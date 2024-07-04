Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Дубае на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
3 отзыва
1.5 часа
Билеты
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
11 авг в 13:15
12 авг в 10:00
$200 за билет
Все Эмираты за 1 день
На машине
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дубаю и окрестностям
Познакомьтесь с Дубаем, посетите Шарджу, Фуджейру и другие эмираты. Увидите памятник Корану, каньон Вади Бих и отдохнёте на берегу Оманского залива
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$310 за всё до 6 чел.
Ювелирный шопинг в Дубае
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ювелирный шопинг в Дубае
Выгодно купить украшения из золота в проверенных магазинах
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
$50 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    4 июля 2024
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Очень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данные в электронном формате, в
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    том числе почту для видео и фото. Потом все сели в автобус и поехали на место старта. Недалеко. Сам полет стоит того, чтобы обязательно попробовать хотя бы раз. Красота невероятная. Не скажу, что полет долгий- менее 2х минут. Но они запомнится навсегда.

    Очень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данныеОчень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данные
  • М
    Максим
    27 мая 2024
    Все Эмираты за 1 день
    Было здорово, несмотря на палящее солнце экскурсия прошла в шикарной атмосфере, крайне познавательно и очень интересно
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Все Эмираты за 1 день
    Нестандартная интересная экскурсия. Получаешь общее информационное и пространственное представление о стране.
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Все Эмираты за 1 день
    Отличная экскурсия, если вы действительно хотите увидеть страну, ведь Эмираты - это не только Дубай и Абу-Даби. Поездка чем-то удивляет, чем-то поражает, но - однозначно интересно и познавательно!! Рекомендую!!
  • О
    Оксана
    16 апреля 2024
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Не забываемые впечатления от полета над мариной!!!! Кто любит экстрим, всем сюда! Виды потрясающие.
  • S
    Sergey
    14 января 2024
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Оценивать услугу покупки билета нет никакого смысла. Смог бы привязать российскую карту, купил бы на сайте самостоятельно. А так это
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    просто вам купили билет, а дальше как и в случае с покупкой онлайн сами ищете стойку регистрации. В общем всё прошло ровно. Доверять можно, ставлю пять звёзд.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Нескучные экскурсии»

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  2. Бурдж-Халифа
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  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 310. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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