Дубай совсем скоро будет выглядеть как мегаполис из научно-фантастических фильмов, но ещё 100 лет назад он был похож на арабскую сказку про джинов и сокровища. Символической границей между двумя этими периодами стала Дубайская рамка. Наш аудиогид проведёт вас по ней — у него в запасе есть несколько удивительных историй.
Описание аудиогида
В аудиогиде — 13 остановок с рассказами, написанными профессиональными журналистами и историками. Вы погуляете по парку, подниметесь на видовую площадку рамки и узнаете:
- почему этот берег раньше называли пиратским — причём не в шутку
- какие рекорды побил Дубай
- зачем морской биолог из Японии чуть не разрушил экономику эмиратов
- где среди небоскрёбов Дубая отыскать неподдельный местный колорит
Организационные детали
- Дополнительные расходы — входные билеты: парк Забиль — 5 дирхамов (~$1,4) за взрослого, дети до 3 лет проходят бесплатно; арка — 50 дирхамов (~$14) за взрослого, 20 дирхамов (~$5,5) за ребёнка 3–12 лет, дети до 3 лет проходят бесплатно. Билеты вы покупаете самостоятельно заранее
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте
- Аудиогид доступен в любой день и любое время — при бронировании можно указать приблизительные данные
- Через 3–7 минут после оплаты на почту придёт со ссылками и инструкциями по активации
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$7
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Забиль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 3062 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
