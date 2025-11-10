Путешествие в Диббу подарит уникальный опыт: прозрачные воды Оманского залива, кораллы и морская жизнь. Удобный трансфер доставит вас к порту, где начнется шестичасовая прогулка на арабской лодке. На борту вас
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Комфортный трансфер
- 🌊 Прозрачные воды залива
- 🐠 Снорклинг с кораллами
- 🍽️ Обед на борту
- 🏞️ Экспресс-тур по Фуджейре
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для морских прогулок и снорклинга. В эти месяцы температура воды и воздуха идеальна для отдыха на палубе и купания. С мая по сентябрь возможна высокая температура, но это не мешает наслаждаться морем, если вы предпочитаете более теплую воду. В остальное время года поездка также возможна, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Фруктовый рынок Фуджейры
- Мечеть Шейха Зайда
- Искусственный водопад
Описание водной прогулки
Трансфер и морская прогулка • Удобный трансфер. На минивэне Kia Carnival мы заберем вас из отеля и отвезем к порту Диббы. Никаких огромных автобусов — только комфорт и компания до 12 человек!:
- После вас ждет около 6 часов катания на двухпалубной арабской лодке по акватории Оманского залива (в группе до 40 человек).
- Морская прогулка и отдых на палубе. На верхней палубе вы сможете растянуться на лежаках и позагорать, а на нижней — устроиться на удобных подушечках. Желающие прокатятся на каяках или банане, искупаются или просто полюбуются пейзажами Фуджейры, а начиная с октября можно даже порыбачить — ваш улов мы сможем приготовить прямо на борту! Снорклинг, обед и знакомство с Фуджейрой • Снорклинг в Оманском заливе. Главная изюминка путешествия — морские ландшафты у острова Dibba Rock! Мы предоставим маски и ласты, чтобы вы полюбовались яркими кораллами и юркими рыбками.
- Обед на борту. На протяжении всего круиза в свободном доступе для вас — прохладительные напитки, чай и фрукты. А на обед наш повар-марокканец приготовит салаты, картофель, курицу и рыбу.
• Экспресс-знакомство с Фуджейрой. Перед тем, как отправиться в обратный путь, мы прокатимся по городу: вы заглянете на фруктовый рынок Фуджейры, увидите искусственный водопад и местную мечеть Шейха Зайда. Важная информация:
- Поездка не предполагает путевую или обзорную экскурсию.
- Путь до Диббы займет 2-3 часа, на корабле вы проведете около 6 часов — возьмите с собой таблетки от укачивания, если вы подвержены морской болезни.
- С вами будет русскоговорящий гид-сопровождающий из нашей команды.
- В поездку возьмите оригинал паспорта, UAE ID, и 31 дирхам для прохождения контроля в порту Диббы, а также полотенце и купальные принадлежности.
- Минимум за сутки до начала экскурсии пришлите, пожалуйста, сканы или фото паспортов гиду. Они нужны для оформления разрешения и прохождения контроля в порту.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Акватория Оманского залива
- Морские ландшафты у острова Dibba Rock
- Фруктовый рынок Фуджейры
- Мечеть Шейха Зайда
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Трансфер туда и обратно
- Круиз на лодке
- Обед
- Развлечения на борту
Что не входит в цену
- 31 дирхам для прохождения контроля в порту Диббы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, Отель, Молл
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Поездка не предполагает путевую или обзорную экскурсию
- Путь до Диббы займет 2-3 часа, на корабле вы проведете около 6 часов - возьмите с собой таблетки от укачивания, если вы подвержены морской болезни
- С вами будет русскоговорящий гид-сопровождающий из нашей команды
- В поездку возьмите оригинал паспорта, UAE ID, и 31 дирхам для прохождения контроля в порту Диббы, а также полотенце и купальные принадлежности
- Минимум за сутки до начала экскурсии пришлите, пожалуйста, сканы или фото паспортов гиду. Они нужны для оформления разрешения и прохождения контроля в порту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
10 ноя 2025
Отличная поездка, отдохнули, посетили новую страну и поплавали)
И
Ирина
7 ноя 2025
Это была моя лучшая экскурсия 🫶 было всё и купание, и рыбалка, и банан, и лодки, и вкусный обед. . Все, что перечислено в описании выполнено на все 100%. Океан бесподобен. Спасибо большое.
М
Мария
27 окт 2025
R
RussianKatana
27 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Виды были шикарные, наплавалась и хорошо отдохнула!Огромная благодарность гиду Исламу за сопровождение группы и за приятную атмосферу, я была одна и он помог мне сделать классные фотографии на память✨спасибо гиду Амиру за безопасное вождение и рассказы про город, хоть я и давно живу здесь, но было интересно!
Спасибо большое ✨
E
Elena
19 окт 2025
Экскурсия не состоялась.
М
Марина
11 окт 2025
Интересная поездка. Готовьтесь, что переход границы занимает час в каждую сторону. На лодке понравился гид - всё объясняет, контролирует, успевает и с русскими и с иностранцами, по несколько раз всё повторяет, приглашает на все развлечения. А вот по пути гид молчал, о Фуджейре ничего не узнали. По еде - голодными не будете.
Д
Дмитрий
11 окт 2025
Экскурсия занимает много времени, дорога, прохождение границы. Ожидали увидеть красивое море с рыбками, по факту море пустое, ничем не лучше чем в Дубае. Ради галочки съездить можно один раз но не более того. Жалко потраченное время.
И
Ирина
11 окт 2025
B
Burova.mk
4 окт 2025
Прежде всего хочу отметить команду. Наш водитель Дэвид — просто супер! С юмором, лёгкостью и вниманием он довёз нас до места, учитывал все наши пожелания и по пути рассказывал интересно
А
Анна
30 сен 2025
Отличная поездка: сначала нас забрали на авто из отеля, Амир привез нас быстро и по пути рассказал много интересных фактов об ОАЭ. Таможню прошли достаточно быстро, после - пересели на корабль. Залив - прекрасен, вода шикарная, наплавались вдоволь, кто хотел - рыбачить, катались на банане и катере. Обед тоже был хорош. В целом поездкой остались довольны.
К
Ксения
28 сен 2025
Потрясающий день!
E
Evgeniia
23 сен 2025
Д
Дмитрий
18 сен 2025
Все очень понравилось!
Д
Дмитрий
27 июл 2025
Я увидел дорогу в хорошем автомобиле, я не увидел море. 3 часа дорога в Оман с прохождением границ (занимает час и более). Если ли бы не водитель БАХА, который, на
И
Игорь
10 июл 2025
