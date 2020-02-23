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Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана

Валентина
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Валентина – экскурсионное агентство
Мы проедем через четыре живописных эмирата: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра к океану.

Вы познакомитесь с историей страны, увидите культовые достопримечательности и забудете о городской суете.

Увлекательные истории, необычные факты и легенды, а также самый лучший пляж ОАЭ на берегу Индийского океана — все, что нужно для незабываемого отдыха.
$60 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча — в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану

Что вас ожидает

Живая старина
Шарджа — культурная столица страны — встретит вас великолепным памятником «Коран» на одноименной площади. Вы познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями, услышите об уникальных музеях, галереях и местных театрах, увидите Американский университет и финиковые плантации. Это единственный эмират, который расположен на Персидском и Оманском заливах, так что мы обязательно сделаем остановку и сфотографируемся на фоне каньона горной цепи Хаджар.

Окрестности Фуджейры
Мы заглянем на восточный рынок «Friday Market», где представлены на продажу лучшие ковровые изделия мастеров всего мира, свежие экзотические фрукты и сувениры тонкой ручной работы. Далее по ходу следования нас ждет мечеть Аль-Бидия ‒ одной из самых старых в Эмиратах. Вход в нее разрешен только мусульманам, но даже экстерьер Бидии заслуживает внимания. Вы узнаете местные предания и легенды и обратите внимание на необычные архитектурные решения.

Отдых по высшему разряду
Фуджейра расположен на берегу Индийского океана и может похвастаться зелеными долинами, величественными горами и широкими пляжами с золотым песком. Нашей последней остановкой станет роскошный отель правящего шейха Эмирата Фуджейра «Sandy beach», где вы сможете сытно пообедать, прогуляться по тенистому цветущему парку, искупаться в бассейне с охлажденной водой и отдохнуть на благоустроенном пляже.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже или Аджмане и отвезем обратно после экскурсии
  • В отеле «Sandy beach» вас ждет шведский стол. В стоимость включена аренда зонтиков, шезлонгов, масок, а также полотенца. Время, отведенное на отдых на берегу Индийского океана — 3,5-4 часа.
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану

Экскурсия проводится в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Валентина
Валентина
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединенных Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 февраля 2020
Меня в экскурсии смутило два момента- пляж не очень, маленький, нет возможности сделать соответствующие фото для океана, отель хорош, но так получилось, что просто свозили поплавать в другой отель. Второй пункт не приятный, что в автобусе было 6 человек , которые купила экскурсию за 50$ и мы вдвоем с моей знакомой через Трипстер за $65. Вывод: не стоит брать экскурсии на трипстере для эмиратов. Дешевле купить на месте. Это первый раз, что я так пролетела. Неприятно.

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