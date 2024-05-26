1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра26 мая 2024Ездили на экскурсию вместе с Мухаммедом, все отлично организовано, красивые локации, интересные факты от гида.
- ТТатьяна12 мая 2024Ездили семьей в Хатту в сопровождении Мухаммада. В Эмиратах уже не первый, и даже не третий раз, поэтому, при выборе экскурсии
- ССофия8 мая 2024Все супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не устали. Очень рекомендую взять экскурсию на пасеке - уникальный опыт.
- ТТатьяна3 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ООксана11 февраля 2024Экскурсия была волшебной! Всё продумано, прекрасно организовано! Андрей великолепный гид! Экскурсия была на столько красочной, повествовательной и восхитительной, что мы с дочкой даже не заметили, как день подошел к концу! Рекомендую данную экскурсию и гида Андрея!
- РРенат16 января 2024Хатта- удивительное место для Дубая. Если вы хотите провести необычный день и любите активный отдых (катание на катамаранах, кайаках, велосипедах
- ММихаил15 января 2024Отличная экскурсия. Красивые места, необычные для Дубая. Профессиональный гид. Рекомендую однозначно
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Город Хатта»
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