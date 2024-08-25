7 часов
Круиз
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
15 сен в 13:30
17 сен в 13:30
от $50 за человека
9 часов
Водная прогулка
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Завтра в 13:00
18 сен в 13:00
$42 за человека
Билеты
Шоу фонтанов Бурдж-Халифа и прогулка по озеру Бурдж
Начало: 1st floor, The Dubai Mall - Dubai
Расписание: Каждый день с 18:00 до 23:00
Завтра в 17:45
15 сен в 17:45
$18.79 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна25 августа 2024Прокатились по видовым местам, заканчивая Дубай Молло. Ожидалось немного больше. Особенно, когда едешь с гидом, ждёшь интересных рассказов и исторических фактов.
- VViktoria24 августа 2024Комфортно и познавательно. Мы узнали много нового о Дубае от нашего Прекрасного гида Светланы-высокий профессиональный уровень. Рекомендую 100% как первую экскурсию для ознакомления с городом.
- ААртём16 августа 2024Все было хорошо, спасибо!
- ААнастасия12 августа 2024Спасибо большое за организацию экскурсии. Были на ней 31.07.2024. Экскурсия автобусно-пешеходная. Гид Александр - большой молодец. Спокойный, доброжелательный, внимательный к
- ИИнна1 августа 2024Экскурсия очень понравилась! Соответствует заявленному названию «Обзорная». За день посетили очень много топовых мест. На остановках времени было достаточно что
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Шоу фонтанов»
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в сентябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "Шоу фонтанов" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 50. Туристы уже оставили гидам 643 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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