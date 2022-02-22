Приглашаем вас на экскурсию по обновленному сафари-парку, где вы окажетесь в самом сердце дикой природы.
Вы увидите жирафов, носорогов, газелей и других экзотических животных в естественной среде обитания, а в контактной части парка сможете познакомиться поближе с кенгуру, пони, попугаями и его остальными ручными обитателями.
Вы увидите жирафов, носорогов, газелей и других экзотических животных в естественной среде обитания, а в контактной части парка сможете познакомиться поближе с кенгуру, пони, попугаями и его остальными ручными обитателями.
Ближайшие даты:
10
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12
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Удивительный мир дикой природыВ этом чудном парке вы увидите более 2500 видов экзотических животных и растений, сможете познакомиться с редкими обитателями пустыни, саванны, джунглей, предгорий и гор, используя соответствующий транспорт.
Такие редкие обитатели Аравии, как песчаная газель и белая антилопа, спокойно уживаются рядом с зебрами, жирафами и со множеством птиц, а крокодилы и бегемоты прекрасно себя чувствуют рядом с шимпанзе, носорогами, львами и тиграми.
В контактной части сафари-парка можно поближе познакомиться с кенгуру, пони, кроликами, козами и попугаями, покормить их, рассматривая на очень близкой дистанции. Важная информацияДети, не достигшие 3х летнего возраста, обслуживаются бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе.
Понедельник, среда. Забираем из отелей с 8:15 - 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет + групповой трансфер:
- Групповой трансфер из Дубая, Шарджи, Аджмана
- 4 часов в парке
- Базовый билет (не включен павильон с катанием на машинках)
- Если покупается КОМБО билет - павильон с катанием на машинках включен.
- Дети, не достигшие 3 лет, обслуживаются бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе
- Что не входит
- Трансфер из отелей, расположенных в других городах
- Стоимость трансфера из других эмиратов – по запросу
- Личные расходы туристов
- Еда и напитки, сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сбор в любом отеле ДубаяЗавершение: Любой отель в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда. Забираем из отелей с 8:15 - 09:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
- Сообщите наименование отеля при бронировании!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Айнур Алтымбаева
22 фев 2022
К
Кирилл Ищенко
10 фев 2022
Экскурсия замечательная… Всё шикарно. Обязательно берите комбо билет….
Животные все ухоженные, в просторных вальерах….
Животные все ухоженные, в просторных вальерах….
С
Семен Коломинский
28 янв 2022
Отличная экскурсия, атмосферно, просторно, много животных. Вся фишка в комбо билете.
S
Sergey Smirnov
28 ноя 2021
Сама идея сафари на автобусе интересная. Стоит дополнительно 110 AED на двоих. Звери спокойно ходят рядом с автобусом и можно рассмотреть их вблизи. Но зверей не много, площади большие - было скучновато. Есть несколько зон по тематике - африка, азия, аравийская пустыня. Ходить пешком по жаре между зонами проблематично, но есть платные такси 10 AED за поездку или 40 AED на день. Обошли весь парк за 4 часа.
Р
Римма Мусихина
22 апр 2021
А
Анастасия Трякина
9 мар 2021
N
Natalia S
29 ноя 2020
Остались в восторге. Прекрасное место для всей семьи. Чисто, все очень хорошо расположено. Понятно. Можно передвигаться на автобусе или пешком. Очень красивый парк. Довольные звери. Людей было не много. Персонал не плохо говорит на английском.
В
Владимир
21 ноя 2020
Возил внука посмотреть. Впечатлило. Хорошо продумано и маршруты и охлаждение. Звери. Нам понравилось, но парень устал. Все не посмотрели. Рекомендую.
С
Сергей Витенко
17 ноя 2018
Чудное место. Лучше всего посещать конец осени начало весны.
И
Индира Исмаилова
20 окт 2018
Очень красивое место, много разнообразных животных, весьма познавательно и увлекательно
О
Оксана Журавлева
16 окт 2018
Невероятно уникальное место, как в сказке!!!!
V
Vitaly Rizvanov
14 окт 2018
Парк получился замечательным!
H
Hsee_mm
14 сен 2018
Надо ехать на целый день. Он очень большой, за пару часов всего не посмотришь
А
Алексей
6 сен 2018
То,куда стоит сходить! Парк недавно открылся,народу в будень день не очень много, парк понравился,есть на кого посмотреть(места много, в будущем будет ещё больше животных, когда мы были-слонов ещё не завезли)особенно само сафари через водоемы с бегемотами и крокодилами
Е
Елена Касаткина
26 авг 2018
Самое интересное это конечно жирафы,а по зоопарку лучше ездить на паровозике
Ещё 6 отзывов
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Дата и количество участников выбирается при бронировании