Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ сад расположен в сердце бескрайней пустыни. Именно его месторасположение удивляет туристов, ведь заставить жизнь бить ключом там, где ее нет, практически невозможно. Но ландшафтным дизайнерам Дубая это под силу! Одна из достопримечательностей 🏛️ парка – десятиметровая пирамида цветов, являющаяся самой высокой во всем мире.

Заходя в парк 🌳, у посетителей захватывает дух от цветовой палитры, благоухания ярких цветов и всего окружающего великолепия. Некоторые виды декоративных растений не растут в Арабских Эмиратах вовсе, но опытные садоводы все же смогли создать для них в пустыне оптимальные условия для роста. Изюминкой сада считается сорт петунии «черный бархат», имеющий черные насыщенные соцветия. Семена для сада были привезены из США, Италии и Германии.

Создатели сада уважительно относятся к природным ресурсам и расходуют их очень экономно. Так, в качестве системы полива, используется подземное орошение, благодаря которому растения вбирают живительную влагу с удобрениями из почвы, что сокращает расход водных и электрических ресурсов на 75%.

Я с радостью покажу вам этот парк и расскажу еще больше интересных фактов.