28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Белоснежный символ Эмиратов

Главной целью нашего путешествия станет посещение грандиозной действующей мечети шейха Зайда — центральной достопримечательности и архитектурной доминанты Абу-Даби. Именно здесь вы прочувствуете всю роскошь и богатство Эмиратов, рассматривая грациозные минареты, похожие на белоснежные шатры, мраморные молитвенные залы, инкрустированные самоцветами стены, золотые люстры и самый большой в мире ковёр. А минареты, отраженные в рукотворных озерах в свете вечерней подсветки, перенесут вас в атмосферу сказки «Тысяча и одна ночь».

Кроме того, в нашей программе шикарный президентский дворец Каср Аль Ватан, построенный специально для приёма делегаций и глав государств. Вы познакомитесь с самыми яркими достижениями арабской цивилизации, любуясь нарядными залами дворца, золотой каллиграфией и подарками королевской семьи.

Культура и колорит Абу-Даби

В арабской столице вам откроются все стороны жизни Эмиратов — от непростой истории и самобытной культуры до современной политики. Вы проедете по главной улице Абу-Даби и зеленой набережной, заглянете на местный рынок фиников. А дополнением к путешествию станет ужин в 5-звездном отеле со шведским столом.