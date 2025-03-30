Групповая прогулка на яхте по Персидскому заливу начинается с острова Пальма Джумейра.Участники увидят знаменитые достопримечательности, такие как отели "Атлантис" и "Бурдж-аль-Араб", а также панораму Бурдж-Халифа и острова Мир. На борту

можно загорать, участвовать в постановке парусов и даже попробовать себя в роли капитана. Остановка для купания и снорклинга в открытом море добавит ярких впечатлений. Капитан расскажет о Персидском заливе, его экосистеме и морских обитателях

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки на яхте по Персидскому заливу - с ноября по март, когда температура комфортная и позволяет насладиться всеми прелестями морского отдыха. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть значительной, но всё же можно насладиться морем, особенно в утренние и вечерние часы.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.