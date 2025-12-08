Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Дубай совсем скоро будет выглядеть как мегаполис из научно-фантастических фильмов, но ещё 100 лет назад он был похож на арабскую сказку про джинов и сокровища. Символической границей между двумя этими периодами стала Дубайская рамка. Наш аудиогид проведёт вас по ней — у него в запасе есть несколько удивительных историй.