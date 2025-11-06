читать дальше

истории Дубая, а закончилась тем, что мы унесли огромный багаж знаний обо всем на свете)

Я ездила на экскурсию с 7-ми летним сыном. Мы получили ответы на все вопросы, даже на те, которые маленький почемучка задавал со скоростью света, и которые не имели отношения к происходящему 😁

Маршрут удовлетворил все наши ожидания. Мы посетили много мест, увидели великолепные пейзажи, которые долго будут согревать нас зимними вечерами.

Я очень рекомендую всем посетить Хатту, а также Андрея к качестве гида! Мы под большим впечатлением!