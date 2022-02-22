Удивительный мир дикой природыВ этом чудном парке вы увидите более 2500 видов экзотических животных и растений, сможете познакомиться с редкими обитателями пустыни, саванны, джунглей, предгорий и гор, используя соответствующий транспорт.

Такие редкие обитатели Аравии, как песчаная газель и белая антилопа, спокойно уживаются рядом с зебрами, жирафами и со множеством птиц, а крокодилы и бегемоты прекрасно себя чувствуют рядом с шимпанзе, носорогами, львами и тиграми.

В контактной части сафари-парка можно поближе познакомиться с кенгуру, пони, кроликами, козами и попугаями, покормить их, рассматривая на очень близкой дистанции. Важная информацияДети, не достигшие 3х летнего возраста, обслуживаются бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе.