Ощутите вкус Дубая с арабским кофе на набережной Крик, посетите аутентичные заведения и насладитесь блюдами Востока. Подарите себе гастрономическое приключение
На гастрономической экскурсии по Дубаю участники начнут с арабского кофе на набережной канала Крик.
Путешествие включает посещение трёх аутентичных заведений, где можно попробовать как известные блюда, так и экзотические деликатесы. Гиды помогут разобраться в многообразии вкусов и расскажут об их происхождении. В завершение участники получат список лучших ресторанов города
Лучшее время для гастрономического тура в Дубае - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя температура начинает повышаться. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, но многие заведения предлагают прохладные интерьеры и освежающие напитки.
Перед экскурсией мы уточним ваши вкусовые предпочтения, чтобы понять, куда лучше отправиться — в сторону традиций Персии, пряной Индии или Аравийского полуострова.
Начнём гастропутешествие с приветственного напитка в одном из прибрежных кафе на канале Крик в районе Бур-Дубай. Это будет арабский кофе гахва или чай карак + горячая афганская лепёшка.
Прогуляемся по старым районам города, в которых вы посетите три атмосферных заведения. Одно из них — ресторан ближневосточной кухни. Другое — историческая локация, существующая несколько десятилетий. Третье заведение также имеет интересную историю и знакомит с традициям Востока.
Вы сможете попробовать как довольно известные блюда: лепёшки, фалафель, хумус, салаты табуле или мутаболь, так и экзотические — тушёное мясо верблюда, шашлыки в йогуртовом соусе, сладости сахлаб и лукаймат.
А мы научим вас разбираться в лабиринте дубайского гастрономического многообразия и расскажем, как оно возникло.
В конце экскурсии подарим вам список из 10 самых вкусных ресторанов Дубая, выбранных беспристрастными членами нашей команды.
Организационные детали
В стоимость включён приветственный напиток — арабский кофе гахва/чай карак и афганская лепёшка
В заведениях вы оплачиваете блюда по меню самостоятельно. Приблизительный чек за экскурсию — 150–270 дирхамов с человека, в зависимости от аппетита
Можно с детьми от 6 лет
Возможно организовать трансфер до места встречи и обратно — подробности уточняйте в переписке с гидом
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Провели экскурсии для 1161 туриста
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю читать дальше
людям и быту. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересных деталей и историй от местных жителей. Сегодня, благодаря огромному опыту, мне удалось собрать команду профессиональных гидов из Санкт-Петербурга. Все маршруты экскурсий разработаны мной на основе пожеланий путешественников и с учётом методических указаний. Мы рады приветствовать наших гостей на берегу Персидского залива и оказать услуги самого высокого качества!