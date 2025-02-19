Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для гастрономического тура в Дубае - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя температура начинает повышаться. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, но многие заведения предлагают прохладные интерьеры и освежающие напитки.

На гастрономической экскурсии по Дубаю участники начнут с арабского кофе на набережной канала Крик. Путешествие включает посещение трёх аутентичных заведений, где можно попробовать как известные блюда, так и экзотические деликатесы. Гиды помогут разобраться в многообразии вкусов и расскажут об их происхождении. В завершение участники получат список лучших ресторанов города

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Перед экскурсией мы уточним ваши вкусовые предпочтения, чтобы понять, куда лучше отправиться — в сторону традиций Персии, пряной Индии или Аравийского полуострова.

Начнём гастропутешествие с приветственного напитка в одном из прибрежных кафе на канале Крик в районе Бур-Дубай. Это будет арабский кофе гахва или чай карак + горячая афганская лепёшка.

Прогуляемся по старым районам города, в которых вы посетите три атмосферных заведения. Одно из них — ресторан ближневосточной кухни. Другое — историческая локация, существующая несколько десятилетий. Третье заведение также имеет интересную историю и знакомит с традициям Востока.

Вы сможете попробовать как довольно известные блюда: лепёшки, фалафель, хумус, салаты табуле или мутаболь, так и экзотические — тушёное мясо верблюда, шашлыки в йогуртовом соусе, сладости сахлаб и лукаймат.

А мы научим вас разбираться в лабиринте дубайского гастрономического многообразия и расскажем, как оно возникло.

В конце экскурсии подарим вам список из 10 самых вкусных ресторанов Дубая, выбранных беспристрастными членами нашей команды.

Организационные детали