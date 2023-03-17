ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00

Билет на смотровую площадку The View at The Palm

360-градусный обзор с 52 этажа небоскрёба на легендарный остров Пальма Джумейра

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Ответы на вопросы
С вершины Palm Tower вы откроете завораживающие панорамы рукотворного чудо-острова, оцените всю красоту его очертаний и рассмотрите наиболее впечатляющие постройки с лучшего ракурса.

А по пути к площадке пройдете через интересные интерактивные зоны и музей, где гостей знакомят с историей создания Пальмы Джумейры.
Билет на смотровую площадку The View at The Palm
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вы получите

  • Доступ к смотровой площадке (открытая зона со стеклянными ограждениями)
  • Вы можете выбрать билет в зависимости от возраста посетителей и времени посещения смотровой площадки: Standart time — с 10:00 до 16:30 и с 20:00 до закрытия, Prime time — с 17:00 до 19:30.

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы выбираете категорию билета
2. Вносите на сайте 20% стоимости
3. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения.
4. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне
2. В указанный день подойдите к турникетам в небоскрёбе Palm Tower и покажите свой билет на экране смартфона

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Важная информация

  • Необходимо взять документы на детей для подтверждения возраста
  • Трансфер не входит в стоимость билета
  • Рекомендуем прийти за 30-40 минут до назначенного времени

ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в небоскрёбе Palm Tower
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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