путешествие особенно приятным.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Остров Саадият
- Лувр Абу-Даби
- Каср аль-Ватан
- Мечеть шейха Зайда
- Деревня наследия
- Финиковый рынок
- Last Exit
Описание экскурсии
Остров Саадият и Лувр Абу-Даби. Восток встречается с Западом под величественным куполом. А экспонаты рассказывают многовековую историю человечества.
Каср аль-Ватан (резиденция президента). Дворец поражает своей роскошью. Его залы и сады словно сошли со страниц восточных сказок.
Мечеть шейха Зайда. Белоснежные мраморные арки, украшенные золотом, сияют на фоне голубого неба.
Деревня наследия (Heritage Village). Откройте дверь в прошлое, где традиционные рынки, мастерские и бедуинские шатры хранят историю Абу-Даби до эры небоскрёбов.
Финиковый рынок в Абу-Даби. Идеальная точка для знакомства с традициями и вкусами региона.
Last Exit (фудтрак-парк). Тематическая локация, погружающая во вселенную фильма «Безумный Макс».
Вы узнаете:
- Как традиции бедуинов повлияли на развитие современного Абу-Даби
- Какую роль играли торговля, финики и жемчуг в жизни региона до эпохи нефти
- Почему кофе стал важной частью арабского гостеприимства
- Каким образом нефть сделала Абу-Даби мировой столицей роскоши
- Сколько весит купол Лувра Абу-Даби
Организационные детали
- Дресс-код для посещения мечети, дворца и храма — закрытая длинная одежда для женщин и брюки для мужчин
- В стоимость поездки входит трансфер из Дубая и Абу-Даби на автомобилях Kia Carnival и Chevrolet Impala. Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (обсудите это в переписке с гидом)
- Дополнительные расходы (по желанию): посещение Лувра — $18 (рекомендуем взять с собой наушники, есть аудиогид), посещение резиденции — $18, обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$48
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаррух — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 295 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Фаррух, и я рад пригласить вас в удивительный мир Объединённых Арабских Эмиратов. Более 15 лет я живу в этой стране и изучаю её культуру и традиции, о
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анастастасия
13 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Бек сделал все на высшем уровне, забрал/пивез во время, много рассказывал истории по дороге. Рекомендую
Дата посещения: 11 мая 2025
Е
Екатерина
12 ноя 2025
Экскурсию проводил Бек. Нам очень понравилась поездка. Отличный водитель, что особенно важно в при пробках в ОАЭ. Автомобиль комфортный, организатор учел индивидуальные ограничения по здоровью что позволило комфортно наслаждаться экскурсией.
Л
Лия
9 ноя 2025
Все прошло шикарно! 😍
Наш гид Бек все рассказывал очень интересно и понравилось, что было весело группе и без занудства😬
Поездили по всем локациям, которые были в программе и не только!
Спасибо большое вашей команде за такое замечательное проверенное время 😍 в следующий раз только к вам🎉
В
Виктория
5 ноя 2025
Всё отлично, спасибо. Рекомендую.
Александр
3 ноя 2025
Гид Бек молодец. Отлично водит, интересно рассказывает об истории ОАЭ, несмотря на небольшой опыт в этой сфере. Любит свою работу, поэтому и интересно. Все локации по списку объехали, всё здорово, впечатления получил!
Людмила
2 ноя 2025
Ездили в Абу-Даби с экскурсоводом Беком. Все отлично спланировано, Бек по дороге рассказал нам много фактов про Эмираты, узнали много о достопримечательностях, которые посетили. В целом, остались только приятные впечатления.
А
Александра
25 окт 2025
Классно продуманный маршрут, локации - супер. Гид Бек - отличный водитель, приятный собеседник. Под наши желания маршрут был немного адаптирован, спасибо
В
Виктор
19 окт 2025
Понравилась локация по мотивам «безумного Макса», дворец и мечеть. Гид был Шоха, все просто и понятно, хорошо говорит на русском.
С
Светлана
18 окт 2025
Невероятной красоты мечеть и дворец - действительно шедевры! Мы очень рады, что выбрали эту экскурсию и посетили Абу-Даби, погрузились в восточный колорит, увидели красивейшие объекты и ощутили особую энергетику этих
К
Кристина
28 сен 2025
Спасибо организатору за интересную, содержательную и насыщенную поездку!
Программа идеально составлена и соответствует описанию. Водитель (он же гид) вел машину аккуратно и рассказывал нам много интересных фактов о стране.
В машине нас
О
Олег
7 сен 2025
Всё супер, рекомендую!!!
М
Марина
23 июл 2025
Я бы назвала это гид-водитель. Но точно не экскурсия.
Нас отвезли до места, другого места, третьего места. Так что с нами скорее был водитель. Если вы ждете интересных историй или исторического экскурса, то вам не сюда.
Но в целом водитель хороший, добрый, вождение аккуратное. Куда обещали туда и привезли. И обратно)
Ф
Фатима
19 июл 2025
Очень понравился! Все идеально! Рекомендую! Гид хороший, грамотный, все рассказывал!
И
Ирина
23 июн 2025
Советую экскурсию с гидом Бек, очень информативно, доступно и интересно. Гид очень внимательный к любым просьбам, для нас предоставил абаи для посещения мечети.
Л
Людмила
16 июн 2025
Прекрасный сервис! Были проблемы с бронированием из-за интернета, ребята помогли, спасибо большое Фуркаду! Это важно, тк в другой день уже на успели бы на экскурсию. Экскурсию проводил Отабек. Очень эрудированный
Входит в следующие категории Дубая
