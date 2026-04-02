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Путешествие к Индийскому океану

Откройте для себя культурное наследие Шарджи и насладитесь отдыхом в живописной Фуджейре. Включены трансфер, обед и пляжный отдых
Проезжая через четыре живописных эмирата, туристы познакомятся с историей и культурой страны. В Шардже можно увидеть памятник "Коран" и финиковые плантации. В Фуджейре вас ждет восточный рынок "Friday Market" и мечеть Аль-Бидия.

Отдых на пляже Индийского океана в отеле "Sandy beach" с обедом и всеми удобствами станет незабываемым завершением экскурсии. Трансфер из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана включен
4.8
110 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚍 Проезд через четыре эмирата
  • 🏛️ Исторические и культурные достопримечательности
  • 🕌 Посещение мечети Аль-Бидия
  • 🛍️ Восточный рынок «Friday Market»
  • 🏖️ Отдых на пляже Индийского океана
  • 🍽️ Обед в отеле «Sandy beach»
  • 🚖 Трансфер из отелей включен
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану
Путешествие к Индийскому океану

Что можно увидеть

  • Памятник «Коран»
  • Американский университет
  • Финиковые плантации
  • Мечеть Аль-Бидия
  • Форт Фуджейра

Описание экскурсии

Живая старина

Шарджа — культурная столица страны — встретит вас великолепным памятником «Коран» на одноименной площади. Вы познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями, услышите об уникальных музеях, галереях и местных театрах, увидите Американский университет и финиковые плантации. Это единственный эмират, который расположен на Персидском и Оманском заливах. По маршруту следования вы увидите горную цепь — Хаджар.

Окрестности Фуджейры

Мы заглянем на восточный рынок «Friday Market», где представлены на продажу лучшие ковровые изделия мастеров всего мира, свежие экзотические фрукты и сувениры тонкой ручной работы. Далее по ходу следования нас ждет мечеть Аль-Бидия ‒ одной из самых старых в Эмиратах. Вход в нее разрешен только мусульманам, но даже экстерьер Бидии заслуживает внимания. Вы узнаете местные предания и легенды и обратите внимание на необычные архитектурные решения. В мечети и форте города Фуджейра предусмотрен фото-стоп.

Отдых по высшему разряду

Фуджейра расположен на берегу Индийского океана и может похвастаться зелеными долинами, величественными горами и широкими пляжами с золотым песком. Продолжим 4-х часовой отдых в живописном отеле правящего шейха Эмирата Фуджейра «Sandy beach», где вас ждут: превосходный обед (шведский стол), уютный парк, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги — бесплатно), большой бассейн с охлажденной / подогреваемой водой (в зависимости от сезона).

Дресс-код свободный, возьмите с собой купальники

Организационные детали

  • Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже или Аджмане и отвезем обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов.
  • Трансфер не осуществляем из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle
  • В отеле вас ждет шведский стол. В стоимость включена аренда зонтиков, шезлонгов, масок, а также полотенца. Время, отведенное на отдых на берегу Индийского океана — 3,5-4 часа.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$89
Дети до 11 лет$79
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
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программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления. Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
11
3
3
2
2
1
1
Гринченко
Остались очень довольны экскурсией, получили массу удовольствий от купания с черепахами в океане, вкусный обед, удобный трансфер, продуманный маршрут и даже такие моменты как угощение для кормления верблюдов. Благодарим гида Александра за интересный рассказ и приятную компанию.
Остались очень довольны экскурсией, получили массу удовольствий от купания с черепахами в океане, вкусный обед, удобный
Остались очень довольны экскурсией, получили массу удовольствий от купания с черепахами в океане, вкусный обед, удобный
Остались очень довольны экскурсией, получили массу удовольствий от купания с черепахами в океане, вкусный обед, удобный
Остались очень довольны экскурсией, получили массу удовольствий от купания с черепахами в океане, вкусный обед, удобный
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Маргарита
Поездка прошла легко, хорошая компания, гид, всё чётко организовано! Немного хотелось больше истории. Но все прошло на отлично!
Поездка прошла легко, хорошая компания, гид, всё чётко организовано! Немного хотелось больше истории. Но все прошло на отлично!
Поездка прошла легко, хорошая компания, гид, всё чётко организовано! Немного хотелось больше истории. Но все прошло на отлично!
Поездка прошла легко, хорошая компания, гид, всё чётко организовано! Немного хотелось больше истории. Но все прошло на отлично!
Поездка прошла легко, хорошая компания, гид, всё чётко организовано! Немного хотелось больше истории. Но все прошло на отлично!
Поездка прошла легко, хорошая компания, гид, всё чётко организовано! Немного хотелось больше истории. Но все прошло на отлично!
Поездка прошла легко, хорошая компания, гид, всё чётко организовано! Немного хотелось больше истории. Но все прошло на отлично!
Поездка прошла легко, хорошая компания, гид, всё чётко организовано! Немного хотелось больше истории. Но все прошло на отлично!
Поездка прошла легко, хорошая компания, гид, всё чётко организовано! Немного хотелось больше истории. Но все прошло на отлично!+1
Поездка прошла легко, хорошая компания, гид, всё чётко организовано! Немного хотелось больше истории. Но все прошло на отлично!
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Елена
Комфортная видовая экскурсия на индийский океан с отдыхом на территории отеля! все соответствует описанию на Трипстере и нашим ожиданиям. Поездка до океана из шарджи была нисколько не утомительной, тк были
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остановки и гид Александр рассказывал много интересного об эмиратах. На обратном пути заезжали на верблюжью ферму и покормили их😊С нами была пара, которая второй год подряд поехала на эту экскурсию и очень рекомендовали Александра) Мы тоже рекомендуем и экскурсию и Александра!

