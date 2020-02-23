Что вас ожидает

Живая старина

Шарджа — культурная столица страны — встретит вас великолепным памятником «Коран» на одноименной площади. Вы познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями, услышите об уникальных музеях, галереях и местных театрах, увидите Американский университет и финиковые плантации. Это единственный эмират, который расположен на Персидском и Оманском заливах, так что мы обязательно сделаем остановку и сфотографируемся на фоне каньона горной цепи Хаджар.

Окрестности Фуджейры

Мы заглянем на восточный рынок «Friday Market», где представлены на продажу лучшие ковровые изделия мастеров всего мира, свежие экзотические фрукты и сувениры тонкой ручной работы. Далее по ходу следования нас ждет мечеть Аль-Бидия ‒ одной из самых старых в Эмиратах. Вход в нее разрешен только мусульманам, но даже экстерьер Бидии заслуживает внимания. Вы узнаете местные предания и легенды и обратите внимание на необычные архитектурные решения.

Отдых по высшему разряду

Фуджейра расположен на берегу Индийского океана и может похвастаться зелеными долинами, величественными горами и широкими пляжами с золотым песком. Нашей последней остановкой станет роскошный отель правящего шейха Эмирата Фуджейра «Sandy beach», где вы сможете сытно пообедать, прогуляться по тенистому цветущему парку, искупаться в бассейне с охлажденной водой и отдохнуть на благоустроенном пляже.