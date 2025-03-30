Мои заказы

Групповая прогулка на яхте по Персидскому заливу + снорклинг

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Персидскому заливу на яхте, наслаждайтесь видами Дубая и попробуйте снорклинг в открытом море
Групповая прогулка на яхте по Персидскому заливу начинается с острова Пальма Джумейра.

Участники увидят знаменитые достопримечательности, такие как отели "Атлантис" и "Бурдж-аль-Араб", а также панораму Бурдж-Халифа и острова Мир. На борту
читать дальше

можно загорать, участвовать в постановке парусов и даже попробовать себя в роли капитана. Остановка для купания и снорклинга в открытом море добавит ярких впечатлений. Капитан расскажет о Персидском заливе, его экосистеме и морских обитателях

5
3 отзыва

6 причин купить эту прогулку

  • 🌴 Уникальные виды на Пальма Джумейра
  • 🏨 Знаменитые отели Дубая
  • 🏝️ Острова Мир
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • 🌊 Купание и снорклинг в открытом море
  • ⛵ Участие в управлении яхтой

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки на яхте по Персидскому заливу - с ноября по март, когда температура комфортная и позволяет насладиться всеми прелестями морского отдыха. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть значительной, но всё же можно насладиться морем, особенно в утренние и вечерние часы.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Остров Пальма Джумейра
  • Отель «Атлантис»
  • Отель «Бурдж-аль-Араб»
  • Панорама Бурдж-Халифа
  • Острова Мир

Описание водной прогулки

  • Купание в открытом море и снорклинг

Вы узнаете, что такое Персидский залив и каких акул здесь можно встретить. Мы обсудим жизнь в Дубае, особенности переезда и быта в этом городе среди пустыни.

Организационные детали

  • Возьмите с собой полотенца, лёгкий перекус и воду. Купальники наденьте заранее
  • На борту есть маски для снорклинга и всё необходимое для плавания
  • Оставшуюся стоимость экскурсии принимаем наличными в дирхамах или долларах (нового образца)
  • В поездке вас сопроводит капитан из нашей команды

ежедневно в 08:00 и 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала Пальма Джумейра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 392 туристов
У нас семейная компания, в собственности которой несколько парусных яхт. Трудимся с 2015 года в Имеретинском порту. Проводим морские прогулки в Сочи и в Дубае. Отец, основатель нашего бизнеса, военный
читать дальше

моряк, поэтому с морем и яхтенной терминологией мы знакомы с детства, а наше семейное дело — закономерное совмещение хобби и привычной яхтенной жизни. Безопасность и профессионализм на борту — то, что мы гарантируем в первую очередь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Дарья
Дарья
30 мар 2025
Прогулка получилась великолепная) замечательные капитан и его семья, очень радушеые хозяева и приятные собеседники. К гостям внимательны, учитывают все пожелания. Прекрасная яхта, прекрасные люди, прекрасное место. Всем рекомендую однозначно.
С
Сергей
24 мар 2025
Добрый день! Не пишу сам отзывы. Но всегда читаю. Очень понравилась экскурсия. Отличные ребята, лёгкие и позитивные в общении. Задружились. Супер яхта, катамаран. Покупались, попили кофейку, пофоткались и всё в
читать дальше

ненавязчивом лёгком общении. Найти причал и яхту без проблем. Олеся всегда на связи. Летом ребята будут катать в Адлере. Есть огромное желание встретиться и там. Рекомендую не попавшим на прогулку здесь, в Дубае, попробовать пройтись под парусом на нашем побережье черного моря с Олесей, Егором и Климом летом и осенью. 🙏

Добрый день! Не пишу сам отзывы. Но всегда читаю. Очень понравилась экскурсия. Отличные ребята, лёгкие и
Ф
Фатима
23 мар 2025
Спасибо большое Егору и Алисии за прекрасное время на их замечательной яхте! Организация и сервис на высшем уровне, прямо с момента бронирования ребята были на связи. На причале встретили и
читать дальше

провели до яхты. С моря открывается уникальный и неповторимый вид на Пальму, отель парус и на весь город в целом.
Купалась в Персидском заливе с видом на самый красивый город в мире-это очень круто! Неописуемое умиротворение от тишины под парусом, интересные рассказы экипажа про яхтинг, жизнь в Дубае. Всё было очень здорово от и до, обязательно приедем ещё! Рекомендую и вам испытать эти эмоции.

Спасибо большое Егору и Алисии за прекрасное время на их замечательной яхте! Организация и сервис наСпасибо большое Егору и Алисии за прекрасное время на их замечательной яхте! Организация и сервис на

Входит в следующие категории Дубая

