Мы перенесёмся в прошлое, чтобы узнать, как здесь, в 150 км от Дубая, жили люди.
Вы подниметесь на старинную смотровую башню и спуститесь в подземные ходы, где можно встретить рыб и летучих мышей.
Увидите мурал-гигант, созданный российскими мастерами, попробуете местный мёд и поразмышляете о вечности у тысячелетних курганов.
Описание экскурсии
8:00–9:30 — сбор путешественников в отелях Дубая
11:00 — посещение форта-музея в Масфуте, знакомство с историей и бытом жителей старинной Аравии
12:30 — дамба на искусственном озере и мурал отцам-основателям ОАЭ
13:30 — ланч
14:30 — прогулка по деревне наследия, подъём на дозорную башню 19 века
15:00 — спуск в тоннели фалладж, знакомство с древней системой орошения полей и финиковых рощ
16:00 — дегустация мёда на местной пасеке
16:30 — прогулка вдоль горных хребтов, осмотр гробниц железного века
17:15 — выезд в Дубай
19:00–19:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- В зависимости от количества людей мы поедем на минивэне (Toyota/Kia) или микроавтобусе (Toyota Hiace)
- Ланч входит в стоимость программы: два блюда (суп/салат — рис с курицей/мясом/овощами) и напиток (газировка/сок). Вода предоставляется на протяжении всего маршрута
- Нам предстоят приличные пешеходные переходы и подъёмы в горах, поэтому экскурсия не очень подходит для малоподвижных людей. На маршруте есть закрытый тоннель, поэтому категорически не рекомендуем программу людям с клаустрофобией, тревожным расстройством и эпилепсией
- С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$120
|Дети 8-12 лет
|$75
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|$110
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1221 туриста
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фокина
6 ноя 2025
Посетить Хатту было одной из целей моей поездки, а за такие деньги эта экскурсия просто подарок!
Как же было приятно провести день в компании умного, эрудированного человека! Наша экскурсия началась с
Входит в следующие категории Дубая
