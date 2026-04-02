Проезжая через четыре живописных эмирата, туристы познакомятся с историей и культурой страны. В Шардже можно увидеть памятник "Коран" и финиковые плантации. В Фуджейре вас ждет восточный рынок "Friday Market" и мечеть Аль-Бидия. Отдых на пляже Индийского океана в отеле "Sandy beach" с обедом и всеми удобствами станет незабываемым завершением экскурсии. Трансфер из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана включен

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Живая старина

Шарджа — культурная столица страны — встретит вас великолепным памятником «Коран» на одноименной площади. Вы познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями, услышите об уникальных музеях, галереях и местных театрах, увидите Американский университет и финиковые плантации. Это единственный эмират, который расположен на Персидском и Оманском заливах. По маршруту следования вы увидите горную цепь — Хаджар.

Окрестности Фуджейры

Мы заглянем на восточный рынок «Friday Market», где представлены на продажу лучшие ковровые изделия мастеров всего мира, свежие экзотические фрукты и сувениры тонкой ручной работы. Далее по ходу следования нас ждет мечеть Аль-Бидия ‒ одной из самых старых в Эмиратах. Вход в нее разрешен только мусульманам, но даже экстерьер Бидии заслуживает внимания. Вы узнаете местные предания и легенды и обратите внимание на необычные архитектурные решения. В мечети и форте города Фуджейра предусмотрен фото-стоп.

Отдых по высшему разряду

Фуджейра расположен на берегу Индийского океана и может похвастаться зелеными долинами, величественными горами и широкими пляжами с золотым песком. Продолжим 4-х часовой отдых в живописном отеле правящего шейха Эмирата Фуджейра «Sandy beach», где вас ждут: превосходный обед (шведский стол), уютный парк, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги — бесплатно), большой бассейн с охлажденной / подогреваемой водой (в зависимости от сезона).

Дресс-код свободный, возьмите с собой купальники

Организационные детали