Шоу фонтанов – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Шоу фонтанов» в Дубае на русском языке, цены от $18. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
На автобусе
475 отзывов
7 часов
Круиз
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
15 сен в 13:30
17 сен в 13:30
от $50 за человека
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
На автобусе
168 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Завтра в 13:00
18 сен в 13:00
$42 за человека
Шоу фонтанов Бурдж-Халифа и прогулка по озеру Бурдж
Билеты
Шоу фонтанов Бурдж-Халифа и прогулка по озеру Бурдж
Начало: 1st floor, The Dubai Mall - Dubai
Расписание: Каждый день с 18:00 до 23:00
Завтра в 17:45
15 сен в 17:45
$18.79 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    25 августа 2024
    Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
    Прокатились по видовым местам, заканчивая Дубай Молло. Ожидалось немного больше. Особенно, когда едешь с гидом, ждёшь интересных рассказов и исторических фактов.
  • V
    Viktoria
    24 августа 2024
    Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
    Комфортно и познавательно. Мы узнали много нового о Дубае от нашего Прекрасного гида Светланы-высокий профессиональный уровень. Рекомендую 100% как первую экскурсию для ознакомления с городом.
  • А
    Артём
    16 августа 2024
    Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
    Все было хорошо, спасибо!
  • А
    Анастасия
    12 августа 2024
    Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
    Спасибо большое за организацию экскурсии. Были на ней 31.07.2024. Экскурсия автобусно-пешеходная. Гид Александр - большой молодец. Спокойный, доброжелательный, внимательный к
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    туристам, рассказывал, приводя интересные и незаурядные факты, старался сделать все возможное, чтобы нам в процессе экскурсии было не скучно и познавательно. Жаль, было маловато времени, но в целом мы остались очень довольны. Отдельное спасибо менеджеру Варваре за её высокий профессионализм.

  • И
    Инна
    1 августа 2024
    Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
    Экскурсия очень понравилась! Соответствует заявленному названию «Обзорная». За день посетили очень много топовых мест. На остановках времени было достаточно что
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    бы по фотографироваться. Гид Александр- супер. Очень интересно и увлекательно рассказывал про Дубай. Отвечал на любые вопросы. Сразу видно, что Дубай он знает отлично. Спасибо команде за незабываемое впечатление!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Шоу фонтанов»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
  2. Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
  3. Шоу фонтанов Бурдж-Халифа и прогулка по озеру Бурдж
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Пальма Джумейра
  4. Самое главное
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Мечеть Джумейра
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в сентябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "Шоу фонтанов" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 50. Туристы уже оставили гидам 643 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Шоу фонтанов», 643 ⭐ отзыва, цены от $18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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