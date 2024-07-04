читать дальше

том числе почту для видео и фото. Потом все сели в автобус и поехали на место старта. Недалеко. Сам полет стоит того, чтобы обязательно попробовать хотя бы раз. Красота невероятная. Не скажу, что полет долгий- менее 2х минут. Но они запомнится навсегда.