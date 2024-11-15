Фонтаны, огни, инсталляции и небоскрёбы — мы приглашаем вас погрузиться в атмосферу ночного Дубая! Вы полюбуетесь иллюминацией, насладитесь зрелищным фонтаном около Бурдж-Халифы и сделаете яркие фото рядом с Музеем будущего. Узнаете, какие задачи решает Министерство счастья страны и погуляете по району Дубай Марина.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- «Крылья Мексики» — популярный арт-объект на променаде Мухаммеда-бин-Рашид.
- светящиеся «одуванчики» и Дубайскую оперу.
- музыкальные фонтаны около Бурдж-Халифы — невероятное зрелище, программа которого постоянно меняется.
- Экспо-2020 и лазерное шоу под куполом в Al Wasl Plaza (с ноября по конец апреля).
- остров Bluewaters Island с самым большим колесом обозрения в мире и променадом City walk (с мая по октябрь).
- район Дубай Марина — прибрежный район с небоскрёбами, потрясающей иллюминацией и красивыми инсталляциями.
- Музей будущего.
Вы узнаете:
- о стране, традициях и местных обычаях.
- уникальности многих зданий и сооружений.
- последних и самых известных проектах Дубая.
- как работает настоящее Министерство счастья.
- какие мировые рекорды побил Дубай за последние 10 лет.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Hyundai H1, Hyundai Staria или автобусе Toyota Coaster.
- Встретим вас у отеля в черте города и после экскурсии привезём обратно.
- Мы не забираем со следующих районов: Dubai The Palm, Jebel Ali, Ibn Batutta, Motor City, Discovery Gardens, Silicon Oasis, а также частных резиденций.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник и вторник в 18:00, в пятницу в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 18:00, в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 75 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 3159 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я представляю крупное агентство, которое занимается организацией экскурсий в ОАЭ уже 20 лет. В нашей команде только лицензированные русскоговорящие гиды с большим опытом работы. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдет интересно, комфортно и безопасно.Задать вопрос
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