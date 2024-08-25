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туристам, рассказывал, приводя интересные и незаурядные факты, старался сделать все возможное, чтобы нам в процессе экскурсии было не скучно и познавательно. Жаль, было маловато времени, но в целом мы остались очень довольны. Отдельное спасибо менеджеру Варваре за её высокий профессионализм.