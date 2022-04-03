28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Абу-Даби - город роскоши и великолепия, который вы обязательно должны посетить! На экскурсии вы увидите белоснежную мечеть шейха Зайда, поражающую своей архитектурой и убранством.В программе также президентский дворец Каср Аль

Ватан, где вы познакомитесь с культурой и историей Эмиратов. Прогулка по главной улице Абу-Даби и зеленой набережной, посещение рынка фиников и дегустация арабского кофе оставят незабываемые впечатления. В стоимость включены трансфер и билеты во дворец

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Описание экскурсии

Белоснежный символ Эмиратов

Главной целью нашего путешествия станет посещение грандиозной действующей мечети шейха Зайда — центральной достопримечательности и архитектурной доминанты Абу-Даби. Именно здесь вы прочувствуете всю роскошь и богатство Эмиратов, рассматривая грациозные минареты, похожие на белоснежные шатры, мраморные молитвенные залы, инкрустированные самоцветами стены, золотые люстры и самый большой в мире ковёр. А минареты, отраженные в рукотворных озерах, перенесут вас в атмосферу сказки «Тысяча и одна ночь».

Кроме того, в нашей программе шикарный президентский дворец Каср Аль Ватан, построенный специально для приёма делегаций и глав государств. Вы познакомитесь с самыми яркими достижениями арабской цивилизации, любуясь нарядными залами дворца, золотой каллиграфией и подарками королевской семьи.

Культура и колорит Абу-Даби

В арабской столице вам откроются все стороны жизни Эмиратов — от непростой истории и самобытной культуры до современной политики. Вы проедете по главной улице Абу-Даби и зеленой набережной, заглянете на местный рынок фиников.

В начале или в конце программы вы также посетите рынок фиников (20-30 минут). Сможете продегустировать и купить финики и арабский кофе.

Организационные детали