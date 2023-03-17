ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00

С вершины Palm Tower вы откроете завораживающие панорамы рукотворного чудо-острова, оцените всю красоту его очертаний и рассмотрите наиболее впечатляющие постройки с лучшего ракурса. А по пути к площадке пройдете через интересные интерактивные зоны и музей, где гостей знакомят с историей создания Пальмы Джумейры.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вы получите

Доступ к смотровой площадке (открытая зона со стеклянными ограждениями)

Вы можете выбрать билет в зависимости от возраста посетителей и времени посещения смотровой площадки: Standart time — с 10:00 до 16:30 и с 20:00 до закрытия, Prime time — с 17:00 до 19:30.

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы выбираете категорию билета

2. Вносите на сайте 20% стоимости

3. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными — мы отправим в ваш отель нашего представителя — или переводом на карту Сбербанка. Забронировать и полностью оплатить билет необходимо за 2-3 дня до даты посещения.

4. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне

2. В указанный день подойдите к турникетам в небоскрёбе Palm Tower и покажите свой билет на экране смартфона

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Важная информация