1.5 часа
Билеты
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
11 авг в 13:15
12 авг в 10:00
$200 за билет
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дубаю и окрестностям
Познакомьтесь с Дубаем, посетите Шарджу, Фуджейру и другие эмираты. Увидите памятник Корану, каньон Вади Бих и отдохнёте на берегу Оманского залива
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$310 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ювелирный шопинг в Дубае
Выгодно купить украшения из золота в проверенных магазинах
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
$50 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия4 июля 2024Очень понравился полет. Всё хорошо организовано, сотрудники вежливые, чёткие. Достаточно быстро всех оформили, взвесли, внесли данные в электронном формате, в
- ММаксим27 мая 2024Было здорово, несмотря на палящее солнце экскурсия прошла в шикарной атмосфере, крайне познавательно и очень интересно
- ССветлана27 мая 2024Нестандартная интересная экскурсия. Получаешь общее информационное и пространственное представление о стране.
- ННаталья19 мая 2024Отличная экскурсия, если вы действительно хотите увидеть страну, ведь Эмираты - это не только Дубай и Абу-Даби. Поездка чем-то удивляет, чем-то поражает, но - однозначно интересно и познавательно!! Рекомендую!!
- ООксана16 апреля 2024Не забываемые впечатления от полета над мариной!!!! Кто любит экстрим, всем сюда! Виды потрясающие.
- SSergey14 января 2024Оценивать услугу покупки билета нет никакого смысла. Смог бы привязать российскую карту, купил бы на сайте самостоятельно. А так это
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 310. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 9 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь