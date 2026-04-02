Откройте для себя культурное наследие Шарджи и насладитесь отдыхом в живописной Фуджейре. Включены трансфер, обед и пляжный отдых
Проезжая через четыре живописных эмирата, туристы познакомятся с историей и культурой страны. В Шардже можно увидеть памятник "Коран" и финиковые плантации. В Фуджейре вас ждет восточный рынок "Friday Market" и мечеть Аль-Бидия.
Отдых на пляже Индийского океана в отеле "Sandy beach" с обедом и всеми удобствами станет незабываемым завершением экскурсии. Трансфер из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана включен
🏛️ Исторические и культурные достопримечательности
🕌 Посещение мечети Аль-Бидия
🛍️ Восточный рынок «Friday Market»
🏖️ Отдых на пляже Индийского океана
🍽️ Обед в отеле «Sandy beach»
🚖 Трансфер из отелей включен
Что можно увидеть
Памятник «Коран»
Американский университет
Финиковые плантации
Мечеть Аль-Бидия
Форт Фуджейра
Описание экскурсии
Живая старина
Шарджа — культурная столица страны — встретит вас великолепным памятником «Коран» на одноименной площади. Вы познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями, услышите об уникальных музеях, галереях и местных театрах, увидите Американский университет и финиковые плантации. Это единственный эмират, который расположен на Персидском и Оманском заливах. По маршруту следования вы увидите горную цепь — Хаджар.
Окрестности Фуджейры
Мы заглянем на восточный рынок «Friday Market», где представлены на продажу лучшие ковровые изделия мастеров всего мира, свежие экзотические фрукты и сувениры тонкой ручной работы. Далее по ходу следования нас ждет мечеть Аль-Бидия ‒ одной из самых старых в Эмиратах. Вход в нее разрешен только мусульманам, но даже экстерьер Бидии заслуживает внимания. Вы узнаете местные предания и легенды и обратите внимание на необычные архитектурные решения. В мечети и форте города Фуджейра предусмотрен фото-стоп.
Отдых по высшему разряду
Фуджейра расположен на берегу Индийского океана и может похвастаться зелеными долинами, величественными горами и широкими пляжами с золотым песком. Продолжим 4-х часовой отдых в живописном отеле правящего шейха Эмирата Фуджейра «Sandy beach», где вас ждут: превосходный обед (шведский стол), уютный парк, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги — бесплатно), большой бассейн с охлажденной / подогреваемой водой (в зависимости от сезона).
Дресс-код свободный, возьмите с собой купальники
Организационные детали
Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже или Аджмане и отвезем обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов.
Трансфер не осуществляем из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle
В отеле вас ждет шведский стол. В стоимость включена аренда зонтиков, шезлонгов, масок, а также полотенца. Время, отведенное на отдых на берегу Индийского океана — 3,5-4 часа.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$89
Дети до 11 лет
$79
Дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая читать дальшеуменьшить
программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления.
Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов.
Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
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11
3
3
2
2
1
1
Гринченко
Остались очень довольны экскурсией, получили массу удовольствий от купания с черепахами в океане, вкусный обед, удобный трансфер, продуманный маршрут и даже такие моменты как угощение для кормления верблюдов. Благодарим гида Александра за интересный рассказ и приятную компанию.
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Маргарита
Поездка прошла легко, хорошая компания, гид, всё чётко организовано! Немного хотелось больше истории. Но все прошло на отлично!
+1
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Елена
Комфортная видовая экскурсия на индийский океан с отдыхом на территории отеля! все соответствует описанию на Трипстере и нашим ожиданиям. Поездка до океана из шарджи была нисколько не утомительной, тк были читать дальшеуменьшить
остановки и гид Александр рассказывал много интересного об эмиратах. На обратном пути заезжали на верблюжью ферму и покормили их😊С нами была пара, которая второй год подряд поехала на эту экскурсию и очень рекомендовали Александра) Мы тоже рекомендуем и экскурсию и Александра!
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Алевтина
Все прошло идеально. Александр большое Вам спасибо за содержательный рассказ во время всего нашего путешествия по эмиратам.
+2
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Е
Екатерина
Офигенная экскурсия, нам очень понравилась. По пути заезжали во дворец. Дворцом назвать конечно сложно, но бедуины они такие)) была остановка на обзорной площадке, сувенирный магазин, потом приехали в отель на читать дальшеуменьшить
берегу индийского океана. Был включен обед (шведский стол, вкусно). Потом 4 часа плавали в океане. Черепахи действительно встретились. Пока плавали, видели штук 10 точно. Большие! Классные! Много необычных рыбок, кораллы, ракушки. Однозначно стоит поехать. Гид Мария - супер! Водитель, с которым мы ехали по маршруту, вез аккуратно. На обратном пути заезжали на верблюжью ферму и кормили верблюдов. Звезду сняла за то, что другой водитель, который забирал из отеля и отвозил обратно, по Дубаю до первого отеля ехал «змейкой» 1:40 минут вместо 20 минут по навигатору, объезжая все платные участки дороги. Устали наматывать бессмысленные круги. Кроме того высаживал людей не возле входов в отели, а где-то поблизости. Нас высадил недалеко от метро/перехода (чтоб мы якобы только перешли шоссе), но при этом вход в сам переход был не очень то и близко от места остановки. И при этом у нас были тяжелые пакеты с купленными фруктами. От места остановки до входа в метро/переход мы еще шли минут 10! И до отеля еще минут 10.
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Нюргуяна
Мне очень понравилась экскурсия в Фуджейру. Отличная организация, экскурсия очень интересная, прекрасный отдых и масса новых впечатлений. Хочу отметить высокий профессионализм и просто человеческие качества гида Александра, много интересных фактов узнала о стране.
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