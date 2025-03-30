Групповая прогулка на яхте по Персидскому заливу начинается с острова Пальма Джумейра.
Участники увидят знаменитые достопримечательности, такие как отели "Атлантис" и "Бурдж-аль-Араб", а также панораму Бурдж-Халифа и острова Мир. На борту
6 причин купить эту прогулку
- 🌴 Уникальные виды на Пальма Джумейра
- 🏨 Знаменитые отели Дубая
- 🏝️ Острова Мир
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🌊 Купание и снорклинг в открытом море
- ⛵ Участие в управлении яхтой
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки на яхте по Персидскому заливу - с ноября по март, когда температура комфортная и позволяет насладиться всеми прелестями морского отдыха. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть значительной, но всё же можно насладиться морем, особенно в утренние и вечерние часы.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Остров Пальма Джумейра
- Отель «Атлантис»
- Отель «Бурдж-аль-Араб»
- Панорама Бурдж-Халифа
- Острова Мир
Описание водной прогулки
- Купание в открытом море и снорклинг
Вы узнаете, что такое Персидский залив и каких акул здесь можно встретить. Мы обсудим жизнь в Дубае, особенности переезда и быта в этом городе среди пустыни.
Организационные детали
- Возьмите с собой полотенца, лёгкий перекус и воду. Купальники наденьте заранее
- На борту есть маски для снорклинга и всё необходимое для плавания
- Оставшуюся стоимость экскурсии принимаем наличными в дирхамах или долларах (нового образца)
- В поездке вас сопроводит капитан из нашей команды
ежедневно в 08:00 и 10:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала Пальма Джумейра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 392 туристов
У нас семейная компания, в собственности которой несколько парусных яхт. Трудимся с 2015 года в Имеретинском порту. Проводим морские прогулки в Сочи и в Дубае. Отец, основатель нашего бизнеса, военный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
30 мар 2025
Прогулка получилась великолепная) замечательные капитан и его семья, очень радушеые хозяева и приятные собеседники. К гостям внимательны, учитывают все пожелания. Прекрасная яхта, прекрасные люди, прекрасное место. Всем рекомендую однозначно.
С
Сергей
24 мар 2025
Добрый день! Не пишу сам отзывы. Но всегда читаю. Очень понравилась экскурсия. Отличные ребята, лёгкие и позитивные в общении. Задружились. Супер яхта, катамаран. Покупались, попили кофейку, пофоткались и всё в
Ф
Фатима
23 мар 2025
Спасибо большое Егору и Алисии за прекрасное время на их замечательной яхте! Организация и сервис на высшем уровне, прямо с момента бронирования ребята были на связи. На причале встретили и
Входит в следующие категории Дубая