Комфортная видовая экскурсия на индийский океан с отдыхом на территории отеля! все соответствует описанию на Трипстере
Комфортная видовая экскурсия на индийский океан с отдыхом на территории отеля! все соответствует описанию на Трипстере
Комфортная видовая экскурсия на индийский океан с отдыхом на территории отеля! все соответствует описанию на Трипстере
Комфортная видовая экскурсия на индийский океан с отдыхом на территории отеля! все соответствует описанию на Трипстере
Комфортная видовая экскурсия на индийский океан с отдыхом на территории отеля! все соответствует описанию на Трипстере
Комфортная видовая экскурсия на индийский океан с отдыхом на территории отеля! все соответствует описанию на Трипстере
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Алевтина
Все прошло идеально. Александр большое Вам спасибо за содержательный рассказ во время всего нашего путешествия по эмиратам.
Все прошло идеально. Александр большое Вам спасибо за содержательный рассказ во время всего нашего путешествия по эмиратам.
Все прошло идеально. Александр большое Вам спасибо за содержательный рассказ во время всего нашего путешествия по эмиратам.
Все прошло идеально. Александр большое Вам спасибо за содержательный рассказ во время всего нашего путешествия по эмиратам.
Все прошло идеально. Александр большое Вам спасибо за содержательный рассказ во время всего нашего путешествия по эмиратам.
Все прошло идеально. Александр большое Вам спасибо за содержательный рассказ во время всего нашего путешествия по эмиратам.
Все прошло идеально. Александр большое Вам спасибо за содержательный рассказ во время всего нашего путешествия по эмиратам.
Все прошло идеально. Александр большое Вам спасибо за содержательный рассказ во время всего нашего путешествия по эмиратам.
Все прошло идеально. Александр большое Вам спасибо за содержательный рассказ во время всего нашего путешествия по эмиратам.+2
Все прошло идеально. Александр большое Вам спасибо за содержательный рассказ во время всего нашего путешествия по эмиратам.
Все прошло идеально. Александр большое Вам спасибо за содержательный рассказ во время всего нашего путешествия по эмиратам.
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Е
Офигенная экскурсия, нам очень понравилась. По пути заезжали во дворец. Дворцом назвать конечно сложно, но бедуины они такие)) была остановка на обзорной площадке, сувенирный магазин, потом приехали в отель на
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берегу индийского океана. Был включен обед (шведский стол, вкусно). Потом 4 часа плавали в океане. Черепахи действительно встретились. Пока плавали, видели штук 10 точно. Большие! Классные! Много необычных рыбок, кораллы, ракушки. Однозначно стоит поехать. Гид Мария - супер! Водитель, с которым мы ехали по маршруту, вез аккуратно. На обратном пути заезжали на верблюжью ферму и кормили верблюдов.
Звезду сняла за то, что другой водитель, который забирал из отеля и отвозил обратно, по Дубаю до первого отеля ехал «змейкой» 1:40 минут вместо 20 минут по навигатору, объезжая все платные участки дороги. Устали наматывать бессмысленные круги. Кроме того высаживал людей не возле входов в отели, а где-то поблизости. Нас высадил недалеко от метро/перехода (чтоб мы якобы только перешли шоссе), но при этом вход в сам переход был не очень то и близко от места остановки. И при этом у нас были тяжелые пакеты с купленными фруктами. От места остановки до входа в метро/переход мы еще шли минут 10! И до отеля еще минут 10.

Офигенная экскурсия, нам очень понравилась. По пути заезжали во дворец. Дворцом назвать конечно сложно, но бедуины
Офигенная экскурсия, нам очень понравилась. По пути заезжали во дворец. Дворцом назвать конечно сложно, но бедуины
Офигенная экскурсия, нам очень понравилась. По пути заезжали во дворец. Дворцом назвать конечно сложно, но бедуины
Офигенная экскурсия, нам очень понравилась. По пути заезжали во дворец. Дворцом назвать конечно сложно, но бедуины
Офигенная экскурсия, нам очень понравилась. По пути заезжали во дворец. Дворцом назвать конечно сложно, но бедуины
Офигенная экскурсия, нам очень понравилась. По пути заезжали во дворец. Дворцом назвать конечно сложно, но бедуины
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Нюргуяна
Мне очень понравилась экскурсия в Фуджейру. Отличная организация, экскурсия очень интересная, прекрасный отдых и масса новых впечатлений. Хочу отметить высокий профессионализм и просто человеческие качества гида Александра, много интересных фактов узнала о стране.
Мне очень понравилась экскурсия в Фуджейру. Отличная организация, экскурсия очень интересная, прекрасный отдых и масса новых
Мне очень понравилась экскурсия в Фуджейру. Отличная организация, экскурсия очень интересная, прекрасный отдых и масса новых
Мне очень понравилась экскурсия в Фуджейру. Отличная организация, экскурсия очень интересная, прекрасный отдых и масса новых
Мне очень понравилась экскурсия в Фуджейру. Отличная организация, экскурсия очень интересная, прекрасный отдых и масса новых
Мне очень понравилась экскурсия в Фуджейру. Отличная организация, экскурсия очень интересная, прекрасный отдых и масса новых
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Входит в следующие категории Дубая

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