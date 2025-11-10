Путешествие в Диббу подарит уникальный опыт: прозрачные воды Оманского залива, кораллы и морская жизнь. Удобный трансфер доставит вас к порту, где начнется шестичасовая прогулка на арабской лодке. На борту вас

ждут лежаки для загара, каяки и бананы для активного отдыха. Профессиональный повар приготовит обед из свежих продуктов. Перед возвращением домой вас ждет экспресс-знакомство с Фуджейрой, включая посещение фруктового рынка и мечети Шейха Зайда

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для морских прогулок и снорклинга. В эти месяцы температура воды и воздуха идеальна для отдыха на палубе и купания. С мая по сентябрь возможна высокая температура, но это не мешает наслаждаться морем, если вы предпочитаете более теплую воду. В остальное время года поездка также возможна, но стоит учитывать погодные условия.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.