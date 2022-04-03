28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Главной целью нашего путешествия станет посещение грандиозной действующей мечети шейха Зайда — центральной достопримечательности и архитектурной доминанты Абу-Даби. Именно здесь вы прочувствуете всю роскошь и богатство Эмиратов, рассматривая грациозные минареты, похожие на белоснежные шатры, мраморные молитвенные залы, инкрустированные самоцветами стены, золотые люстры и самый большой в мире ковёр. А минареты, отраженные в рукотворных озерах, перенесут вас в атмосферу сказки «Тысяча и одна ночь».
Кроме того, в нашей программе шикарный президентский дворец Каср Аль Ватан, построенный специально для приёма делегаций и глав государств. Вы познакомитесь с самыми яркими достижениями арабской цивилизации, любуясь нарядными залами дворца, золотой каллиграфией и подарками королевской семьи.
Культура и колорит Абу-Даби
В арабской столице вам откроются все стороны жизни Эмиратов — от непростой истории и самобытной культуры до современной политики. Вы проедете по главной улице Абу-Даби и зеленой набережной, заглянете на местный рынок фиников.
В начале или в конце программы вы также посетите рынок фиников (20-30 минут). Сможете продегустировать и купить финики и арабский кофе.
Организационные детали
Обратите внимание: Каср Аль Ватан — действующий дворец, он часто закрывается. В случае, если дворец будет закрыт, мы посетим Каср Аль Хосн — исторический форт в Абу-Даби или музей
В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно, билеты во дворец Каср Аль Ватан
Доплата за трансфер из удалённых отелей + $15 с человека (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие)
в четверг и воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$90
Дети до 12 лет
$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом отеле Дубая, Шарджи
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Очень довольна экскурсией в Абу-Даби! Всю дорогу велась экскурсия, рассказ про Абу-Даби и Дубаи. Четко продуманный маршрут. Отличный обед All you can eat. Посещение мечети - в очень удачное время, читать дальшеуменьшить
вечером, так как можно посмотреть мечеть и при солнечном свете, и при закате. Абайю тоже выдавали бесплатно. Из отеля забрали и обратно привезли бесплатно. Автобус старенький, но в нем не жарко и не холодно… Абсолютно всё понравилось Неудобством экскурсии в Абу-Даби является наличие пцр-теста и прививки. Наличие двух этих листов в Абу-Даби проверяют несколько раз. Но в листочки никто не вчитывается…
PS: Боже упаси вас, путешественники, взять экскурсии русских фирм где-нибудь на пляже! Они будут обещать тот же контент, но чуть дешевле. После подобной экскурсии я так разочаровалась в местных экскурсиях! И только в последний день отпуска я решилась на эту экскурсию, которую нашла через Трипстер… Совершенно другой уровень, исключительно положительный опыт. Была бы рада посетитт и другие экскурсии данной фирмы
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R
Roman
Очень понравилась наш Гид, все прошло отлично!!!! Покормили очень хорошо, так что тур берите с питанием. И еще не покупайте финики на обратном пути на базаре, цена завышена очень сильно.
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Александр
Добрый день! Был на данной экскурсии 23.07.22. В целом как обзорная она хорошая. Поел, посмотрел Абу-Даби, купил фиников, посетил королевский дворец и мечеть. Пару моментов хотелось бы улучшить: - вместо указанного в программе ужина читать дальшеуменьшить
был обед (об этом стоит указать в программе); - будет здорово, если внутри королевского дворца и мечети группу будет сопровождать гид, который расскажет историю места. А так достаточно качественная и насыщенная экскурсия. Благодарю организаторов за неё!
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Наталья
Добрый день! Были на экскурсии 21.05. Экскурсовод Лариса очень понравилась! Много интересной информации и с юмором) Посещение заявленных объектов происходило по плану. В мечети и во дворце ходили самостоятельно, так читать дальшеуменьшить
как наших гидов туда не пускают! НО об этом предупреждают заранее. Обед был весьма приличный, шведский стол, в общем, можно хорошо покушать. Воду постоянно по желанию выдавали в автобусе. Единственное, что мне не зашло-это посещение рынка с физиками на обратной дороге к отелю. На любителя, так сказать. . В общем, рекомендую
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Е
Елена
Абу-Даби стоит посетить: красивый, уютный и зеленый город-остров. Мечеть шейха Заеда государственный дворец для приема иностранных делегаций - must see. Гид Марина отлично знает страну, но ее жёсткая манера общения читать дальшеуменьшить
сильно напрягает, все время чувство, что с тобой как с идиотом:"приедете в отель на ужин, сразу не суйте в рот ложку с едой" и такого много. Именно с этим гидом я бы больше не поехала на экскурсию
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E
Elena
Нам очень повезло Мы много путешествуем и можем сказать, что экскурсовод Марина была великолепна Отличное знание материала, отличная подача и просто приятный комфортный и бесконфликтный человек Единственное что напрягло это пара с маленьким ребенком до года,который постоянно орал. Было бы не плохо на такие поздние экскурсии не брать таких маленьких детей В остальном все отлично Огромное спасибо Марине
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