Мои заказы

Гастрономический Дубай

Ощутите вкус Дубая с арабским кофе на набережной Крик, посетите аутентичные заведения и насладитесь блюдами Востока. Подарите себе гастрономическое приключение
На гастрономической экскурсии по Дубаю участники начнут с арабского кофе на набережной канала Крик.

Путешествие включает посещение трёх аутентичных заведений, где можно попробовать как известные блюда, так и экзотические деликатесы. Гиды помогут разобраться в многообразии вкусов и расскажут об их происхождении. В завершение участники получат список лучших ресторанов города
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • ☕ Арабский кофе на набережной
  • 🍽️ Посещение аутентичных заведений
  • 🥙 Дегустация восточных блюд
  • 📜 Истории о гастрономии Дубая
  • 🎁 Список лучших ресторанов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для гастрономического тура в Дубае - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя температура начинает повышаться. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, но многие заведения предлагают прохладные интерьеры и освежающие напитки.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Гастрономический Дубай© Андрей
Гастрономический Дубай© Андрей
Гастрономический Дубай© Андрей
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Канал Крик
  • Старые районы Дубая

Описание экскурсии

Перед экскурсией мы уточним ваши вкусовые предпочтения, чтобы понять, куда лучше отправиться — в сторону традиций Персии, пряной Индии или Аравийского полуострова.

Начнём гастропутешествие с приветственного напитка в одном из прибрежных кафе на канале Крик в районе Бур-Дубай. Это будет арабский кофе гахва или чай карак + горячая афганская лепёшка.

Прогуляемся по старым районам города, в которых вы посетите три атмосферных заведения. Одно из них — ресторан ближневосточной кухни. Другое — историческая локация, существующая несколько десятилетий. Третье заведение также имеет интересную историю и знакомит с традициям Востока.

Вы сможете попробовать как довольно известные блюда: лепёшки, фалафель, хумус, салаты табуле или мутаболь, так и экзотические — тушёное мясо верблюда, шашлыки в йогуртовом соусе, сладости сахлаб и лукаймат.

А мы научим вас разбираться в лабиринте дубайского гастрономического многообразия и расскажем, как оно возникло.

В конце экскурсии подарим вам список из 10 самых вкусных ресторанов Дубая, выбранных беспристрастными членами нашей команды.

Организационные детали

  • В стоимость включён приветственный напиток — арабский кофе гахва/чай карак и афганская лепёшка
  • В заведениях вы оплачиваете блюда по меню самостоятельно. Приблизительный чек за экскурсию — 150–270 дирхамов с человека, в зависимости от аппетита
  • Можно с детьми от 6 лет
  • Возможно организовать трансфер до места встречи и обратно — подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1161 туриста
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
читать дальше

людям и быту. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересных деталей и историй от местных жителей. Сегодня, благодаря огромному опыту, мне удалось собрать команду профессиональных гидов из Санкт-Петербурга. Все маршруты экскурсий разработаны мной на основе пожеланий путешественников и с учётом методических указаний. Мы рады приветствовать наших гостей на берегу Персидского залива и оказать услуги самого высокого качества!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
19 фев 2025
Очень насыщенная позитивная и комфортная экскурсия.
Именно так нужно изучать страну!

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии из Дубая

Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
Пешая
3.5 часа
87 отзывов
Водная прогулка
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: У станции метро Al Ghubaiba
Завтра в 14:00
11 ноя в 09:00
от $170 за всё до 8 чел.
Такой разный Дубай
На машине
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Дубай: от истории до небоскребов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Начало: У вашего отеля у Дубае
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Дубай: тайны Старого города
На машине
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: тайны Старого города
Погулять по извилистым улочкам, прокатиться на традиционной лодке и заглянуть на восточные рынки
1 дек в 12:00
2 дек в 12:00
$600 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае